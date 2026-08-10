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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Bezirk Bludenz, Austria

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2 obiekty total found
Szeregowiec 2 pokoi w Bezirk Bludenz, Austria
Szeregowiec 2 pokoi
Bezirk Bludenz, Austria
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Liczba kondygnacji 2
Co robi « Tourist   Wynajem i Raquo;? W przeciwieństwie do mieszkań dla inwestorów, nierucho…
$325,621
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Mieszkanie 4 pokoi w Bezirk Bludenz, Austria
Mieszkanie 4 pokoi
Bezirk Bludenz, Austria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
Liczba kondygnacji 2
Nieruchomość turystyczna w Alpach. Wysoka wydajność 5,2% Co robi « wynajem podróży i raquo ;…
$575,404
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Parametry nieruchomości w Bezirk Bludenz, Austria

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