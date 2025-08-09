Village de chalets Lintulovo

  1. Realting.com
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
  • Pays
    Russie
  • État
    District fédéral du Nord-Ouest
  • Région
    Vyborgsky District
  • Ville
    Pervomajskoe selskoe poselenie

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg
_______________.
Lieu:
Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie:
écoles et jardins d ' enfants;
magasins et pharmacies;
Restaurants et centres de spa

Environnement naturel:
→ Forêt de Conifères, Oz. Vorontsovskoye avec éco-chemin. A distance de marche de "Lintulovo" il ya plusieurs autres lacs - Lublin, Zhmurkino et petit lac Lozovoe.

Communications et infrastructures du village :
→ Électricité 15 kW (par décret gouvernemental n° 861)
→ Pipeline
Points de contrôle, sécurité.
→ Parking réservé aux clients
→ Routes d'asphalte avec chaussées
→ Éclairage des rues à LED
→ Une clôture, entrée sur le site
→ Zone de repos : son propre parc avec un réservoir et deux aires de loisirs
→ Le service du territoire est assuré par la société de services professionnels Greenline.

Conditions d'achat:
→ Prêts hypothécaires des principales banques sur les programmes préférentiels
→ Installation à partir du prix comme avec 100% de paiement! Sans intérêt pour la première année; premier versement à partir de 10 %; période allant jusqu'à 48 mois; possibilité de construction immédiatement après la conclusion de l'opération;
Échange à la valeur du marché avec un marché à partir d'une semaine

Garantie:
→ Vente directement du propriétaire, il y a des documents
→ Le projet est mis en œuvre par FACT.
→ La société de services fournit de l'aide pour résoudre tous les problèmes après l'achat du site

Possible Présentation en ligne Site n° 197(a) Numéro cadastral 1: 47:01:1706001:11784

Localisation sur la carte

Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie

