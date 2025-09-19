  1. Realting.com
  2. Agencje
  3. Киксам-Инвест

Киксам-Инвест

Czarnogóra, Bar
Company type
Agencja nieruchomości
Na platformie
4 lata 8 miesięcy
Języki komunikacji
English, Русский, Српски, Crnogorski
Strona internetowa
www.kiksam-invest.com/
O agencji

Siedziba naszej firmy znajduje się w Bar (ulica Borska 4) - stolicy turystyki. Nasza firma założona w 2007 roku, stanowi mały, ale elitarny zespół współpracowników, którzy podchodzą do każdego projektu profesjonalnie od najmniejszych do największych i stara się zmaksymalizować zaangażowanie, aby przejść do wszystkich na spotkaniu. Wszystko, co chcesz stworzyć, pomożemy Ci i zadbamy o to, aby jak najszybciej zrealizować plan. Spełnij swoje wymagania, rozwijamy twój projekt, który może przynieść zarówno przyjemność i zysk. Nasze usługi obejmują całe zaangażowanie od pierwszego kontaktu, zwiedzanie, wskazówki do zawarcia umowy sprzedaży i rejestracji własności na nowych działkach. Rozwiązujemy wszystkie rodzaje zadań administracyjnych, zajmując się miejskimi warunkami technicznymi na terenie nieruchomości.

Usługi

Wszystkie rodzaje usług nieruchomości, wynajem, sprzedaż, długoterminowe leasing.

Peter Zhivkovich
Peter Zhivkovich
5 obiektów
