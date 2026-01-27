Villa Luxury villa 3+1 in Toprak Vip Villas.

Prix: 390.000 EUR par unité: 490 000 EUR.

Villa meublée de luxe 3+1, 230 m2, dans le complexe Toprak Vip Villas à Kargıcak.

Situation imbattable – inégalée dans une ligne droite à la mer, sans collines.

Aucune autre villa avec un emplacement aussi luxueux ne reste dans cette région.

Construit en 2023

Entièrement meublé

Tous les appareils inclus

4 salles de bains

Jardin

Piscine privée

Vue panoramique sur la mer et les montagnes

Sécurité

Groupe électrogène

Ce projet de villa de luxe est situé dans la pittoresque région de Kargilak d'Alanya, à seulement 700 mètres de la plage. Le développeur est Toprak Construction, le développeur d'un projet unique de style baroque qui combine luxe, confort et qualité.

Principales caractéristiques:

Télévision par satellite centrale

Cadre en aluminium avec double vitrage

Pleins feux dans toutes les chambres

Porte d'entrée en acier durable

Portes intérieures peintes MDF

Murs résistants à la chaleur et à l'eau

Cuisine MDF intégrée

Planchers en céramique

Système de chauffage

Système à domicile intelligent

Climatiseurs

Appareils ménagers

Volets roulants électriques

Pour plus d'informations sur ce projet, veuillez nous contacter ou nous envoyer un courriel.