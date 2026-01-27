  1. Realting.com
Villa Luxury villa 3+1 in Toprak Vip Villas.

Kargicak, Turquie
depuis
$463,217
BTC
5.5098741
ETH
288.7960595
USDT
457 975.4806243
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
20
ID: 33212
ID: 33212
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1080
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 27/01/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Alanya
  • Village
    Kargıcak

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Deutsch Deutsch
English English
Polski Polski
Русский Русский

Prix: 390.000 EUR par unité: 490 000 EUR.
Villa meublée de luxe 3+1, 230 m2, dans le complexe Toprak Vip Villas à Kargıcak.

Situation imbattable – inégalée dans une ligne droite à la mer, sans collines.
Aucune autre villa avec un emplacement aussi luxueux ne reste dans cette région.

  • Construit en 2023
  • Entièrement meublé
  • Tous les appareils inclus
  • 4 salles de bains
  • Jardin
  • Piscine privée
  • Vue panoramique sur la mer et les montagnes
  • Sécurité
  • Groupe électrogène

Ce projet de villa de luxe est situé dans la pittoresque région de Kargilak d'Alanya, à seulement 700 mètres de la plage. Le développeur est Toprak Construction, le développeur d'un projet unique de style baroque qui combine luxe, confort et qualité.

Principales caractéristiques:

  • Télévision par satellite centrale
  • Cadre en aluminium avec double vitrage
  • Pleins feux dans toutes les chambres
  • Porte d'entrée en acier durable
  • Portes intérieures peintes MDF
  • Murs résistants à la chaleur et à l'eau
  • Cuisine MDF intégrée
  • Planchers en céramique
  • Système de chauffage
  • Système à domicile intelligent
  • Climatiseurs
  • Appareils ménagers
  • Volets roulants électriques

Pour plus d'informations sur ce projet, veuillez nous contacter ou nous envoyer un courriel.

Localisation sur la carte

Kargicak, Turquie
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
