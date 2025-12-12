  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Plodovskoe selskoe poselenie
  4. Nouvelles maisons

Maisons neuves en Plodovskoe selskoe poselenie, Russie

Moscou
1
District fédéral du Nord-Ouest
454
Oblast de Léningrad
454
Vsevolozhsky District
209
Montrer plus
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$23,367
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$35,720
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$32,506
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
TekceTekce
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$28,841
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$32,093
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$33,172
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$33,380
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
Prix ​​sur demande
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$40,901
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$25,446
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$43,879
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$57,118
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$32,093
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$39,483
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$32,615
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$50,295
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$57,673
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$27,867
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$32,405
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$35,441
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$27,682
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$27,867
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$33,472
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$28,186
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$31,265
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$34,237
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$26,354
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$28,703
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$26,710
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$48,256
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$27,279
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$26,166
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$36,675
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$26,690
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$27,827
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$237,694
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$26,394
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$30,391
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$73,650
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$34,570
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$23,155
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$36,772
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$42,038
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$27,023
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$30,838
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$37,039
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$87,470
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$41,024
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$27,827
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$32,185
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$155,142
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller