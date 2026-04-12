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Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
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Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$115,377
Un village de chalet mieux vu que décrit, et c'est FACT. Lintulovo est un endroit exceptionnel entouré par la nature septentrionale expressive de l'isthme karélien. Profitez de la tranquillité de la forêt, promenades vers le lac pittoresque et la proximité de Zelenogorsk avec son infrastruct…
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Village de chalets Negorod Toksovo
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Village de chalets Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$249,100
Le village du chalet où la forêt commence à votre porte et il change tout! L'air est plus propre, les étés plus frais et l'enfance plus lumineux. Cet emplacement est pour ceux qui veulent être plus près de la nature sans renoncer à la sécurité et classe d'affaires. A 20 minutes du périphériq…
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Village de chalets Lubimovo
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Village de chalets Lubimovo
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Village de chalets Lubimovo
Ladoga, Russie
depuis
$36,771
IZHS parcelles avec gaz dans un village de chalets près de Pavlovsk et Pouchkine_______________.Lieu:Le village est situé dans le quartier Tosnensky, à seulement 30 km de Saint-Pétersbourg.→ Sur l'autoroute de Moscou, la route de Pouchkine prendra 20 minutes, jusqu'au parc Pavlovsky - 15 min…
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Village de chalets Levada 2
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Village de chalets Levada 2
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Village de chalets Levada 2
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Village de chalets Levada 2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$24,120
Vous pouvez acheter un terrain, ou vous pouvez choisir un environnement réfléchi - où non seulement la nature est appréciée, mais aussi un niveau élevé d'infrastructure! Chalet village Levada-2, quartier Vsevolozhsky, village de Matoxa, à 30 minutes de la Ring Road sur l'autoroute Novoprioze…
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Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
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Village de chalets Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$28,545
Le village cottage "Korkinsky Creek" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Len. A seulement 12 km de Saint-Pétersbourg, non loin du lac Korkin. Si vous rêvez d'une vie riche et confortable dans la nature près de la ville, alors les zones bon marché avec un bon environnement…
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Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
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Village de chalets Vuoksaari
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Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$20,672
Si votre but est d'acheter un terrain près d'un lac dans la région de Leningrad, faites attention à cette offre. Les parcelles sont situées dans un village cottage sur les rives de la rivière Vuoksy-Virta, près de la forêt, qui offre intimité, confort et valeur durable de l'emplacement. Un e…
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Village de chalets Levada
Village de chalets Levada
Village de chalets Levada
Village de chalets Levada
Village de chalets Levada
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Village de chalets Levada
Lehtusi, Russie
depuis
$41,601
La nature comme environnement. Le confort est normal. En vente terrain dans le village de chalet fini "Levada". Il s'agit d'une forme de vie dans le pays, où l'environnement naturel est combiné à une infrastructure bien pensée. Il n'y a pas de compagnie de service et pas de frais mensuels ob…
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Village de chalets Otradnaa buhta 20
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Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$38,174
Le lac est comme un espace privé, et c'est un FACT. En vente est un village de chalet prêt à l'emploi "Otradnaya Bay 2", situé sur la 1ère ligne du lac du même nom. Le terrain spacieux près de l'eau, le milieu de vie formé et l'environnement naturel créent un format de vie rare - privé, calm…
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Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
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Village de chalets Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Russie
Prix ​​sur demande
Le village du chalet où la forêt commence à votre porte et il change tout! L'air est plus propre, les étés plus frais et l'enfance plus lumineux. Cet emplacement est pour ceux qui veulent être plus près de la nature sans renoncer à la sécurité et classe d'affaires. A 20 minutes du périphériq…
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Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
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Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$23,961
Le village cottage "Korkinsky Creek" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Len. A seulement 12 km de Saint-Pétersbourg, non loin du lac Korkin. Si vous rêvez d'une vie riche et confortable dans la nature près de la ville, alors les zones bon marché avec un bon environnement…
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Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
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Village de chalets Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$28,045
Le village cottage "Korkinsky Creek" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Len. A seulement 12 km de Saint-Pétersbourg, non loin du lac Korkin. Si vous rêvez d'une vie riche et confortable dans la nature près de la ville, alors les zones bon marché avec un bon environnement…
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Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
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Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Gromovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$169,575
Espèces dont vous devriez seulement rêver! Un total de 11 parcelles vue sur la mer sur la 1ère ligne du lac KomsomolskoyeC'est un endroit où vous pouvez être seul avec vous-même et les êtres chers, ralentir et sentir l'harmonie de la vie, trouver la paix et l'inspiration. Marcher à pied ou e…
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Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
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Village de chalets Levada 2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$30,922
Vous pouvez acheter un terrain, ou vous pouvez choisir un environnement réfléchi - où non seulement la nature est appréciée, mais aussi un niveau élevé d'infrastructure! Chalet village Levada-2, quartier Vsevolozhsky, village de Matoxa, à 30 minutes de la Ring Road sur l'autoroute Novoprioze…
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Village de chalets Otradnaa buhta 20
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Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$33,404
Le lac est comme un espace privé, et c'est un FACT. En vente est un village de chalet prêt à l'emploi "Otradnaya Bay 2", situé sur la 1ère ligne du lac du même nom. Le terrain spacieux près de l'eau, le milieu de vie formé et l'environnement naturel créent un format de vie rare - privé, calm…
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Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
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Village de chalets Prilesnyj stil
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Village de chalets Prilesnyj stil
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$82,767
Si vous cherchez non seulement un terrain, mais un espace pour vivre en dehors de la ville - vous l'avez trouvé! Cottage village Prilesny Style est un endroit où le silence, l'esthétique et l'environnement réfléchi forment leur propre rythme de vie. Ici vous choisissez le confort sans compro…
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Village de chalets Otradnaa buhta 20
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Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$34,528
Le lac est comme un espace privé, et c'est un FACT. En vente est un village de chalet prêt à l'emploi "Otradnaya Bay 2", situé sur la 1ère ligne du lac du même nom. Le terrain spacieux près de l'eau, le milieu de vie formé et l'environnement naturel créent un format de vie rare - privé, calm…
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Village de chalets Vuoksaari
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Village de chalets Vuoksaari
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Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$23,148
Si votre but est d'acheter un terrain près d'un lac dans la région de Leningrad, faites attention à cette offre. Les parcelles sont situées dans un village cottage sur les rives de la rivière Vuoksy-Virta, près de la forêt, qui offre intimité, confort et valeur durable de l'emplacement. Un e…
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Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
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Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
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Village de chalets Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Russie
Prix ​​sur demande
Le village du chalet où la forêt commence à votre porte et il change tout! L'air est plus propre, les étés plus frais et l'enfance plus lumineux. Cet emplacement est pour ceux qui veulent être plus près de la nature sans renoncer à la sécurité et classe d'affaires. A 20 minutes du périphériq…
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Village de chalets Sosnovyj plaz
Village de chalets Sosnovyj plaz
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Village de chalets Sosnovyj plaz
Primorskoe gorodskoe poselenie, Russie
Prix ​​sur demande
Terrain dans le village préparé près du lac Pioneer et juste à côté de la forêt!Lieu:100 km de la CAO→ Le terrain est situé dans le quartier de Vyborg de LO, dans le village de chalet fini "Pine Beach", sur la rive sablonneuse du lac Pioneer entouré de forêts reliques et la nature de l'isthm…
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Village de chalets Otradnaa buhta 20
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Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$38,275
Le lac est comme un espace privé, et c'est un FACT. En vente est un village de chalet prêt à l'emploi "Otradnaya Bay 2", situé sur la 1ère ligne du lac du même nom. Le terrain spacieux près de l'eau, le milieu de vie formé et l'environnement naturel créent un format de vie rare - privé, calm…
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Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
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Village de chalets Lubimovo
Ladoga, Russie
depuis
$37,295
IZHS parcelles avec gaz dans un village de chalets près de Pavlovsk et Pouchkine_______________.Lieu:Le village est situé dans le quartier Tosnensky, à seulement 30 km de Saint-Pétersbourg.→ Sur l'autoroute de Moscou, la route de Pouchkine prendra 20 minutes, jusqu'au parc Pavlovsky - 15 min…
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Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
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Village de chalets Negorod Toksovo
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Village de chalets Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Russie
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Le village du chalet où la forêt commence à votre porte et il change tout! L'air est plus propre, les étés plus frais et l'enfance plus lumineux. Cet emplacement est pour ceux qui veulent être plus près de la nature sans renoncer à la sécurité et classe d'affaires. A 20 minutes du périphériq…
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Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
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Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$155,112
Un village de chalet mieux vu que décrit, et c'est FACT. Lintulovo est un endroit exceptionnel entouré par la nature septentrionale expressive de l'isthme karélien. Profitez de la tranquillité de la forêt, promenades vers le lac pittoresque et la proximité de Zelenogorsk avec son infrastruct…
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Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
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Village de chalets Lubimovo
Ladoga, Russie
depuis
$37,357
IZHS parcelles avec gaz dans un village de chalets près de Pavlovsk et Pouchkine_______________.Lieu:Le village est situé dans le quartier Tosnensky, à seulement 30 km de Saint-Pétersbourg.→ Sur l'autoroute de Moscou, la route de Pouchkine prendra 20 minutes, jusqu'au parc Pavlovsky - 15 min…
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Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
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Village de chalets Levada 2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$30,554
Vous pouvez acheter un terrain, ou vous pouvez choisir un environnement réfléchi - où non seulement la nature est appréciée, mais aussi un niveau élevé d'infrastructure! Chalet village Levada-2, quartier Vsevolozhsky, village de Matoxa, à 30 minutes de la Ring Road sur l'autoroute Novoprioze…
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Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
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Village de chalets Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Russie
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Le village du chalet où la forêt commence à votre porte et il change tout! L'air est plus propre, les étés plus frais et l'enfance plus lumineux. Cet emplacement est pour ceux qui veulent être plus près de la nature sans renoncer à la sécurité et classe d'affaires. A 20 minutes du périphériq…
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Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
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Village de chalets Prilesnyj stil
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$105,951
Si vous cherchez non seulement un terrain, mais un espace pour vivre en dehors de la ville - vous l'avez trouvé! Cottage village Prilesny Style est un endroit où le silence, l'esthétique et l'environnement réfléchi forment leur propre rythme de vie. Ici vous choisissez le confort sans compro…
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Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
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Village de chalets Lubimovo
Ladoga, Russie
depuis
$36,431
IZHS parcelles avec gaz dans un village de chalets près de Pavlovsk et Pouchkine_______________.Lieu:Le village est situé dans le quartier Tosnensky, à seulement 30 km de Saint-Pétersbourg.→ Sur l'autoroute de Moscou, la route de Pouchkine prendra 20 minutes, jusqu'au parc Pavlovsky - 15 min…
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Village de chalets Korkinskij Rucej
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Village de chalets Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$30,566
Le village cottage "Korkinsky Creek" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Len. A seulement 12 km de Saint-Pétersbourg, non loin du lac Korkin. Si vous rêvez d'une vie riche et confortable dans la nature près de la ville, alors les zones bon marché avec un bon environnement…
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Village de chalets Prilesnyj stil
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Village de chalets Prilesnyj stil
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$79,819
Si vous cherchez non seulement un terrain, mais un espace pour vivre en dehors de la ville - vous l'avez trouvé! Cottage village Prilesny Style est un endroit où le silence, l'esthétique et l'environnement réfléchi forment leur propre rythme de vie. Ici vous choisissez le confort sans compro…
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Village de chalets Levada 2
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Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$31,010
Vous pouvez acheter un terrain, ou vous pouvez choisir un environnement réfléchi - où non seulement la nature est appréciée, mais aussi un niveau élevé d'infrastructure! Chalet village Levada-2, quartier Vsevolozhsky, village de Matoxa, à 30 minutes de la Ring Road sur l'autoroute Novoprioze…
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Village de chalets Lintulovo
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Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$103,094
Un village de chalet mieux vu que décrit, et c'est FACT. Lintulovo est un endroit exceptionnel entouré par la nature septentrionale expressive de l'isthme karélien. Profitez de la tranquillité de la forêt, promenades vers le lac pittoresque et la proximité de Zelenogorsk avec son infrastruct…
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Village de chalets Vuoksaari
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Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$21,122
Si votre but est d'acheter un terrain près d'un lac dans la région de Leningrad, faites attention à cette offre. Les parcelles sont situées dans un village cottage sur les rives de la rivière Vuoksy-Virta, près de la forêt, qui offre intimité, confort et valeur durable de l'emplacement. Un e…
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Village de chalets Otradnaa buhta 20
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Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$29,338
Le lac est comme un espace privé, et c'est un FACT. En vente est un village de chalet prêt à l'emploi "Otradnaya Bay 2", situé sur la 1ère ligne du lac du même nom. Le terrain spacieux près de l'eau, le milieu de vie formé et l'environnement naturel créent un format de vie rare - privé, calm…
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Imeni Sverdlova, Russie
depuis
$285,782
Cherchez-vous un terrain spacieux, où rien ne distrait de l'important - seule nature, silence et harmonie? Nous l'avons trouvé ! En vente zones spécifiques dans la partie chambre du village de chalet "Negorod Zanevsky"! Appelez-moi ! De telles offres dans la ville apparaissent rarement et le…
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Village de chalets Otradnaa buhta 20
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Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$60,030
Le lac est comme un espace privé, et c'est un FACT. En vente est un village de chalet prêt à l'emploi "Otradnaya Bay 2", situé sur la 1ère ligne du lac du même nom. Le terrain spacieux près de l'eau, le milieu de vie formé et l'environnement naturel créent un format de vie rare - privé, calm…
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Village de chalets Negorod Toksovo
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Le village du chalet où la forêt commence à votre porte et il change tout! L'air est plus propre, les étés plus frais et l'enfance plus lumineux. Cet emplacement est pour ceux qui veulent être plus près de la nature sans renoncer à la sécurité et classe d'affaires. A 20 minutes du périphériq…
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Le village du chalet où la forêt commence à votre porte et il change tout! L'air est plus propre, les étés plus frais et l'enfance plus lumineux. Cet emplacement est pour ceux qui veulent être plus près de la nature sans renoncer à la sécurité et classe d'affaires. A 20 minutes du périphériq…
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Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$64,622
Un village de chalet mieux vu que décrit, et c'est FACT. Lintulovo est un endroit exceptionnel entouré par la nature septentrionale expressive de l'isthme karélien. Profitez de la tranquillité de la forêt, promenades vers le lac pittoresque et la proximité de Zelenogorsk avec son infrastruct…
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depuis
$110,636
Le village du chalet où la forêt commence à votre porte et il change tout! L'air est plus propre, les étés plus frais et l'enfance plus lumineux. Cet emplacement est pour ceux qui veulent être plus près de la nature sans renoncer à la sécurité et classe d'affaires. A 20 minutes du périphériq…
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Village de chalets Levada 2
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Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$42,000
Vous pouvez acheter un terrain, ou vous pouvez choisir un environnement réfléchi - où non seulement la nature est appréciée, mais aussi un niveau élevé d'infrastructure! Chalet village Levada-2, quartier Vsevolozhsky, village de Matoxa, à 30 minutes de la Ring Road sur l'autoroute Novoprioze…
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Village de chalets Lintulovo
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Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$103,627
Un village de chalet mieux vu que décrit, et c'est FACT. Lintulovo est un endroit exceptionnel entouré par la nature septentrionale expressive de l'isthme karélien. Profitez de la tranquillité de la forêt, promenades vers le lac pittoresque et la proximité de Zelenogorsk avec son infrastruct…
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Village de chalets Korkinskij Rucej
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Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$30,891
Le village cottage "Korkinsky Creek" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Len. A seulement 12 km de Saint-Pétersbourg, non loin du lac Korkin. Si vous rêvez d'une vie riche et confortable dans la nature près de la ville, alors les zones bon marché avec un bon environnement…
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Village de chalets Levada
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Village de chalets Levada
Lehtusi, Russie
depuis
$35,462
La nature comme environnement. Le confort est normal. En vente terrain dans le village de chalet fini "Levada". Il s'agit d'une forme de vie dans le pays, où l'environnement naturel est combiné à une infrastructure bien pensée. Il n'y a pas de compagnie de service et pas de frais mensuels ob…
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Village de chalets Prilesnyj 20
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Village de chalets Prilesnyj 20
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$37,118
Le terrain dans le village fini "Prilesny 2.0" à 15 minutes de Saint-Pétersbourg!__________________.Lieu:Quartier Vsevolozhsky de la région de Leningrad16 km de la RAD→ Vous pouvez arriver à Saint-Pétersbourg sur l'autoroute de Murmansk→ Le village est adjacent au village d'Eksolovo, où il y…
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Village de chalets Lintulovo
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Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$141,722
Un village de chalet mieux vu que décrit, et c'est FACT. Lintulovo est un endroit exceptionnel entouré par la nature septentrionale expressive de l'isthme karélien. Profitez de la tranquillité de la forêt, promenades vers le lac pittoresque et la proximité de Zelenogorsk avec son infrastruct…
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Village de chalets Lintulovo
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Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$141,351
Un village de chalet mieux vu que décrit, et c'est FACT. Lintulovo est un endroit exceptionnel entouré par la nature septentrionale expressive de l'isthme karélien. Profitez de la tranquillité de la forêt, promenades vers le lac pittoresque et la proximité de Zelenogorsk avec son infrastruct…
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Village de chalets Lubimovo
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Village de chalets Lubimovo
Ladoga, Russie
depuis
$38,252
IZHS parcelles avec gaz dans un village de chalets près de Pavlovsk et Pouchkine_______________.Lieu:Le village est situé dans le quartier Tosnensky, à seulement 30 km de Saint-Pétersbourg.→ Sur l'autoroute de Moscou, la route de Pouchkine prendra 20 minutes, jusqu'au parc Pavlovsky - 15 min…
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Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$121,819
Un village de chalet mieux vu que décrit, et c'est FACT. Lintulovo est un endroit exceptionnel entouré par la nature septentrionale expressive de l'isthme karélien. Profitez de la tranquillité de la forêt, promenades vers le lac pittoresque et la proximité de Zelenogorsk avec son infrastruct…
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Village de chalets Vuoksaari
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Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$68,132
Si votre but est d'acheter un terrain près d'un lac dans la région de Leningrad, faites attention à cette offre. Les parcelles sont situées dans un village cottage sur les rives de la rivière Vuoksy-Virta, près de la forêt, qui offre intimité, confort et valeur durable de l'emplacement. Un e…
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Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$21,121
Si votre but est d'acheter un terrain près d'un lac dans la région de Leningrad, faites attention à cette offre. Les parcelles sont situées dans un village cottage sur les rives de la rivière Vuoksy-Virta, près de la forêt, qui offre intimité, confort et valeur durable de l'emplacement. Un e…
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Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$44,794
Si votre but est d'acheter un terrain près d'un lac dans la région de Leningrad, faites attention à cette offre. Les parcelles sont situées dans un village cottage sur les rives de la rivière Vuoksy-Virta, près de la forêt, qui offre intimité, confort et valeur durable de l'emplacement. Un e…
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Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$21,174
Si votre but est d'acheter un terrain près d'un lac dans la région de Leningrad, faites attention à cette offre. Les parcelles sont situées dans un village cottage sur les rives de la rivière Vuoksy-Virta, près de la forêt, qui offre intimité, confort et valeur durable de l'emplacement. Un e…
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Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
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Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$29,006
Le lac est comme un espace privé, et c'est un FACT. En vente est un village de chalet prêt à l'emploi "Otradnaya Bay 2", situé sur la 1ère ligne du lac du même nom. Le terrain spacieux près de l'eau, le milieu de vie formé et l'environnement naturel créent un format de vie rare - privé, calm…
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Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
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Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$114,010
Un village de chalet mieux vu que décrit, et c'est FACT. Lintulovo est un endroit exceptionnel entouré par la nature septentrionale expressive de l'isthme karélien. Profitez de la tranquillité de la forêt, promenades vers le lac pittoresque et la proximité de Zelenogorsk avec son infrastruct…
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Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
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Gromovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$121,445
Espèces dont vous devriez seulement rêver! Un total de 11 parcelles vue sur la mer sur la 1ère ligne du lac KomsomolskoyeC'est un endroit où vous pouvez être seul avec vous-même et les êtres chers, ralentir et sentir l'harmonie de la vie, trouver la paix et l'inspiration. Marcher à pied ou e…
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Village de chalets Negorod Toksovo
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Leskolovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$152,379
Le village du chalet où la forêt commence à votre porte et il change tout! L'air est plus propre, les étés plus frais et l'enfance plus lumineux. Cet emplacement est pour ceux qui veulent être plus près de la nature sans renoncer à la sécurité et classe d'affaires. A 20 minutes du périphériq…
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Village de chalets Lintulovo
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Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$79,944
Un village de chalet mieux vu que décrit, et c'est FACT. Lintulovo est un endroit exceptionnel entouré par la nature septentrionale expressive de l'isthme karélien. Profitez de la tranquillité de la forêt, promenades vers le lac pittoresque et la proximité de Zelenogorsk avec son infrastruct…
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Village de chalets Otradnaa buhta 20
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Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$28,313
Le lac est comme un espace privé, et c'est un FACT. En vente est un village de chalet prêt à l'emploi "Otradnaya Bay 2", situé sur la 1ère ligne du lac du même nom. Le terrain spacieux près de l'eau, le milieu de vie formé et l'environnement naturel créent un format de vie rare - privé, calm…
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Village de chalets Lintulovo
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Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$137,842
Un village de chalet mieux vu que décrit, et c'est FACT. Lintulovo est un endroit exceptionnel entouré par la nature septentrionale expressive de l'isthme karélien. Profitez de la tranquillité de la forêt, promenades vers le lac pittoresque et la proximité de Zelenogorsk avec son infrastruct…
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Village de chalets Lubimovo
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Village de chalets Lubimovo
Ladoga, Russie
depuis
$38,222
IZHS parcelles avec gaz dans un village de chalets près de Pavlovsk et Pouchkine_______________.Lieu:Le village est situé dans le quartier Tosnensky, à seulement 30 km de Saint-Pétersbourg.→ Sur l'autoroute de Moscou, la route de Pouchkine prendra 20 minutes, jusqu'au parc Pavlovsky - 15 min…
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Village de chalets Vuoksaari
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Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$49,727
Si votre but est d'acheter un terrain près d'un lac dans la région de Leningrad, faites attention à cette offre. Les parcelles sont situées dans un village cottage sur les rives de la rivière Vuoksy-Virta, près de la forêt, qui offre intimité, confort et valeur durable de l'emplacement. Un e…
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Village de chalets Vuoksaari
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Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$40,561
Si votre but est d'acheter un terrain près d'un lac dans la région de Leningrad, faites attention à cette offre. Les parcelles sont situées dans un village cottage sur les rives de la rivière Vuoksy-Virta, près de la forêt, qui offre intimité, confort et valeur durable de l'emplacement. Un e…
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Ladoga, Russie
depuis
$41,525
IZHS parcelles avec gaz dans un village de chalets près de Pavlovsk et Pouchkine_______________.Lieu:Le village est situé dans le quartier Tosnensky, à seulement 30 km de Saint-Pétersbourg.→ Sur l'autoroute de Moscou, la route de Pouchkine prendra 20 minutes, jusqu'au parc Pavlovsky - 15 min…
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Village de chalets Vuoksaari
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Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$21,776
Si votre but est d'acheter un terrain près d'un lac dans la région de Leningrad, faites attention à cette offre. Les parcelles sont situées dans un village cottage sur les rives de la rivière Vuoksy-Virta, près de la forêt, qui offre intimité, confort et valeur durable de l'emplacement. Un e…
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Village de chalets Vuoksaari
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Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$136,260
Si votre but est d'acheter un terrain près d'un lac dans la région de Leningrad, faites attention à cette offre. Les parcelles sont situées dans un village cottage sur les rives de la rivière Vuoksy-Virta, près de la forêt, qui offre intimité, confort et valeur durable de l'emplacement. Un e…
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Village de chalets Negorod Toksovo
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Leskolovskoe selskoe poselenie, Russie
Prix ​​sur demande
Le village du chalet où la forêt commence à votre porte et il change tout! L'air est plus propre, les étés plus frais et l'enfance plus lumineux. Cet emplacement est pour ceux qui veulent être plus près de la nature sans renoncer à la sécurité et classe d'affaires. A 20 minutes du périphériq…
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Village de chalets Negorod Toksovo
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Leskolovskoe selskoe poselenie, Russie
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Le village du chalet où la forêt commence à votre porte et il change tout! L'air est plus propre, les étés plus frais et l'enfance plus lumineux. Cet emplacement est pour ceux qui veulent être plus près de la nature sans renoncer à la sécurité et classe d'affaires. A 20 minutes du périphériq…
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Village de chalets Negorod Toksovo
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Leskolovskoe selskoe poselenie, Russie
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Le village du chalet où la forêt commence à votre porte et il change tout! L'air est plus propre, les étés plus frais et l'enfance plus lumineux. Cet emplacement est pour ceux qui veulent être plus près de la nature sans renoncer à la sécurité et classe d'affaires. A 20 minutes du périphériq…
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Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
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Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$50,849
Si votre but est d'acheter un terrain près d'un lac dans la région de Leningrad, faites attention à cette offre. Les parcelles sont situées dans un village cottage sur les rives de la rivière Vuoksy-Virta, près de la forêt, qui offre intimité, confort et valeur durable de l'emplacement. Un e…
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Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
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Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$86,190
Si votre but est d'acheter un terrain près d'un lac dans la région de Leningrad, faites attention à cette offre. Les parcelles sont situées dans un village cottage sur les rives de la rivière Vuoksy-Virta, près de la forêt, qui offre intimité, confort et valeur durable de l'emplacement. Un e…
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Village de chalets Levada 2
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Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$20,835
Vous pouvez acheter un terrain, ou vous pouvez choisir un environnement réfléchi - où non seulement la nature est appréciée, mais aussi un niveau élevé d'infrastructure! Chalet village Levada-2, quartier Vsevolozhsky, village de Matoxa, à 30 minutes de la Ring Road sur l'autoroute Novoprioze…
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Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
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Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$75,281
Un village de chalet mieux vu que décrit, et c'est FACT. Lintulovo est un endroit exceptionnel entouré par la nature septentrionale expressive de l'isthme karélien. Profitez de la tranquillité de la forêt, promenades vers le lac pittoresque et la proximité de Zelenogorsk avec son infrastruct…
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Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$67,238
Un village de chalet mieux vu que décrit, et c'est FACT. Lintulovo est un endroit exceptionnel entouré par la nature septentrionale expressive de l'isthme karélien. Profitez de la tranquillité de la forêt, promenades vers le lac pittoresque et la proximité de Zelenogorsk avec son infrastruct…
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Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
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Village de chalets Vuoksaari
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Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$22,309
Si votre but est d'acheter un terrain près d'un lac dans la région de Leningrad, faites attention à cette offre. Les parcelles sont situées dans un village cottage sur les rives de la rivière Vuoksy-Virta, près de la forêt, qui offre intimité, confort et valeur durable de l'emplacement. Un e…
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Village de chalets Levada 2
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Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$40,515
Vous pouvez acheter un terrain, ou vous pouvez choisir un environnement réfléchi - où non seulement la nature est appréciée, mais aussi un niveau élevé d'infrastructure! Chalet village Levada-2, quartier Vsevolozhsky, village de Matoxa, à 30 minutes de la Ring Road sur l'autoroute Novoprioze…
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Village de chalets Otradnaa buhta 20
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Village de chalets Otradnaa buhta 20
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Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$35,636
Le lac est comme un espace privé, et c'est un FACT. En vente est un village de chalet prêt à l'emploi "Otradnaya Bay 2", situé sur la 1ère ligne du lac du même nom. Le terrain spacieux près de l'eau, le milieu de vie formé et l'environnement naturel créent un format de vie rare - privé, calm…
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Village de chalets Prilesnyj 20
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Village de chalets Prilesnyj 20
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$63,280
Le terrain dans le village fini "Prilesny 2.0" à 15 minutes de Saint-Pétersbourg!__________________.Lieu:Quartier Vsevolozhsky de la région de Leningrad16 km de la RAD→ Vous pouvez arriver à Saint-Pétersbourg sur l'autoroute de Murmansk→ Le village est adjacent au village d'Eksolovo, où il y…
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Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
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Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russie
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$20,835
Construire une maison saisonnière ou un nid familial depuis plusieurs générations à Levada 2! Marcher dans la forêt mixte, être inspiré par les vues pittoresques qui semblent être descendues des peintures de classiques célèbres, cet endroit est un véritable trésor pour ceux qui aiment manque…
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depuis
$150,633
Un village de chalet mieux vu que décrit, et c'est FACT. Lintulovo est un endroit exceptionnel entouré par la nature septentrionale expressive de l'isthme karélien. Profitez de la tranquillité de la forêt, promenades vers le lac pittoresque et la proximité de Zelenogorsk avec son infrastruct…
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$40,515
Vous pouvez acheter un terrain, ou vous pouvez choisir un environnement réfléchi - où non seulement la nature est appréciée, mais aussi un niveau élevé d'infrastructure! Chalet village Levada-2, quartier Vsevolozhsky, village de Matoxa, à 30 minutes de la Ring Road sur l'autoroute Novoprioze…
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Village de chalets Otradnaa buhta 20
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Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
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$34,840
Le lac est comme un espace privé, et c'est un FACT. En vente est un village de chalet prêt à l'emploi "Otradnaya Bay 2", situé sur la 1ère ligne du lac du même nom. Le terrain spacieux près de l'eau, le milieu de vie formé et l'environnement naturel créent un format de vie rare - privé, calm…
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Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
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Gromovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$118,228
Espèces dont vous devriez seulement rêver! Un total de 11 parcelles vue sur la mer sur la 1ère ligne du lac KomsomolskoyeC'est un endroit où vous pouvez être seul avec vous-même et les êtres chers, ralentir et sentir l'harmonie de la vie, trouver la paix et l'inspiration. Marcher à pied ou e…
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Village de chalets Prilesnyj 20
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Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$69,173
Le terrain dans le village fini "Prilesny 2.0" à 15 minutes de Saint-Pétersbourg!__________________.Lieu:Quartier Vsevolozhsky de la région de Leningrad16 km de la RAD→ Vous pouvez arriver à Saint-Pétersbourg sur l'autoroute de Murmansk→ Le village est adjacent au village d'Eksolovo, où il y…
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Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
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Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$123,092
Un village de chalet mieux vu que décrit, et c'est FACT. Lintulovo est un endroit exceptionnel entouré par la nature septentrionale expressive de l'isthme karélien. Profitez de la tranquillité de la forêt, promenades vers le lac pittoresque et la proximité de Zelenogorsk avec son infrastruct…
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Village de chalets Lintulovo
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Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$105,998
Un village de chalet mieux vu que décrit, et c'est FACT. Lintulovo est un endroit exceptionnel entouré par la nature septentrionale expressive de l'isthme karélien. Profitez de la tranquillité de la forêt, promenades vers le lac pittoresque et la proximité de Zelenogorsk avec son infrastruct…
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Village de chalets Levada
Village de chalets Levada
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Village de chalets Levada
Village de chalets Levada
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Village de chalets Levada
Lehtusi, Russie
depuis
$39,070
La nature comme environnement. Le confort est normal. En vente terrain dans le village de chalet fini "Levada". Il s'agit d'une forme de vie dans le pays, où l'environnement naturel est combiné à une infrastructure bien pensée. Il n'y a pas de compagnie de service et pas de frais mensuels ob…
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Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
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Village de chalets Lubimovo
Ladoga, Russie
depuis
$37,419
IZHS parcelles avec gaz dans un village de chalets près de Pavlovsk et Pouchkine_______________.Lieu:Le village est situé dans le quartier Tosnensky, à seulement 30 km de Saint-Pétersbourg.→ Sur l'autoroute de Moscou, la route de Pouchkine prendra 20 minutes, jusqu'au parc Pavlovsky - 15 min…
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Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
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Gromovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$169,266
Espèces dont vous devriez seulement rêver! Un total de 11 parcelles vue sur la mer sur la 1ère ligne du lac KomsomolskoyeC'est un endroit où vous pouvez être seul avec vous-même et les êtres chers, ralentir et sentir l'harmonie de la vie, trouver la paix et l'inspiration. Marcher à pied ou e…
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Village de chalets Tis da Glad
Village de chalets Tis da Glad
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Village de chalets Tis da Glad
Primorskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$31,916
Cherchez-vous un terrain où rien ne distrait les choses importantes - seulement la nature, le silence et l'harmonie? Nous l'avons trouvé ! Prêt cottage village "Tisha da Glad" entouré de forêt et entre 2 lacs, à environ une heure de la Ring Road, ajoutez cette offre à la Favorite afin de ne …
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Village de chalets Otradnaa buhta 20
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Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$32,099
Le lac est comme un espace privé, et c'est un FACT. En vente est un village de chalet prêt à l'emploi "Otradnaya Bay 2", situé sur la 1ère ligne du lac du même nom. Le terrain spacieux près de l'eau, le milieu de vie formé et l'environnement naturel créent un format de vie rare - privé, calm…
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Village de chalets Levada
Village de chalets Levada
Village de chalets Levada
Village de chalets Levada
Village de chalets Levada
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Village de chalets Levada
Toksovskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$45,911
La nature comme environnement. Le confort est normal. En vente terrain dans le village de chalet fini "Levada". Il s'agit d'une forme de vie dans le pays, où l'environnement naturel est combiné à une infrastructure bien pensée. Il n'y a pas de compagnie de service et pas de frais mensuels ob…
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Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
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Ladoga, Russie
depuis
$36,894
IZHS parcelles avec gaz dans un village de chalets près de Pavlovsk et Pouchkine_______________.Lieu:Le village est situé dans le quartier Tosnensky, à seulement 30 km de Saint-Pétersbourg.→ Sur l'autoroute de Moscou, la route de Pouchkine prendra 20 minutes, jusqu'au parc Pavlovsky - 15 min…
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Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$35,983
Le lac est comme un espace privé, et c'est un FACT. En vente est un village de chalet prêt à l'emploi "Otradnaya Bay 2", situé sur la 1ère ligne du lac du même nom. Le terrain spacieux près de l'eau, le milieu de vie formé et l'environnement naturel créent un format de vie rare - privé, calm…
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Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
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Leskolovskoe selskoe poselenie, Russie
Prix ​​sur demande
Le village du chalet où la forêt commence à votre porte et il change tout! L'air est plus propre, les étés plus frais et l'enfance plus lumineux. Cet emplacement est pour ceux qui veulent être plus près de la nature sans renoncer à la sécurité et classe d'affaires. A 20 minutes du périphériq…
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Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
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Village de chalets Levada 2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$20,835
Vous pouvez acheter un terrain, ou vous pouvez choisir un environnement réfléchi - où non seulement la nature est appréciée, mais aussi un niveau élevé d'infrastructure! Chalet village Levada-2, quartier Vsevolozhsky, village de Matoxa, à 30 minutes de la Ring Road sur l'autoroute Novoprioze…
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Village de chalets Prilesnyj 20
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Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$53,203
Le terrain dans le village fini "Prilesny 2.0" à 15 minutes de Saint-Pétersbourg!__________________.Lieu:Quartier Vsevolozhsky de la région de Leningrad16 km de la RAD→ Vous pouvez arriver à Saint-Pétersbourg sur l'autoroute de Murmansk→ Le village est adjacent au village d'Eksolovo, où il y…
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Village de chalets Lintulovo
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Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$122,652
Un village de chalet mieux vu que décrit, et c'est FACT. Lintulovo est un endroit exceptionnel entouré par la nature septentrionale expressive de l'isthme karélien. Profitez de la tranquillité de la forêt, promenades vers le lac pittoresque et la proximité de Zelenogorsk avec son infrastruct…
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Village de chalets Krokusy
Village de chalets Krokusy
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Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$62,594
Terrain dans un village de chalets à 13 km de Saint-Pétersbourg Crocusa15 minutes de la Ring Road, près du parc forestier Nevsky et du lac Korkin____________Lieu:Quartier Vsevolozhsky de la région de Leningrad, à 11 km de la CAO→ Vous pouvez arriver à Saint-Pétersbourg sur l'autoroute de Mur…
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Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
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Village de chalets Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Russie
Prix ​​sur demande
Le village du chalet où la forêt commence à votre porte et il change tout! L'air est plus propre, les étés plus frais et l'enfance plus lumineux. Cet emplacement est pour ceux qui veulent être plus près de la nature sans renoncer à la sécurité et classe d'affaires. A 20 minutes du périphériq…
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