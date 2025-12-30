O agencji

Blackroak jest firmą pośrednictwa nieruchomości handlowych z siedzibą w Portugalii, z siedzibą w Lizbonie.

Blackoak koncentruje się przede wszystkim na rozwoju mieszkaniowym i dynamicznej branży hotelarskiej, ale także w rozwoju przemysłu i logistyki.

Spółka konsekwentnie wykorzystuje i pogłębia swoją wiedzę fachową w zakresie określania i zabezpieczania możliwości inwestycyjnych dla inwestorów prywatnych i biur rodzinnych.