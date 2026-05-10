Villa Villa with sea view for the price of an aptamentov!

Vidéo Villa disponible sur demande!

Luxury meublé maison de ville 3+1 avec vue sur la mer dans le complexe Granada Residence Kargilak.

Cuisine-séjour

3 chambres

3 salles de bains

Jardin

Granada Residence est un complexe unique de villas et d'appartements de luxe avec des services hôteliers cinq étoiles!

Le complexe est situé sur un terrain de 64,000 m2 dans l'un des meilleurs emplacements sur la Riviera turque, sur une colline au pied des montagnes Taurus dans le quartier de Kargilak, à 2,5 km de la mer.

Prestations complexes:

Terrains paysagers

Piscines extérieures

Piscine pour enfants

Parc aquatique

Piscine intérieure

Cafétéria

Sauna

Hammam turc

Centre SPA

3 salons de massage

Centre de remise en forme

Tennis de table

Billards

Mini golf

Terrains de tennis

Aire de jeux pour enfants

Espace barbecue

Cour de basketball

Jardin éclairé

Antenne par satellite

Générateur d'énergie

Parking pour voitures et vélos

Sécurité 24 heures sur 24

Homme de terrain

Sécurité 24/7

Supermarché

Service navette vers / depuis la plage

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous ou envoyez-nous un courriel.