Villa Villa with sea view for the price of an aptamentov!

Vidéo Villa disponible sur demande!
Luxury meublé maison de ville 3+1 avec vue sur la mer dans le complexe Granada Residence Kargilak.
Granada Residence est un complexe unique de villas et d'appartements de luxe avec des services hôteliers cinq étoiles!
Le complexe est situé sur un terrain de 64,000 m2 dans l'un des meilleurs emplacements sur la Riviera turque, sur une colline au pied des montagnes Taurus dans le quartier de Kargilak, à 2,5 km de la mer.
Prestations complexes:
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