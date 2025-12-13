  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Käkisalmi District
  4. Nouvelles maisons

Maisons neuves en Kakisalmi District, Russie

Romaskinskoe selskoe poselenie
52
Plodovskoe selskoe poselenie
51
Gromovskoe selskoe poselenie
12
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Afficher tout Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$20,291
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Afficher tout Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Gromovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$97,954
Espèces dont vous devriez seulement rêver! Un total de 11 parcelles vue sur la mer sur la 1ère ligne du lac KomsomolskoyeC'est un endroit où vous pouvez être seul avec vous-même et les êtres chers, ralentir et sentir l'harmonie de la vie, trouver la paix et l'inspiration. Marcher à pied ou e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Afficher tout Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Gromovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$162,917
Espèces dont vous devriez seulement rêver! Un total de 11 parcelles vue sur la mer sur la 1ère ligne du lac KomsomolskoyeC'est un endroit où vous pouvez être seul avec vous-même et les êtres chers, ralentir et sentir l'harmonie de la vie, trouver la paix et l'inspiration. Marcher à pied ou e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
OneOne
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Afficher tout Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$40,587
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Afficher tout Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$82,805
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Afficher tout Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$79,895
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$27,682
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$40,901
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$37,039
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Afficher tout Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$17,690
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Afficher tout Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$59,988
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Afficher tout Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$65,457
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Afficher tout Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$16,195
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$28,703
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Afficher tout Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$19,206
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Afficher tout Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$48,852
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$26,354
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Afficher tout Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$21,433
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$26,710
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Afficher tout Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$54,844
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$57,673
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Afficher tout Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$33,629
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$33,472
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Afficher tout Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$150,176
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$23,367
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$57,118
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$32,405
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$27,827
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$30,391
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$237,694
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Afficher tout Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Gromovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$109,128
Espèces dont vous devriez seulement rêver! Un total de 11 parcelles vue sur la mer sur la 1ère ligne du lac KomsomolskoyeC'est un endroit où vous pouvez être seul avec vous-même et les êtres chers, ralentir et sentir l'harmonie de la vie, trouver la paix et l'inspiration. Marcher à pied ou e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Afficher tout Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$19,768
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$42,038
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Afficher tout Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$19,109
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Afficher tout Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Gromovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$162,619
Espèces dont vous devriez seulement rêver! Un total de 11 parcelles vue sur la mer sur la 1ère ligne du lac KomsomolskoyeC'est un endroit où vous pouvez être seul avec vous-même et les êtres chers, ralentir et sentir l'harmonie de la vie, trouver la paix et l'inspiration. Marcher à pied ou e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$27,867
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$39,483
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Afficher tout Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$20,197
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$32,506
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$31,265
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Afficher tout Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$20,226
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Afficher tout Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$19,206
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Afficher tout Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Gromovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$187,701
Espèces dont vous devriez seulement rêver! Un total de 11 parcelles vue sur la mer sur la 1ère ligne du lac KomsomolskoyeC'est un endroit où vous pouvez être seul avec vous-même et les êtres chers, ralentir et sentir l'harmonie de la vie, trouver la paix et l'inspiration. Marcher à pied ou e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$48,256
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
Prix ​​sur demande
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Afficher tout Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Gromovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$159,113
Espèces dont vous devriez seulement rêver! Un total de 11 parcelles vue sur la mer sur la 1ère ligne du lac KomsomolskoyeC'est un endroit où vous pouvez être seul avec vous-même et les êtres chers, ralentir et sentir l'harmonie de la vie, trouver la paix et l'inspiration. Marcher à pied ou e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Afficher tout Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$43,035
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Afficher tout Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$68,921
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Afficher tout Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$72,325
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$35,441
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Afficher tout Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$44,614
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$73,650
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Afficher tout Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$24,856
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$50,295
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Afficher tout Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$20,921
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$155,142
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$26,690
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$26,394
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Afficher tout Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$20,384
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$23,155
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Afficher tout Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$21,827
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Afficher tout Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Gromovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$113,586
Espèces dont vous devriez seulement rêver! Un total de 11 parcelles vue sur la mer sur la 1ère ligne du lac KomsomolskoyeC'est un endroit où vous pouvez être seul avec vous-même et les êtres chers, ralentir et sentir l'harmonie de la vie, trouver la paix et l'inspiration. Marcher à pied ou e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$27,867
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Afficher tout Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Gromovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$97,954
Espèces dont vous devriez seulement rêver! Un total de 11 parcelles vue sur la mer sur la 1ère ligne du lac KomsomolskoyeC'est un endroit où vous pouvez être seul avec vous-même et les êtres chers, ralentir et sentir l'harmonie de la vie, trouver la paix et l'inspiration. Marcher à pied ou e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Afficher tout Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$21,464
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Afficher tout Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$18,534
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$26,166
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$36,675
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$34,237
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$33,172
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Afficher tout Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$23,118
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Afficher tout Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$22,239
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Afficher tout Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Gromovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$124,938
Espèces dont vous devriez seulement rêver! Un total de 11 parcelles vue sur la mer sur la 1ère ligne du lac KomsomolskoyeC'est un endroit où vous pouvez être seul avec vous-même et les êtres chers, ralentir et sentir l'harmonie de la vie, trouver la paix et l'inspiration. Marcher à pied ou e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$32,093
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$87,470
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$27,279
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Afficher tout Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$19,028
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Afficher tout Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$21,094
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$28,841
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$32,185
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$41,024
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$28,186
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Afficher tout Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$19,818
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$43,879
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Afficher tout Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$19,860
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Afficher tout Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$18,215
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Afficher tout Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$18,684
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Afficher tout Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$38,283
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Afficher tout Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$19,490
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$33,380
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$27,827
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Afficher tout Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$24,429
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$35,720
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$34,570
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Afficher tout Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$21,526
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Afficher tout Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$16,195
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$25,446
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$36,772
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Afficher tout Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$20,293
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Afficher tout Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$47,774
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Sur la carte
1 2
Realting.com
Aller