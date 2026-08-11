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Domy na sprzedaż w Bezirk Graz Umgebung, Austria

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8 obiektów total found
Dom w Seiersberg Pirka, Austria
Dom
Seiersberg Pirka, Austria
Inwestorzy strzeżcie się! Atrakcyjny pakiet apartamentowy w Graz Dobrze połączone w Seiersb…
$1,15M
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Dom w Seiersberg Pirka, Austria
Dom
Seiersberg Pirka, Austria
Inwestorzy obserwowani! Atrakcyjny pakiet apartamentowy w Graz Dobrze połączone w Seiersber…
$2,18M
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Dom 5 pokojów w Feldkirchen bei Graz, Austria
Dom 5 pokojów
Feldkirchen bei Graz, Austria
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Liczba kondygnacji 2
В Премштетене / Бирбауме появляется новый проект: В Premst ä tten стротся 19 солнечных домв …
$304,837
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LDV InvestLDV Invest
Dom 4 pokoi w Feldkirchen bei Graz, Austria
Dom 4 pokoi
Feldkirchen bei Graz, Austria
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowy projekt pojawia się w Premstetten / Birbaum: 19 słonecznych domów z tarasami i bliźniak…
$293,455
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Dom 5 pokojów w Feldkirchen bei Graz, Austria
Dom 5 pokojów
Feldkirchen bei Graz, Austria
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Liczba kondygnacji 2
Salon : 104,00 m ² Rozmiar działki 300,00 m ² Taras : 21 m ² Powierzchnia balkonu : 13 m ² N…
$304,837
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Dom 5 pokojów w Feldkirchen bei Graz, Austria
Dom 5 pokojów
Feldkirchen bei Graz, Austria
Pokoje 5
Powierzchnia 102 m²
Liczba kondygnacji 2
Kamienica w zielonym sercu Austrii -   Styria.     Powierzchnia mieszkalna 102,2 m Terassa 1…
$366,200
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Dom 4 pokoi w Feldkirchen bei Graz, Austria
Dom 4 pokoi
Feldkirchen bei Graz, Austria
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Liczba kondygnacji 2
Opis obiektu Nowy projekt pojawia się w Premstetten / Birbaum: 19 słonecznych domów z tarasa…
$293,454
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Dom 4 pokoi w Feldkirchen bei Graz, Austria
Dom 4 pokoi
Feldkirchen bei Graz, Austria
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia mieszkalna: 94,00 m ² Powierzchnia działki 160,00 m ² Powierzchnia tarasu: 21 m…
$269,698
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Parametry nieruchomości w Bezirk Graz Umgebung, Austria

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