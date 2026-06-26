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Hotele na sprzedaż w Graz, Austria

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nieruchomości komercyjne
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1 obiekt total found
Hotel 3 000 m² w Graz, Austria
Hotel 3 000 m²
Graz, Austria
Pokoje 50
Powierzchnia 3 000 m²
W celu zachowania poufności opublikowana lokalizacja nie odpowiada faktycznej lokalizacji ni…
$4,40M
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