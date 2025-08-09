Village de chalets Lintulovo

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg _______________. Lieu: Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins et pharmacies; Restaurants et centres de spa
Environnement naturel: → Forêt de Conifères, Oz. Vorontsovskoye avec éco-chemin. A distance de marche de "Lintulovo" il ya plusieurs autres lacs - Lublin, Zhmurkino et petit lac Lozovoe.
Communications et infrastructures du village : → Électricité 15 kW (par décret gouvernemental n° 861) → Pipeline Points de contrôle, sécurité. → Parking réservé aux clients → Routes d'asphalte avec chaussées → Éclairage des rues à LED → Une clôture, entrée sur le site → Zone de repos : son propre parc avec un réservoir et deux aires de loisirs → Le service du territoire est assuré par la société de services professionnels Greenline.
Conditions d'achat: → Prêts hypothécaires des principales banques sur les programmes préférentiels → Installation à partir du prix comme avec 100% de paiement! Sans intérêt pour la première année; premier versement à partir de 10 %; période allant jusqu'à 48 mois; possibilité de construction immédiatement après la conclusion de l'opération; Échange à la valeur du marché avec un marché à partir d'une semaine
Garantie: → Vente directement du propriétaire, il y a des documents → Le projet est mis en œuvre par FACT. → La société de services fournit de l'aide pour résoudre tous les problèmes après l'achat du site
Possible Présentation en ligne Site n° 197(a) Numéro cadastral 1: 47:01:1706001:11784
Localisation sur la carte
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour