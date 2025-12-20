  1. Realting.com
Maisons neuves en Vsevolozhsky District, Russie

Koltusskoe gorodskoe poselenie
4
Kujvozovskoe selskoe poselenie
2
Leskolovskoe selskoe poselenie
2
Sverdlovskoe gorodskoe poselenie
1
Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Afficher tout Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$19,908
Construire une maison saisonnière ou un nid familial depuis plusieurs générations à Levada 2! Marcher dans la forêt mixte, être inspiré par les vues pittoresques qui semblent être descendues des peintures de classiques célèbres, cet endroit est un véritable trésor pour ceux qui aiment manque…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Afficher tout Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Russie
Prix ​​sur demande
Negorod Toksovo est l'endroit où vous êtes l'architecte de votre vie, et c'est FACT. Zones pittoresques et maisons finies à 15 minutes de la Ring Road sur l'autoroute Novopriozerskoe. Près de la forêt et des lacs, de célèbres centres de loisirs. Appelez-moi ! L'AUTOR'S BACK, qui est devenu u…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
Afficher tout Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$19,908
Construire une maison saisonnière ou un nid familial depuis plusieurs générations à Levada 2! Marcher dans la forêt mixte, être inspiré par les vues pittoresques qui semblent être descendues des peintures de classiques célèbres, cet endroit est un véritable trésor pour ceux qui aiment manque…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
OneOne
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Afficher tout Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$56,850
Votre maison idéale commence d'où vous voulez vivre.S'IL VOUS plaît STYLE est un village prêt et résidentiel dans le quartier Vsevolozhsky, à 15 minutes de la route périphérique le long de l'autoroute de Murmansk. Ici, vous pouvez acheter des terrains et des maisons finies avec différents de…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Negorod Zanevskij
Village de chalets Negorod Zanevskij
Village de chalets Negorod Zanevskij
Village de chalets Negorod Zanevskij
Village de chalets Negorod Zanevskij
Afficher tout Village de chalets Negorod Zanevskij
Village de chalets Negorod Zanevskij
Imeni Sverdlova, Russie
depuis
$179,990
Negorod Zanevsky est une alternative confortable et humaine aux complexes résidentiels dans le sud-ouest de Saint-Pétersbourg. Le complexe résidentiel "Negorod Zanevsky" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Leningrad, à 12 km du pont Big Obukhovski."Negorod Zanevsky" est c…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Afficher tout Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$22,063
Le village cottage "Korkinsky Creek" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Len. A seulement 12 km de Saint-Pétersbourg, non loin du lac Korkin. Si vous rêvez d'une vie riche et confortable dans la nature près de la ville, alors les zones bon marché avec un bon environnement…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Krokusy
Village de chalets Krokusy
Village de chalets Krokusy
Village de chalets Krokusy
Village de chalets Krokusy
Afficher tout Village de chalets Krokusy
Village de chalets Krokusy
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$54,894
Terrain dans un village de chalets à 13 km de Saint-Pétersbourg Crocusa15 minutes de la Ring Road, près du parc forestier Nevsky et du lac Korkin____________Lieu:Quartier Vsevolozhsky de la région de Leningrad, à 11 km de la CAO→ Vous pouvez arriver à Saint-Pétersbourg sur l'autoroute de Mur…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Prilesnyj 20
Village de chalets Prilesnyj 20
Village de chalets Prilesnyj 20
Village de chalets Prilesnyj 20
Village de chalets Prilesnyj 20
Afficher tout Village de chalets Prilesnyj 20
Village de chalets Prilesnyj 20
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$33,403
Le terrain dans le village fini "Prilesny 2.0" à 15 minutes de Saint-Pétersbourg!__________________.Lieu:Quartier Vsevolozhsky de la région de Leningrad16 km de la RAD→ Vous pouvez arriver à Saint-Pétersbourg sur l'autoroute de Murmansk→ Le village est adjacent au village d'Eksolovo, où il y…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Levada
Village de chalets Levada
Village de chalets Levada
Village de chalets Levada
Village de chalets Levada
Afficher tout Village de chalets Levada
Village de chalets Levada
Lehtusi, Russie
depuis
$23,997
La dernière partie du village "Levada", à 30 km de la course au nord de la région de Leningrad Lieu:Quartier Vsevolozhsky, à 30 km de la CAO→ Vous pouvez vous rendre à Saint-Pétersbourg par l'autoroute Novoprizerskoe ou par la route 41K-065 en direction du village de Lehtusi.→ L'infrastructu…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
