Villa Villa 5+1 300 meters from the sea in Konkala | Alanya.

Alanya, Turquie
$448,660
15
ID: 33243
Dernière actualisation: 03/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Alanya

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Zone clôturée

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Villa balnéaire 5+1 à Alanya: piscine privée, jardin, à 300 mètres de la plage (Konaklı)

Vous cherchez une villa en Turquie pour une résidence permanente ou des vacances? Nous vous proposons une villa individuelle dans la région de Konaklı d'Alanya – une combinaison d'intimité, de confort et d'une situation balnéaire idéale.

Principales caractéristiques de la propriété:

  • Lieu: Konaklı, Alanya, Turquie
  • Distance de la plage: 300 m — une rare proximité pour les villas de cette classe
  • Surface de la maison: 265 m2
  • Surface du terrain: 450 m2
  • Aménagement : 5+1 (5 chambres + salon)

Avantages de la villa

  • Piscine privée – une oasis personnelle pour se reposer et se détendre
  • Jardin privé — un espace vert pour l'intimité et les rassemblements familiaux
  • Chauffage individuel (radiateurs) — confort toute l'année
  • Balcons/terrasses de chaque pièce — lumière naturelle maximale et air frais
  • Mise en page pratique — fonctionnalité et commodité dans tous les détails

Plan du sol:

Rez-de-chaussée:

  • Chambre
  • Salon
  • Cuisine
  • Salle de bains
  • Toilettes séparées

Deuxième étage :

  • 4 chambres séparées
  • 2 salles de bains

Pourquoi cette villa est-elle votre choix idéal ?

  • La proximité de la mer. 300 mètres de la plage – promenades quotidiennes au bord de l'eau et accès rapide aux activités balnéaires.
  • La vie privée. Une maison individuelle avec un terrain fermé garantit l'intimité et la sécurité.
  • Espace. La maison spacieuse et le terrain sont parfaits pour une famille ou des invités divertissants.
  • Confort toute l'année. Le chauffage individuel rend la villa adaptée pour une occupation en toute saison.

Lieu: Konkali (Konaklı) – Avantages de la zone:

  • Infrastructure développée (boutiques, restaurants, cafés)
  • Ambiance calme loin des zones touristiques bruyantes
  • Bonnes liaisons de transport vers le centre-ville d'Alanya

Ne manquez pas l'occasion de posséder une villa au bord de la mer !
C'est une véritable option pour ceux qui rêvent de leur propre maison au bord de la mer avec une piscine, un jardin et un emplacement idéal.

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous ou envoyez-nous un courriel.

Localisation sur la carte

Alanya, Turquie
