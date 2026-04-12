Plodovskoe selskoe poselenie, Russie

Le lac est comme un espace privé, et c'est un FACT. En vente est un village de chalet prêt à l'emploi "Otradnaya Bay 2", situé sur la 1ère ligne du lac du même nom. Le terrain spacieux près de l'eau, le milieu de vie formé et l'environnement naturel créent un format de vie rare - privé, calm…