Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Austria
  3. Raabs an der Thaya
  4. Komercyjne
  5. Hotel

Hotele na sprzedaż w Raabs an der Thaya, Austria

Hotel Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Hotel 2 849 m² w Raabs an der Thaya, Austria
Hotel 2 849 m²
Raabs an der Thaya, Austria
Pokoje 39
Powierzchnia 2 849 m²
Liczba kondygnacji 3
Raabsander Thaya,DasHotelliegtdirektanderFlußThaya, umgebenvondensanftenHügelnundderunberühr…
$2,31M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się