Villa Villa 5+1 300 meters from the sea in Konkala | Alanya.

Villa balnéaire 5+1 à Alanya: piscine privée, jardin, à 300 mètres de la plage (Konaklı)
Vous cherchez une villa en Turquie pour une résidence permanente ou des vacances? Nous vous proposons une villa individuelle dans la région de Konaklı d'Alanya – une combinaison d'intimité, de confort et d'une situation balnéaire idéale.
Principales caractéristiques de la propriété:
Avantages de la villa
Plan du sol:
Rez-de-chaussée:
Deuxième étage :
Pourquoi cette villa est-elle votre choix idéal ?
Lieu: Konkali (Konaklı) – Avantages de la zone:
Ne manquez pas l'occasion de posséder une villa au bord de la mer !
C'est une véritable option pour ceux qui rêvent de leur propre maison au bord de la mer avec une piscine, un jardin et un emplacement idéal.
