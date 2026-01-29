Villa Exclusive luxury villa with views of Alanya, the sea and the mountains.

Villa exclusive 4+2 avec vue sur la mer: luxe + citoyenneté turque

Nous vous présentons cette villa de luxe exclusive dans le prestigieux quartier de Kargilak à Alanya. Cette propriété combine la qualité de construction premium, la disposition réfléchie, et une gamme impressionnante d'équipements pour la vie en mer confortable.

Principales caractéristiques :

Prix: 1 450 000 EUR

Année de construction: 2024

Nombre de planchers: 4

Aménagement : 4+2 (4 chambres, 2 salons, cuisine américaine)

Smart Home système + chauffage au sol tout au long

Superficie de la villa: 540 m2

Surface du terrain: 550 m2

SPA: jacuzzi, sauna, hammam

Lieu: Turquie, Alanya, Krargak

Avantages de localisation

Kargilak est l'un des quartiers les plus prestigieux et les plus calmes d'Alanya, connu pour:

eaux de mer claires et plages pittoresques;

infrastructures développées (boutiques, restaurants, installations médicales);

proximité de l'aéroport de Gaspasa (environ 20-30 minutes en voiture);

connexions pratiques au centre-ville d'Alanya (15 km).

Investissement et citoyenneté

La villa est adaptée pour obtenir la citoyenneté turque par le biais du programme d'investissement.

La propriété représente un investissement rentable dans l'immobilier sur la côte méditerranéenne avec un fort potentiel d'appréciation.

Pourquoi choisir cette villa ?

Luxe: matériaux haut de gamme, solutions d'ingénierie modernes, finitions impeccables.

Gamme complète d'équipements de spa: piscine privée, sauna, hammam et jacuzzi pour la détente et le bien-être.

Vue panoramique: vous apprécierez une vue imprenable sur la mer chaque jour.

Vie privée et sécurité : communauté fermée, concept de vie privée réfléchi.

Occupation prête: la propriété est terminée et prête pour l'occupation.

Smart Home est votre partenaire fiable dans l'achat de biens immobiliers en Turquie. Nous soutenons la transaction à chaque étape, de la sélection des biens à la paperasse.

Contactez-nous maintenant !

En savoir plus et planifier un visionnement.

Obtenez une offre personnalisée et une consultation sur la citoyenneté.

Votre rêve de vivre près de la mer est plus proche que vous ne le pensez !