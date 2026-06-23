Ambassador Realty Group

O agencji

Ambasador Realty Group - Investment and Consulting Company

Ambasador Realty Group jest wyspecjalizowaną firmą i centrum doradztwa dla inwestorów prywatnych i instytucjonalnych. Naszym priorytetem jest segment inwestycyjny Batumi i wybrzeże Morza Czarnego Gruzji.

Nie jesteśmy na rynku masowym. Naszym celem jest analiza systemu, niezawodność dewelopera i maksymalna kapitalizacja kapitału.

Działania:

• Rozwój i markowe hotele

Tworzymy portfolio obiektów wyłącznie od największych deweloperów w regionie z zarządzaniem od globalnych operatorów hoteli. W procesie współpracy z najlepszymi i obiecującymi deweloperami produkujemy ich pełną fazową digitalizację, dostarczając inwestorom przejrzystych danych. Zapewnia to ścisłe przestrzeganie terminów budowy, międzynarodowych standardów usług i prognozowanych ROI.

• Finansowa logistyka, doradztwo i zezwolenie na pobyt

Przeprowadzamy pełny cykl wsparcia transakcji transgranicznych: dogłębny audyt rentowności i ryzyka, pomoc w zatwierdzaniu programów kredytów hipotecznych, strukturyzacja i prowadzenie płatności międzynarodowych, a także gwarantowane wsparcie prawne przy uzyskiwaniu zezwolenia na pobyt inwestycyjny w Gruzji (przy zakupie nieruchomości od 150.000 dolarów).

Ambasador Realty Group. systematyczne podejście do inwestowania w przyszłość.

