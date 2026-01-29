  1. Realting.com
  4. Villa Exclusive luxury villa with views of Alanya, the sea and the mountains.

Villa Exclusive luxury villa with views of Alanya, the sea and the mountains.

Kargicak, Turquie
depuis
$1,74M
BTC
20.6505230
ETH
1 082.3821982
USDT
1 716 451.7694981
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
21
Laisser une demande
ID: 33229
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1228
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 29/01/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Alanya
  • Village
    Kargıcak

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Zone clôturée

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Villa exclusive 4+2 avec vue sur la mer: luxe + citoyenneté turque

Nous vous présentons cette villa de luxe exclusive dans le prestigieux quartier de Kargilak à Alanya. Cette propriété combine la qualité de construction premium, la disposition réfléchie, et une gamme impressionnante d'équipements pour la vie en mer confortable.

Principales caractéristiques :

  • Prix: 1 450 000 EUR
  • Année de construction: 2024
  • Nombre de planchers: 4
  • Aménagement : 4+2 (4 chambres, 2 salons, cuisine américaine)
  • Smart Home système + chauffage au sol tout au long
  • Superficie de la villa: 540 m2
  • Surface du terrain: 550 m2
  • SPA: jacuzzi, sauna, hammam
  • Lieu: Turquie, Alanya, Krargak

Avantages de localisation
Kargilak est l'un des quartiers les plus prestigieux et les plus calmes d'Alanya, connu pour:

  • eaux de mer claires et plages pittoresques;
  • infrastructures développées (boutiques, restaurants, installations médicales);
  • proximité de l'aéroport de Gaspasa (environ 20-30 minutes en voiture);
  • connexions pratiques au centre-ville d'Alanya (15 km).

Investissement et citoyenneté

  • La villa est adaptée pour obtenir la citoyenneté turque par le biais du programme d'investissement.
  • La propriété représente un investissement rentable dans l'immobilier sur la côte méditerranéenne avec un fort potentiel d'appréciation.

Pourquoi choisir cette villa ?

  • Luxe: matériaux haut de gamme, solutions d'ingénierie modernes, finitions impeccables.
  • Gamme complète d'équipements de spa: piscine privée, sauna, hammam et jacuzzi pour la détente et le bien-être.
  • Vue panoramique: vous apprécierez une vue imprenable sur la mer chaque jour.
  • Vie privée et sécurité : communauté fermée, concept de vie privée réfléchi.
  • Occupation prête: la propriété est terminée et prête pour l'occupation.

Smart Home est votre partenaire fiable dans l'achat de biens immobiliers en Turquie. Nous soutenons la transaction à chaque étape, de la sélection des biens à la paperasse.

Contactez-nous maintenant !

  • En savoir plus et planifier un visionnement.
  • Obtenez une offre personnalisée et une consultation sur la citoyenneté.

Votre rêve de vivre près de la mer est plus proche que vous ne le pensez !

Localisation sur la carte

Kargicak, Turquie
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
