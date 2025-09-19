Киксам-Инвест

O agencji

Siedziba naszej firmy znajduje się w Bar (ulica Borska 4) - stolicy turystyki. Nasza firma założona w 2007 roku, stanowi mały, ale elitarny zespół współpracowników, którzy podchodzą do każdego projektu profesjonalnie od najmniejszych do największych i stara się zmaksymalizować zaangażowanie, aby przejść do wszystkich na spotkaniu. Wszystko, co chcesz stworzyć, pomożemy Ci i zadbamy o to, aby jak najszybciej zrealizować plan. Spełnij swoje wymagania, rozwijamy twój projekt, który może przynieść zarówno przyjemność i zysk. Nasze usługi obejmują całe zaangażowanie od pierwszego kontaktu, zwiedzanie, wskazówki do zawarcia umowy sprzedaży i rejestracji własności na nowych działkach. Rozwiązujemy wszystkie rodzaje zadań administracyjnych, zajmując się miejskimi warunkami technicznymi na terenie nieruchomości.