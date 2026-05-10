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Villa Villa with sea view for the price of an aptamentov!

Kargicak, Turquie
depuis
$300,607
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ID: 36543
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Alanya
  • Village
    Kargıcak

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

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Vidéo Villa disponible sur demande!
Luxury meublé maison de ville 3+1 avec vue sur la mer dans le complexe Granada Residence Kargilak.

  • Cuisine-séjour
  • 3 chambres
  • 3 salles de bains
  • Jardin

Granada Residence est un complexe unique de villas et d'appartements de luxe avec des services hôteliers cinq étoiles!

Le complexe est situé sur un terrain de 64,000 m2 dans l'un des meilleurs emplacements sur la Riviera turque, sur une colline au pied des montagnes Taurus dans le quartier de Kargilak, à 2,5 km de la mer.

Prestations complexes:

  • Terrains paysagers
  • Piscines extérieures
  • Piscine pour enfants
  • Parc aquatique
  • Piscine intérieure
  • Cafétéria
  • Sauna
  • Hammam turc
  • Centre SPA
  • 3 salons de massage
  • Centre de remise en forme
  • Tennis de table
  • Billards
  • Mini golf
  • Terrains de tennis
  • Aire de jeux pour enfants
  • Espace barbecue
  • Cour de basketball
  • Jardin éclairé
  • Antenne par satellite
  • Générateur d'énergie
  • Parking pour voitures et vélos
  • Sécurité 24 heures sur 24
  • Homme de terrain
  • Sécurité 24/7
  • Supermarché
  • Service navette vers / depuis la plage

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous ou envoyez-nous un courriel.

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Kargicak, Turquie
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