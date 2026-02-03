Villa Villa 5+1 300 meters from the sea in Konkala | Alanya.

Villa balnéaire 5+1 à Alanya: piscine privée, jardin, à 300 mètres de la plage (Konaklı)

Vous cherchez une villa en Turquie pour une résidence permanente ou des vacances? Nous vous proposons une villa individuelle dans la région de Konaklı d'Alanya – une combinaison d'intimité, de confort et d'une situation balnéaire idéale.

Principales caractéristiques de la propriété:

Lieu: Konaklı, Alanya, Turquie

Distance de la plage: 300 m — une rare proximité pour les villas de cette classe

Surface de la maison: 265 m2

Surface du terrain: 450 m2

Aménagement : 5+1 (5 chambres + salon)

Avantages de la villa

Piscine privée – une oasis personnelle pour se reposer et se détendre

Jardin privé — un espace vert pour l'intimité et les rassemblements familiaux

Chauffage individuel (radiateurs) — confort toute l'année

Balcons/terrasses de chaque pièce — lumière naturelle maximale et air frais

Mise en page pratique — fonctionnalité et commodité dans tous les détails

Plan du sol:

Rez-de-chaussée:

Chambre

Salon

Cuisine

Salle de bains

Toilettes séparées

Deuxième étage :

4 chambres séparées

2 salles de bains

Pourquoi cette villa est-elle votre choix idéal ?

La proximité de la mer. 300 mètres de la plage – promenades quotidiennes au bord de l'eau et accès rapide aux activités balnéaires.

La vie privée. Une maison individuelle avec un terrain fermé garantit l'intimité et la sécurité.

Espace. La maison spacieuse et le terrain sont parfaits pour une famille ou des invités divertissants.

Confort toute l'année. Le chauffage individuel rend la villa adaptée pour une occupation en toute saison.

Lieu: Konkali (Konaklı) – Avantages de la zone:

Infrastructure développée (boutiques, restaurants, cafés)

Ambiance calme loin des zones touristiques bruyantes

Bonnes liaisons de transport vers le centre-ville d'Alanya

Ne manquez pas l'occasion de posséder une villa au bord de la mer !

C'est une véritable option pour ceux qui rêvent de leur propre maison au bord de la mer avec une piscine, un jardin et un emplacement idéal.

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous ou envoyez-nous un courriel.