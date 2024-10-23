Appartement dans un nouvel immeuble Appartements à Distance de Marche de la Plage à Orihuela

  1. Realting.com
Orihuela, Espagne
depuis
$719,737
;
45
ID: 33223
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 28/01/2026

Emplacement

  • Pays
    Espagne
  • État
    Communauté Valencienne
  • Région
    Vega Baja del Segura
  • Ville
    Orihuela

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    2026

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

À propos du complexe

Appartements Élégants de 2, 3, 4 Chambres à Quelques Pas de la Plage à Playa Flamenca

Située à quelques pas de la plage, cette résidence contemporaine offre un accès pratique aux nombreuses commodités quotidiennes de la ville côtière. Notamment, un marché hebdomadaire animé le samedi se tient dans la rue Nicolas De Bussi. Ces appartements sont disponibles en options de 2, 3 et 4 chambres, offrant une gamme de choix aux résidents potentiels.

Ces appartements à vendre à Orihuela, Alicante bénéficient d'un emplacement stratégique. Les appartements modernes sont situés dans le quartier populaire de Playa Flamenca sur la Costa Blanca, à seulement 700 mètres de la belle plage, 1 km du célèbre centre commercial La Zenia Boulevard, 5 km de l'hôpital de Torrevieja, avec l'aéroport international d'Alicante, situé à 50 km, et l'aéroport de Murcie à 54 km.

Les résidents de cette résidence peuvent profiter de diverses installations communes, notamment d'une grande piscine commune, d'espaces verts et d'espaces ombragés, ce qui en fait un endroit agréable pour se détendre et se relaxer.

À l’intérieur des appartements, n’attendez que des finitions de haute qualité et un design contemporain. Les intérieurs sont décorés avec goût avec un mobilier et une décoration modernes. La cuisine entièrement équipée dispose d'un comptoir en marbre blanc, ajoutant une touche d'élégance à l'espace. Les salles de bains sont conçues dans un souci d’esthétique moderne et comprennent des douches à l’italienne pratiques.


ALC-00375

Orihuela, Espagne
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons

