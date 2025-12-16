Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania na sprzedaż w Neulengbach, Austria

2 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Haag bei Neulengbach, Austria
Mieszkanie 2 pokoi
Haag bei Neulengbach, Austria
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 8 922 m²
W centrum Neulengbach znajdziesz to wspaniałe, absolutnie ciche mieszkanie z dużym potencja…
$422,996
Mieszkanie 3 pokoi w Haag bei Neulengbach, Austria
Mieszkanie 3 pokoi
Haag bei Neulengbach, Austria
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 682 m²
W centrum Neulengbach znajdziesz to wspaniałe, absolutnie ciche mieszkanie z dużym potencja…
$375,996
