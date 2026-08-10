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Mieszkania na sprzedaż w Bezirk Gmunden, Austria

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1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Altmunster, Austria
Mieszkanie 3 pokoi
Altmunster, Austria
Pokoje 3
Powierzchnia 83 m²
Piętro 4
Na sprzedaż jest bezbarierowy apartament, 3 pokoje, z pięknym widokiem na majestatyczny Trau…
$405,361
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Parametry nieruchomości w Bezirk Gmunden, Austria

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