Villa Luxury villa 3+1 in Toprak Vip Villas.

Prix: 390.000 EUR par unité: 490 000 EUR.
Villa meublée de luxe 3+1, 230 m2, dans le complexe Toprak Vip Villas à Kargıcak.
Situation imbattable – inégalée dans une ligne droite à la mer, sans collines.
Aucune autre villa avec un emplacement aussi luxueux ne reste dans cette région.
Ce projet de villa de luxe est situé dans la pittoresque région de Kargilak d'Alanya, à seulement 700 mètres de la plage. Le développeur est Toprak Construction, le développeur d'un projet unique de style baroque qui combine luxe, confort et qualité.
Principales caractéristiques:
