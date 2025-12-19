  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Oblast de Léningrad
  4. Nouvelles maisons

Maisons neuves en Oblast de Léningrad, Russie

Vsevolozhsky District
207
Kakisalmi District
115
Vyborgsky District
83
Koltusskoe gorodskoe poselenie
80
Montrer plus
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Afficher tout Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$79,371
Votre maison idéale commence d'où vous voulez vivre.S'IL VOUS plaît STYLE est un village prêt et résidentiel dans le quartier Vsevolozhsky, à 15 minutes de la route périphérique le long de l'autoroute de Murmansk. Ici, vous pouvez acheter des terrains et des maisons finies avec différents de…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$29,280
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$27,117
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
TekceTekce
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Afficher tout Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$29,995
Le village cottage "Korkinsky Creek" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Len. A seulement 12 km de Saint-Pétersbourg, non loin du lac Korkin. Si vous rêvez d'une vie riche et confortable dans la nature près de la ville, alors les zones bon marché avec un bon environnement…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Afficher tout Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Ladoga, Russie
depuis
$29,635
IZHS parcelles avec gaz dans un village de chalets près de Pavlovsk et Pouchkine_______________.Lieu:Le village est situé dans le quartier Tosnensky, à seulement 30 km de Saint-Pétersbourg.→ Sur l'autoroute de Moscou, la route de Pouchkine prendra 20 minutes, jusqu'au parc Pavlovsky - 15 min…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Afficher tout Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Russie
Prix ​​sur demande
Negorod Toksovo est l'endroit où vous êtes l'architecte de votre vie, et c'est FACT. Zones pittoresques et maisons finies à 15 minutes de la Ring Road sur l'autoroute Novopriozerskoe. Près de la forêt et des lacs, de célèbres centres de loisirs. Appelez-moi ! L'AUTOR'S BACK, qui est devenu u…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Afficher tout Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$41,206
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Afficher tout Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$27,842
Le village cottage "Korkinsky Creek" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Len. A seulement 12 km de Saint-Pétersbourg, non loin du lac Korkin. Si vous rêvez d'une vie riche et confortable dans la nature près de la ville, alors les zones bon marché avec un bon environnement…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Afficher tout Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$94,736
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Afficher tout Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$101,475
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$25,834
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Afficher tout Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$117,931
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Afficher tout Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$27,122
Le village cottage "Korkinsky Creek" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Len. A seulement 12 km de Saint-Pétersbourg, non loin du lac Korkin. Si vous rêvez d'une vie riche et confortable dans la nature près de la ville, alors les zones bon marché avec un bon environnement…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Afficher tout Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Ladoga, Russie
depuis
$33,844
IZHS parcelles avec gaz dans un village de chalets près de Pavlovsk et Pouchkine_______________.Lieu:Le village est situé dans le quartier Tosnensky, à seulement 30 km de Saint-Pétersbourg.→ Sur l'autoroute de Moscou, la route de Pouchkine prendra 20 minutes, jusqu'au parc Pavlovsky - 15 min…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$35,981
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Afficher tout Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$23,470
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Afficher tout Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$20,322
Construire une maison saisonnière ou un nid familial depuis plusieurs générations à Levada 2! Marcher dans la forêt mixte, être inspiré par les vues pittoresques qui semblent être descendues des peintures de classiques célèbres, cet endroit est un véritable trésor pour ceux qui aiment manque…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Afficher tout Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$11,581
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Afficher tout Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Russie
Prix ​​sur demande
Negorod Toksovo est l'endroit où vous êtes l'architecte de votre vie, et c'est FACT. Zones pittoresques et maisons finies à 15 minutes de la Ring Road sur l'autoroute Novopriozerskoe. Près de la forêt et des lacs, de célèbres centres de loisirs. Appelez-moi ! L'AUTOR'S BACK, qui est devenu u…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Afficher tout Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$20,322
Construire une maison saisonnière ou un nid familial depuis plusieurs générations à Levada 2! Marcher dans la forêt mixte, être inspiré par les vues pittoresques qui semblent être descendues des peintures de classiques célèbres, cet endroit est un véritable trésor pour ceux qui aiment manque…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$29,140
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Afficher tout Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$66,454
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Levada
Village de chalets Levada
Village de chalets Levada
Village de chalets Levada
Village de chalets Levada
Afficher tout Village de chalets Levada
Village de chalets Levada
Lehtusi, Russie
depuis
$24,496
La dernière partie du village "Levada", à 30 km de la course au nord de la région de Leningrad Lieu:Quartier Vsevolozhsky, à 30 km de la CAO→ Vous pouvez vous rendre à Saint-Pétersbourg par l'autoroute Novoprizerskoe ou par la route 41K-065 en direction du village de Lehtusi.→ L'infrastructu…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Afficher tout Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$27,578
Le village cottage "Korkinsky Creek" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Len. A seulement 12 km de Saint-Pétersbourg, non loin du lac Korkin. Si vous rêvez d'une vie riche et confortable dans la nature près de la ville, alors les zones bon marché avec un bon environnement…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Afficher tout Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Ladoga, Russie
depuis
$29,094
IZHS parcelles avec gaz dans un village de chalets près de Pavlovsk et Pouchkine_______________.Lieu:Le village est situé dans le quartier Tosnensky, à seulement 30 km de Saint-Pétersbourg.→ Sur l'autoroute de Moscou, la route de Pouchkine prendra 20 minutes, jusqu'au parc Pavlovsky - 15 min…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Afficher tout Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$145,985
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Prilesnyj 20
Village de chalets Prilesnyj 20
Village de chalets Prilesnyj 20
Village de chalets Prilesnyj 20
Village de chalets Prilesnyj 20
Afficher tout Village de chalets Prilesnyj 20
Village de chalets Prilesnyj 20
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$38,959
Le terrain dans le village fini "Prilesny 2.0" à 15 minutes de Saint-Pétersbourg!__________________.Lieu:Quartier Vsevolozhsky de la région de Leningrad16 km de la RAD→ Vous pouvez arriver à Saint-Pétersbourg sur l'autoroute de Murmansk→ Le village est adjacent au village d'Eksolovo, où il y…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Afficher tout Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$81,112
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$37,333
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Afficher tout Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$85,727
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Afficher tout Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$20,322
Construire une maison saisonnière ou un nid familial depuis plusieurs générations à Levada 2! Marcher dans la forêt mixte, être inspiré par les vues pittoresques qui semblent être descendues des peintures de classiques célèbres, cet endroit est un véritable trésor pour ceux qui aiment manque…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Afficher tout Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
Prix ​​sur demande
Votre maison idéale commence d'où vous voulez vivre.S'IL VOUS plaît STYLE est un village prêt et résidentiel dans le quartier Vsevolozhsky, à 15 minutes de la route périphérique le long de l'autoroute de Murmansk. Ici, vous pouvez acheter des terrains et des maisons finies avec différents de…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Afficher tout Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$28,861
Le village cottage "Korkinsky Creek" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Len. A seulement 12 km de Saint-Pétersbourg, non loin du lac Korkin. Si vous rêvez d'une vie riche et confortable dans la nature près de la ville, alors les zones bon marché avec un bon environnement…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Afficher tout Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$34,141
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$28,615
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Afficher tout Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$25,235
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Afficher tout Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$119,042
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Afficher tout Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Ladoga, Russie
depuis
$32,593
IZHS parcelles avec gaz dans un village de chalets près de Pavlovsk et Pouchkine_______________.Lieu:Le village est situé dans le quartier Tosnensky, à seulement 30 km de Saint-Pétersbourg.→ Sur l'autoroute de Moscou, la route de Pouchkine prendra 20 minutes, jusqu'au parc Pavlovsky - 15 min…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Afficher tout Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$20,695
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Afficher tout Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$24,933
Le village cottage "Korkinsky Creek" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Len. A seulement 12 km de Saint-Pétersbourg, non loin du lac Korkin. Si vous rêvez d'une vie riche et confortable dans la nature près de la ville, alors les zones bon marché avec un bon environnement…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Afficher tout Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$29,156
Construire une maison saisonnière ou un nid familial depuis plusieurs générations à Levada 2! Marcher dans la forêt mixte, être inspiré par les vues pittoresques qui semblent être descendues des peintures de classiques célèbres, cet endroit est un véritable trésor pour ceux qui aiment manque…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Afficher tout Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$96,761
Votre maison idéale commence d'où vous voulez vivre.S'IL VOUS plaît STYLE est un village prêt et résidentiel dans le quartier Vsevolozhsky, à 15 minutes de la route périphérique le long de l'autoroute de Murmansk. Ici, vous pouvez acheter des terrains et des maisons finies avec différents de…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Afficher tout Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russie
Prix ​​sur demande
Construire une maison saisonnière ou un nid familial depuis plusieurs générations à Levada 2! Marcher dans la forêt mixte, être inspiré par les vues pittoresques qui semblent être descendues des peintures de classiques célèbres, cet endroit est un véritable trésor pour ceux qui aiment manque…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Afficher tout Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Ladoga, Russie
depuis
$35,294
IZHS parcelles avec gaz dans un village de chalets près de Pavlovsk et Pouchkine_______________.Lieu:Le village est situé dans le quartier Tosnensky, à seulement 30 km de Saint-Pétersbourg.→ Sur l'autoroute de Moscou, la route de Pouchkine prendra 20 minutes, jusqu'au parc Pavlovsky - 15 min…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Afficher tout Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$111,731
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Afficher tout Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$18,969
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Afficher tout Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$26,599
Construire une maison saisonnière ou un nid familial depuis plusieurs générations à Levada 2! Marcher dans la forêt mixte, être inspiré par les vues pittoresques qui semblent être descendues des peintures de classiques célèbres, cet endroit est un véritable trésor pour ceux qui aiment manque…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Afficher tout Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Russie
Prix ​​sur demande
Negorod Toksovo est l'endroit où vous êtes l'architecte de votre vie, et c'est FACT. Zones pittoresques et maisons finies à 15 minutes de la Ring Road sur l'autoroute Novopriozerskoe. Près de la forêt et des lacs, de célèbres centres de loisirs. Appelez-moi ! L'AUTOR'S BACK, qui est devenu u…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$28,251
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$48,991
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Afficher tout Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Russie
Prix ​​sur demande
Negorod Toksovo est l'endroit où vous êtes l'architecte de votre vie, et c'est FACT. Zones pittoresques et maisons finies à 15 minutes de la Ring Road sur l'autoroute Novopriozerskoe. Près de la forêt et des lacs, de célèbres centres de loisirs. Appelez-moi ! L'AUTOR'S BACK, qui est devenu u…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Afficher tout Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$30,760
Le village cottage "Korkinsky Creek" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Len. A seulement 12 km de Saint-Pétersbourg, non loin du lac Korkin. Si vous rêvez d'une vie riche et confortable dans la nature près de la ville, alors les zones bon marché avec un bon environnement…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Levada
Village de chalets Levada
Village de chalets Levada
Village de chalets Levada
Village de chalets Levada
Afficher tout Village de chalets Levada
Village de chalets Levada
Toksovskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$44,780
La dernière partie du village "Levada", à 30 km de la course au nord de la région de Leningrad Lieu:Quartier Vsevolozhsky, à 30 km de la CAO→ Vous pouvez vous rendre à Saint-Pétersbourg par l'autoroute Novoprizerskoe ou par la route 41K-065 en direction du village de Lehtusi.→ L'infrastructu…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Afficher tout Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$39,439
Le village cottage "Korkinsky Creek" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Len. A seulement 12 km de Saint-Pétersbourg, non loin du lac Korkin. Si vous rêvez d'une vie riche et confortable dans la nature près de la ville, alors les zones bon marché avec un bon environnement…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Afficher tout Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Ladoga, Russie
depuis
$42,660
IZHS parcelles avec gaz dans un village de chalets près de Pavlovsk et Pouchkine_______________.Lieu:Le village est situé dans le quartier Tosnensky, à seulement 30 km de Saint-Pétersbourg.→ Sur l'autoroute de Moscou, la route de Pouchkine prendra 20 minutes, jusqu'au parc Pavlovsky - 15 min…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Afficher tout Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$84,067
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Afficher tout Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$134,447
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$58,551
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Afficher tout Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$132,904
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Afficher tout Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Ladoga, Russie
depuis
$33,986
IZHS parcelles avec gaz dans un village de chalets près de Pavlovsk et Pouchkine_______________.Lieu:Le village est situé dans le quartier Tosnensky, à seulement 30 km de Saint-Pétersbourg.→ Sur l'autoroute de Moscou, la route de Pouchkine prendra 20 minutes, jusqu'au parc Pavlovsky - 15 min…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Levada
Village de chalets Levada
Village de chalets Levada
Village de chalets Levada
Village de chalets Levada
Afficher tout Village de chalets Levada
Village de chalets Levada
Lehtusi, Russie
depuis
$27,233
La dernière partie du village "Levada", à 30 km de la course au nord de la région de Leningrad Lieu:Quartier Vsevolozhsky, à 30 km de la CAO→ Vous pouvez vous rendre à Saint-Pétersbourg par l'autoroute Novoprizerskoe ou par la route 41K-065 en direction du village de Lehtusi.→ L'infrastructu…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Afficher tout Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$21,791
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Afficher tout Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Village de chalets Ucastki na oz Komsomolskoe
Gromovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$110,790
Espèces dont vous devriez seulement rêver! Un total de 11 parcelles vue sur la mer sur la 1ère ligne du lac KomsomolskoyeC'est un endroit où vous pouvez être seul avec vous-même et les êtres chers, ralentir et sentir l'harmonie de la vie, trouver la paix et l'inspiration. Marcher à pied ou e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Afficher tout Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$136,695
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$41,524
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
Afficher tout Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$20,322
Construire une maison saisonnière ou un nid familial depuis plusieurs générations à Levada 2! Marcher dans la forêt mixte, être inspiré par les vues pittoresques qui semblent être descendues des peintures de classiques célèbres, cet endroit est un véritable trésor pour ceux qui aiment manque…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Afficher tout Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$17,960
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Afficher tout Village de chalets Lubimovo
Village de chalets Lubimovo
Ladoga, Russie
depuis
$29,862
IZHS parcelles avec gaz dans un village de chalets près de Pavlovsk et Pouchkine_______________.Lieu:Le village est situé dans le quartier Tosnensky, à seulement 30 km de Saint-Pétersbourg.→ Sur l'autoroute de Moscou, la route de Pouchkine prendra 20 minutes, jusqu'au parc Pavlovsky - 15 min…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Afficher tout Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Russie
Prix ​​sur demande
Negorod Toksovo est l'endroit où vous êtes l'architecte de votre vie, et c'est FACT. Zones pittoresques et maisons finies à 15 minutes de la Ring Road sur l'autoroute Novopriozerskoe. Près de la forêt et des lacs, de célèbres centres de loisirs. Appelez-moi ! L'AUTOR'S BACK, qui est devenu u…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Afficher tout Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$120,899
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Afficher tout Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$30,445
Le village cottage "Korkinsky Creek" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Len. A seulement 12 km de Saint-Pétersbourg, non loin du lac Korkin. Si vous rêvez d'une vie riche et confortable dans la nature près de la ville, alors les zones bon marché avec un bon environnement…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
Afficher tout Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$23,526
Construire une maison saisonnière ou un nid familial depuis plusieurs générations à Levada 2! Marcher dans la forêt mixte, être inspiré par les vues pittoresques qui semblent être descendues des peintures de classiques célèbres, cet endroit est un véritable trésor pour ceux qui aiment manque…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Afficher tout Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$30,085
Le village cottage "Korkinsky Creek" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Len. A seulement 12 km de Saint-Pétersbourg, non loin du lac Korkin. Si vous rêvez d'une vie riche et confortable dans la nature près de la ville, alors les zones bon marché avec un bon environnement…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Afficher tout Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$103,387
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Afficher tout Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$63,031
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
Afficher tout Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$26,072
Construire une maison saisonnière ou un nid familial depuis plusieurs générations à Levada 2! Marcher dans la forêt mixte, être inspiré par les vues pittoresques qui semblent être descendues des peintures de classiques célèbres, cet endroit est un véritable trésor pour ceux qui aiment manque…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Afficher tout Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$118,701
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$23,723
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Afficher tout Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$28,475
Construire une maison saisonnière ou un nid familial depuis plusieurs générations à Levada 2! Marcher dans la forêt mixte, être inspiré par les vues pittoresques qui semblent être descendues des peintures de classiques célèbres, cet endroit est un véritable trésor pour ceux qui aiment manque…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Krokusy
Village de chalets Krokusy
Village de chalets Krokusy
Village de chalets Krokusy
Village de chalets Krokusy
Afficher tout Village de chalets Krokusy
Village de chalets Krokusy
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$56,036
Terrain dans un village de chalets à 13 km de Saint-Pétersbourg Crocusa15 minutes de la Ring Road, près du parc forestier Nevsky et du lac Korkin____________Lieu:Quartier Vsevolozhsky de la région de Leningrad, à 11 km de la CAO→ Vous pouvez arriver à Saint-Pétersbourg sur l'autoroute de Mur…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Afficher tout Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Russie
Prix ​​sur demande
Negorod Toksovo est l'endroit où vous êtes l'architecte de votre vie, et c'est FACT. Zones pittoresques et maisons finies à 15 minutes de la Ring Road sur l'autoroute Novopriozerskoe. Près de la forêt et des lacs, de célèbres centres de loisirs. Appelez-moi ! L'AUTOR'S BACK, qui est devenu u…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Afficher tout Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$190,524
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$88,803
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$28,292
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Afficher tout Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$101,985
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Afficher tout Village de chalets Otradnaa buhta 20
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$28,292
Terrain sur la rive du lac Otradnoe_______________.Lieu:Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Afficher tout Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Russie
Prix ​​sur demande
Negorod Toksovo est l'endroit où vous êtes l'architecte de votre vie, et c'est FACT. Zones pittoresques et maisons finies à 15 minutes de la Ring Road sur l'autoroute Novopriozerskoe. Près de la forêt et des lacs, de célèbres centres de loisirs. Appelez-moi ! L'AUTOR'S BACK, qui est devenu u…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Afficher tout Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Russie
Prix ​​sur demande
Negorod Toksovo est l'endroit où vous êtes l'architecte de votre vie, et c'est FACT. Zones pittoresques et maisons finies à 15 minutes de la Ring Road sur l'autoroute Novopriozerskoe. Près de la forêt et des lacs, de célèbres centres de loisirs. Appelez-moi ! L'AUTOR'S BACK, qui est devenu u…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Afficher tout Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Russie
Prix ​​sur demande
Negorod Toksovo est l'endroit où vous êtes l'architecte de votre vie, et c'est FACT. Zones pittoresques et maisons finies à 15 minutes de la Ring Road sur l'autoroute Novopriozerskoe. Près de la forêt et des lacs, de célèbres centres de loisirs. Appelez-moi ! L'AUTOR'S BACK, qui est devenu u…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Afficher tout Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$123,898
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Afficher tout Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$36,175
Le village cottage "Korkinsky Creek" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Len. A seulement 12 km de Saint-Pétersbourg, non loin du lac Korkin. Si vous rêvez d'une vie riche et confortable dans la nature près de la ville, alors les zones bon marché avec un bon environnement…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
Afficher tout Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$30,160
Construire une maison saisonnière ou un nid familial depuis plusieurs générations à Levada 2! Marcher dans la forêt mixte, être inspiré par les vues pittoresques qui semblent être descendues des peintures de classiques célèbres, cet endroit est un véritable trésor pour ceux qui aiment manque…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Afficher tout Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Village de chalets Levada 2 domovladenia Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$20,322
Construire une maison saisonnière ou un nid familial depuis plusieurs générations à Levada 2! Marcher dans la forêt mixte, être inspiré par les vues pittoresques qui semblent être descendues des peintures de classiques célèbres, cet endroit est un véritable trésor pour ceux qui aiment manque…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Afficher tout Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$33,032
Le village cottage "Korkinsky Creek" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Len. A seulement 12 km de Saint-Pétersbourg, non loin du lac Korkin. Si vous rêvez d'une vie riche et confortable dans la nature près de la ville, alors les zones bon marché avec un bon environnement…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Afficher tout Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$88,594
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Afficher tout Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$151,292
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
Afficher tout Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$20,322
Construire une maison saisonnière ou un nid familial depuis plusieurs générations à Levada 2! Marcher dans la forêt mixte, être inspiré par les vues pittoresques qui semblent être descendues des peintures de classiques célèbres, cet endroit est un véritable trésor pour ceux qui aiment manque…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Afficher tout Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$20,602
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Afficher tout Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Russie
Prix ​​sur demande
Negorod Toksovo est l'endroit où vous êtes l'architecte de votre vie, et c'est FACT. Zones pittoresques et maisons finies à 15 minutes de la Ring Road sur l'autoroute Novopriozerskoe. Près de la forêt et des lacs, de célèbres centres de loisirs. Appelez-moi ! L'AUTOR'S BACK, qui est devenu u…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Afficher tout Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$209,400
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Sur la carte
1 2 3
Realting.com
Aller