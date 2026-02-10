  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Koltusskoe gorodskoe poselenie
  4. Nouvelles maisons

Maisons neuves en Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie

Moscou
1
District fédéral du Nord-Ouest
405
Oblast de Léningrad
405
Vsevolozhsky District
176
Montrer plus
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Afficher tout Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$29,567
Le village cottage "Korkinsky Creek" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Len. A seulement 12 km de Saint-Pétersbourg, non loin du lac Korkin. Si vous rêvez d'une vie riche et confortable dans la nature près de la ville, alors les zones bon marché avec un bon environnement…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Afficher tout Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$30,795
Le village cottage "Korkinsky Creek" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Len. A seulement 12 km de Saint-Pétersbourg, non loin du lac Korkin. Si vous rêvez d'une vie riche et confortable dans la nature près de la ville, alors les zones bon marché avec un bon environnement…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Prilesnyj 20
Village de chalets Prilesnyj 20
Village de chalets Prilesnyj 20
Village de chalets Prilesnyj 20
Village de chalets Prilesnyj 20
Afficher tout Village de chalets Prilesnyj 20
Village de chalets Prilesnyj 20
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$73,507
Le terrain dans le village fini "Prilesny 2.0" à 15 minutes de Saint-Pétersbourg!__________________.Lieu:Quartier Vsevolozhsky de la région de Leningrad16 km de la RAD→ Vous pouvez arriver à Saint-Pétersbourg sur l'autoroute de Murmansk→ Le village est adjacent au village d'Eksolovo, où il y…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
OneOne
Village de chalets Prilesnyj 20
Village de chalets Prilesnyj 20
Village de chalets Prilesnyj 20
Village de chalets Prilesnyj 20
Village de chalets Prilesnyj 20
Afficher tout Village de chalets Prilesnyj 20
Village de chalets Prilesnyj 20
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$54,329
Le terrain dans le village fini "Prilesny 2.0" à 15 minutes de Saint-Pétersbourg!__________________.Lieu:Quartier Vsevolozhsky de la région de Leningrad16 km de la RAD→ Vous pouvez arriver à Saint-Pétersbourg sur l'autoroute de Murmansk→ Le village est adjacent au village d'Eksolovo, où il y…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Afficher tout Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$84,957
Votre maison idéale commence d'où vous voulez vivre.S'IL VOUS plaît STYLE est un village prêt et résidentiel dans le quartier Vsevolozhsky, à 15 minutes de la route périphérique le long de l'autoroute de Murmansk. Ici, vous pouvez acheter des terrains et des maisons finies avec différents de…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Afficher tout Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$32,301
Le village cottage "Korkinsky Creek" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Len. A seulement 12 km de Saint-Pétersbourg, non loin du lac Korkin. Si vous rêvez d'une vie riche et confortable dans la nature près de la ville, alors les zones bon marché avec un bon environnement…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Afficher tout Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$29,964
Le village cottage "Korkinsky Creek" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Len. A seulement 12 km de Saint-Pétersbourg, non loin du lac Korkin. Si vous rêvez d'une vie riche et confortable dans la nature près de la ville, alors les zones bon marché avec un bon environnement…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Afficher tout Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$71,317
Votre maison idéale commence d'où vous voulez vivre.S'IL VOUS plaît STYLE est un village prêt et résidentiel dans le quartier Vsevolozhsky, à 15 minutes de la route périphérique le long de l'autoroute de Murmansk. Ici, vous pouvez acheter des terrains et des maisons finies avec différents de…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Krokusy
Village de chalets Krokusy
Village de chalets Krokusy
Village de chalets Krokusy
Village de chalets Krokusy
Afficher tout Village de chalets Krokusy
Village de chalets Krokusy
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$57,530
Terrain dans un village de chalets à 13 km de Saint-Pétersbourg Crocusa15 minutes de la Ring Road, près du parc forestier Nevsky et du lac Korkin____________Lieu:Quartier Vsevolozhsky de la région de Leningrad, à 11 km de la CAO→ Vous pouvez arriver à Saint-Pétersbourg sur l'autoroute de Mur…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Afficher tout Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$34,673
Le village cottage "Korkinsky Creek" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Len. A seulement 12 km de Saint-Pétersbourg, non loin du lac Korkin. Si vous rêvez d'une vie riche et confortable dans la nature près de la ville, alors les zones bon marché avec un bon environnement…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Afficher tout Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$28,584
Le village cottage "Korkinsky Creek" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Len. A seulement 12 km de Saint-Pétersbourg, non loin du lac Korkin. Si vous rêvez d'une vie riche et confortable dans la nature près de la ville, alors les zones bon marché avec un bon environnement…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Afficher tout Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$82,881
Votre maison idéale commence d'où vous voulez vivre.S'IL VOUS plaît STYLE est un village prêt et résidentiel dans le quartier Vsevolozhsky, à 15 minutes de la route périphérique le long de l'autoroute de Murmansk. Ici, vous pouvez acheter des terrains et des maisons finies avec différents de…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Afficher tout Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$59,580
Votre maison idéale commence d'où vous voulez vivre.S'IL VOUS plaît STYLE est un village prêt et résidentiel dans le quartier Vsevolozhsky, à 15 minutes de la route périphérique le long de l'autoroute de Murmansk. Ici, vous pouvez acheter des terrains et des maisons finies avec différents de…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Afficher tout Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$59,580
Votre maison idéale commence d'où vous voulez vivre.S'IL VOUS plaît STYLE est un village prêt et résidentiel dans le quartier Vsevolozhsky, à 15 minutes de la route périphérique le long de l'autoroute de Murmansk. Ici, vous pouvez acheter des terrains et des maisons finies avec différents de…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Afficher tout Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$40,768
Le village cottage "Korkinsky Creek" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Len. A seulement 12 km de Saint-Pétersbourg, non loin du lac Korkin. Si vous rêvez d'une vie riche et confortable dans la nature près de la ville, alors les zones bon marché avec un bon environnement…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Afficher tout Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$30,657
Le village cottage "Korkinsky Creek" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Len. A seulement 12 km de Saint-Pétersbourg, non loin du lac Korkin. Si vous rêvez d'une vie riche et confortable dans la nature près de la ville, alors les zones bon marché avec un bon environnement…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Afficher tout Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$27,978
Le village cottage "Korkinsky Creek" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Len. A seulement 12 km de Saint-Pétersbourg, non loin du lac Korkin. Si vous rêvez d'une vie riche et confortable dans la nature près de la ville, alors les zones bon marché avec un bon environnement…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Afficher tout Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$32,422
Le village cottage "Korkinsky Creek" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Len. A seulement 12 km de Saint-Pétersbourg, non loin du lac Korkin. Si vous rêvez d'une vie riche et confortable dans la nature près de la ville, alors les zones bon marché avec un bon environnement…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Prilesnyj 20
Village de chalets Prilesnyj 20
Village de chalets Prilesnyj 20
Village de chalets Prilesnyj 20
Village de chalets Prilesnyj 20
Afficher tout Village de chalets Prilesnyj 20
Village de chalets Prilesnyj 20
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$37,169
Le terrain dans le village fini "Prilesny 2.0" à 15 minutes de Saint-Pétersbourg!__________________.Lieu:Quartier Vsevolozhsky de la région de Leningrad16 km de la RAD→ Vous pouvez arriver à Saint-Pétersbourg sur l'autoroute de Murmansk→ Le village est adjacent au village d'Eksolovo, où il y…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Afficher tout Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$89,543
Votre maison idéale commence d'où vous voulez vivre.S'IL VOUS plaît STYLE est un village prêt et résidentiel dans le quartier Vsevolozhsky, à 15 minutes de la route périphérique le long de l'autoroute de Murmansk. Ici, vous pouvez acheter des terrains et des maisons finies avec différents de…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Afficher tout Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$79,928
Votre maison idéale commence d'où vous voulez vivre.S'IL VOUS plaît STYLE est un village prêt et résidentiel dans le quartier Vsevolozhsky, à 15 minutes de la route périphérique le long de l'autoroute de Murmansk. Ici, vous pouvez acheter des terrains et des maisons finies avec différents de…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Afficher tout Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$40,632
Le village cottage "Korkinsky Creek" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Len. A seulement 12 km de Saint-Pétersbourg, non loin du lac Korkin. Si vous rêvez d'une vie riche et confortable dans la nature près de la ville, alors les zones bon marché avec un bon environnement…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Afficher tout Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$77,488
Votre maison idéale commence d'où vous voulez vivre.S'IL VOUS plaît STYLE est un village prêt et résidentiel dans le quartier Vsevolozhsky, à 15 minutes de la route périphérique le long de l'autoroute de Murmansk. Ici, vous pouvez acheter des terrains et des maisons finies avec différents de…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Afficher tout Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$32,973
Le village cottage "Korkinsky Creek" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Len. A seulement 12 km de Saint-Pétersbourg, non loin du lac Korkin. Si vous rêvez d'une vie riche et confortable dans la nature près de la ville, alors les zones bon marché avec un bon environnement…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Afficher tout Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$28,084
Le village cottage "Korkinsky Creek" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Len. A seulement 12 km de Saint-Pétersbourg, non loin du lac Korkin. Si vous rêvez d'une vie riche et confortable dans la nature près de la ville, alors les zones bon marché avec un bon environnement…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Afficher tout Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$78,961
Votre maison idéale commence d'où vous voulez vivre.S'IL VOUS plaît STYLE est un village prêt et résidentiel dans le quartier Vsevolozhsky, à 15 minutes de la route périphérique le long de l'autoroute de Murmansk. Ici, vous pouvez acheter des terrains et des maisons finies avec différents de…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Afficher tout Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$23,122
Le village cottage "Korkinsky Creek" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Len. A seulement 12 km de Saint-Pétersbourg, non loin du lac Korkin. Si vous rêvez d'une vie riche et confortable dans la nature près de la ville, alors les zones bon marché avec un bon environnement…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Afficher tout Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$30,934
Le village cottage "Korkinsky Creek" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Len. A seulement 12 km de Saint-Pétersbourg, non loin du lac Korkin. Si vous rêvez d'une vie riche et confortable dans la nature près de la ville, alors les zones bon marché avec un bon environnement…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Afficher tout Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$77,759
Votre maison idéale commence d'où vous voulez vivre.S'IL VOUS plaît STYLE est un village prêt et résidentiel dans le quartier Vsevolozhsky, à 15 minutes de la route périphérique le long de l'autoroute de Murmansk. Ici, vous pouvez acheter des terrains et des maisons finies avec différents de…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Prilesnyj 20
Village de chalets Prilesnyj 20
Village de chalets Prilesnyj 20
Village de chalets Prilesnyj 20
Village de chalets Prilesnyj 20
Afficher tout Village de chalets Prilesnyj 20
Village de chalets Prilesnyj 20
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$69,268
Le terrain dans le village fini "Prilesny 2.0" à 15 minutes de Saint-Pétersbourg!__________________.Lieu:Quartier Vsevolozhsky de la région de Leningrad16 km de la RAD→ Vous pouvez arriver à Saint-Pétersbourg sur l'autoroute de Murmansk→ Le village est adjacent au village d'Eksolovo, où il y…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Afficher tout Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$23,994
Le village cottage "Korkinsky Creek" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Len. A seulement 12 km de Saint-Pétersbourg, non loin du lac Korkin. Si vous rêvez d'une vie riche et confortable dans la nature près de la ville, alors les zones bon marché avec un bon environnement…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Afficher tout Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$29,630
Le village cottage "Korkinsky Creek" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Len. A seulement 12 km de Saint-Pétersbourg, non loin du lac Korkin. Si vous rêvez d'une vie riche et confortable dans la nature près de la ville, alors les zones bon marché avec un bon environnement…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Afficher tout Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$43,269
Le village cottage "Korkinsky Creek" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Len. A seulement 12 km de Saint-Pétersbourg, non loin du lac Korkin. Si vous rêvez d'une vie riche et confortable dans la nature près de la ville, alors les zones bon marché avec un bon environnement…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Afficher tout Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$28,269
Le village cottage "Korkinsky Creek" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Len. A seulement 12 km de Saint-Pétersbourg, non loin du lac Korkin. Si vous rêvez d'une vie riche et confortable dans la nature près de la ville, alors les zones bon marché avec un bon environnement…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Afficher tout Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$33,912
Le village cottage "Korkinsky Creek" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Len. A seulement 12 km de Saint-Pétersbourg, non loin du lac Korkin. Si vous rêvez d'une vie riche et confortable dans la nature près de la ville, alors les zones bon marché avec un bon environnement…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Krokusy
Village de chalets Krokusy
Village de chalets Krokusy
Village de chalets Krokusy
Village de chalets Krokusy
Afficher tout Village de chalets Krokusy
Village de chalets Krokusy
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$57,530
Terrain dans un village de chalets à 13 km de Saint-Pétersbourg Crocusa15 minutes de la Ring Road, près du parc forestier Nevsky et du lac Korkin____________Lieu:Quartier Vsevolozhsky de la région de Leningrad, à 11 km de la CAO→ Vous pouvez arriver à Saint-Pétersbourg sur l'autoroute de Mur…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Afficher tout Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$32,063
Le village cottage "Korkinsky Creek" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Len. A seulement 12 km de Saint-Pétersbourg, non loin du lac Korkin. Si vous rêvez d'une vie riche et confortable dans la nature près de la ville, alors les zones bon marché avec un bon environnement…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Prilesnyj 20
Village de chalets Prilesnyj 20
Village de chalets Prilesnyj 20
Village de chalets Prilesnyj 20
Village de chalets Prilesnyj 20
Afficher tout Village de chalets Prilesnyj 20
Village de chalets Prilesnyj 20
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$63,367
Le terrain dans le village fini "Prilesny 2.0" à 15 minutes de Saint-Pétersbourg!__________________.Lieu:Quartier Vsevolozhsky de la région de Leningrad16 km de la RAD→ Vous pouvez arriver à Saint-Pétersbourg sur l'autoroute de Murmansk→ Le village est adjacent au village d'Eksolovo, où il y…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Afficher tout Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$98,955
Votre maison idéale commence d'où vous voulez vivre.S'IL VOUS plaît STYLE est un village prêt et résidentiel dans le quartier Vsevolozhsky, à 15 minutes de la route périphérique le long de l'autoroute de Murmansk. Ici, vous pouvez acheter des terrains et des maisons finies avec différents de…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Afficher tout Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$31,675
Le village cottage "Korkinsky Creek" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Len. A seulement 12 km de Saint-Pétersbourg, non loin du lac Korkin. Si vous rêvez d'une vie riche et confortable dans la nature près de la ville, alors les zones bon marché avec un bon environnement…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Afficher tout Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$28,031
Le village cottage "Korkinsky Creek" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Len. A seulement 12 km de Saint-Pétersbourg, non loin du lac Korkin. Si vous rêvez d'une vie riche et confortable dans la nature près de la ville, alors les zones bon marché avec un bon environnement…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Afficher tout Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$106,097
Votre maison idéale commence d'où vous voulez vivre.S'IL VOUS plaît STYLE est un village prêt et résidentiel dans le quartier Vsevolozhsky, à 15 minutes de la route périphérique le long de l'autoroute de Murmansk. Ici, vous pouvez acheter des terrains et des maisons finies avec différents de…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Afficher tout Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$74,365
Votre maison idéale commence d'où vous voulez vivre.S'IL VOUS plaît STYLE est un village prêt et résidentiel dans le quartier Vsevolozhsky, à 15 minutes de la route périphérique le long de l'autoroute de Murmansk. Ici, vous pouvez acheter des terrains et des maisons finies avec différents de…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Afficher tout Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$41,137
Le village cottage "Korkinsky Creek" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Len. A seulement 12 km de Saint-Pétersbourg, non loin du lac Korkin. Si vous rêvez d'une vie riche et confortable dans la nature près de la ville, alors les zones bon marché avec un bon environnement…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Afficher tout Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$31,918
Le village cottage "Korkinsky Creek" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Len. A seulement 12 km de Saint-Pétersbourg, non loin du lac Korkin. Si vous rêvez d'une vie riche et confortable dans la nature près de la ville, alors les zones bon marché avec un bon environnement…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Afficher tout Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$63,118
Votre maison idéale commence d'où vous voulez vivre.S'IL VOUS plaît STYLE est un village prêt et résidentiel dans le quartier Vsevolozhsky, à 15 minutes de la route périphérique le long de l'autoroute de Murmansk. Ici, vous pouvez acheter des terrains et des maisons finies avec différents de…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Afficher tout Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$81,488
Votre maison idéale commence d'où vous voulez vivre.S'IL VOUS plaît STYLE est un village prêt et résidentiel dans le quartier Vsevolozhsky, à 15 minutes de la route périphérique le long de l'autoroute de Murmansk. Ici, vous pouvez acheter des terrains et des maisons finies avec différents de…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Afficher tout Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$30,887
Le village cottage "Korkinsky Creek" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Len. A seulement 12 km de Saint-Pétersbourg, non loin du lac Korkin. Si vous rêvez d'une vie riche et confortable dans la nature près de la ville, alors les zones bon marché avec un bon environnement…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Afficher tout Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$107,927
Votre maison idéale commence d'où vous voulez vivre.S'IL VOUS plaît STYLE est un village prêt et résidentiel dans le quartier Vsevolozhsky, à 15 minutes de la route périphérique le long de l'autoroute de Murmansk. Ici, vous pouvez acheter des terrains et des maisons finies avec différents de…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Afficher tout Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$31,811
Le village cottage "Korkinsky Creek" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Len. A seulement 12 km de Saint-Pétersbourg, non loin du lac Korkin. Si vous rêvez d'une vie riche et confortable dans la nature près de la ville, alors les zones bon marché avec un bon environnement…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Prilesnyj 20
Village de chalets Prilesnyj 20
Village de chalets Prilesnyj 20
Village de chalets Prilesnyj 20
Village de chalets Prilesnyj 20
Afficher tout Village de chalets Prilesnyj 20
Village de chalets Prilesnyj 20
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$67,003
Le terrain dans le village fini "Prilesny 2.0" à 15 minutes de Saint-Pétersbourg!__________________.Lieu:Quartier Vsevolozhsky de la région de Leningrad16 km de la RAD→ Vous pouvez arriver à Saint-Pétersbourg sur l'autoroute de Murmansk→ Le village est adjacent au village d'Eksolovo, où il y…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Afficher tout Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$85,083
Votre maison idéale commence d'où vous voulez vivre.S'IL VOUS plaît STYLE est un village prêt et résidentiel dans le quartier Vsevolozhsky, à 15 minutes de la route périphérique le long de l'autoroute de Murmansk. Ici, vous pouvez acheter des terrains et des maisons finies avec différents de…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Afficher tout Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$99,341
Votre maison idéale commence d'où vous voulez vivre.S'IL VOUS plaît STYLE est un village prêt et résidentiel dans le quartier Vsevolozhsky, à 15 minutes de la route périphérique le long de l'autoroute de Murmansk. Ici, vous pouvez acheter des terrains et des maisons finies avec différents de…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Afficher tout Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$84,087
Votre maison idéale commence d'où vous voulez vivre.S'IL VOUS plaît STYLE est un village prêt et résidentiel dans le quartier Vsevolozhsky, à 15 minutes de la route périphérique le long de l'autoroute de Murmansk. Ici, vous pouvez acheter des terrains et des maisons finies avec différents de…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Afficher tout Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$23,666
Le village cottage "Korkinsky Creek" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Len. A seulement 12 km de Saint-Pétersbourg, non loin du lac Korkin. Si vous rêvez d'une vie riche et confortable dans la nature près de la ville, alors les zones bon marché avec un bon environnement…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Afficher tout Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$28,314
Le village cottage "Korkinsky Creek" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Len. A seulement 12 km de Saint-Pétersbourg, non loin du lac Korkin. Si vous rêvez d'une vie riche et confortable dans la nature près de la ville, alors les zones bon marché avec un bon environnement…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Prilesnyj 20
Village de chalets Prilesnyj 20
Village de chalets Prilesnyj 20
Village de chalets Prilesnyj 20
Village de chalets Prilesnyj 20
Afficher tout Village de chalets Prilesnyj 20
Village de chalets Prilesnyj 20
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$53,276
Le terrain dans le village fini "Prilesny 2.0" à 15 minutes de Saint-Pétersbourg!__________________.Lieu:Quartier Vsevolozhsky de la région de Leningrad16 km de la RAD→ Vous pouvez arriver à Saint-Pétersbourg sur l'autoroute de Murmansk→ Le village est adjacent au village d'Eksolovo, où il y…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Prilesnyj 20
Village de chalets Prilesnyj 20
Village de chalets Prilesnyj 20
Village de chalets Prilesnyj 20
Village de chalets Prilesnyj 20
Afficher tout Village de chalets Prilesnyj 20
Village de chalets Prilesnyj 20
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$37,169
Le terrain dans le village fini "Prilesny 2.0" à 15 minutes de Saint-Pétersbourg!__________________.Lieu:Quartier Vsevolozhsky de la région de Leningrad16 km de la RAD→ Vous pouvez arriver à Saint-Pétersbourg sur l'autoroute de Murmansk→ Le village est adjacent au village d'Eksolovo, où il y…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Afficher tout Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$31,257
Le village cottage "Korkinsky Creek" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Len. A seulement 12 km de Saint-Pétersbourg, non loin du lac Korkin. Si vous rêvez d'une vie riche et confortable dans la nature près de la ville, alors les zones bon marché avec un bon environnement…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Afficher tout Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$31,580
Le village cottage "Korkinsky Creek" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Len. A seulement 12 km de Saint-Pétersbourg, non loin du lac Korkin. Si vous rêvez d'une vie riche et confortable dans la nature près de la ville, alors les zones bon marché avec un bon environnement…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Afficher tout Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$27,872
Le village cottage "Korkinsky Creek" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Len. A seulement 12 km de Saint-Pétersbourg, non loin du lac Korkin. Si vous rêvez d'une vie riche et confortable dans la nature près de la ville, alors les zones bon marché avec un bon environnement…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Prilesnyj 20
Village de chalets Prilesnyj 20
Village de chalets Prilesnyj 20
Village de chalets Prilesnyj 20
Village de chalets Prilesnyj 20
Afficher tout Village de chalets Prilesnyj 20
Village de chalets Prilesnyj 20
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$60,285
Le terrain dans le village fini "Prilesny 2.0" à 15 minutes de Saint-Pétersbourg!__________________.Lieu:Quartier Vsevolozhsky de la région de Leningrad16 km de la RAD→ Vous pouvez arriver à Saint-Pétersbourg sur l'autoroute de Murmansk→ Le village est adjacent au village d'Eksolovo, où il y…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Krokusy
Village de chalets Krokusy
Village de chalets Krokusy
Village de chalets Krokusy
Village de chalets Krokusy
Afficher tout Village de chalets Krokusy
Village de chalets Krokusy
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$73,553
Terrain dans un village de chalets à 13 km de Saint-Pétersbourg Crocusa15 minutes de la Ring Road, près du parc forestier Nevsky et du lac Korkin____________Lieu:Quartier Vsevolozhsky de la région de Leningrad, à 11 km de la CAO→ Vous pouvez arriver à Saint-Pétersbourg sur l'autoroute de Mur…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Afficher tout Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$55,295
Le village cottage "Korkinsky Creek" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Len. A seulement 12 km de Saint-Pétersbourg, non loin du lac Korkin. Si vous rêvez d'une vie riche et confortable dans la nature près de la ville, alors les zones bon marché avec un bon environnement…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Prilesnyj 20
Village de chalets Prilesnyj 20
Village de chalets Prilesnyj 20
Village de chalets Prilesnyj 20
Village de chalets Prilesnyj 20
Afficher tout Village de chalets Prilesnyj 20
Village de chalets Prilesnyj 20
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$65,274
Le terrain dans le village fini "Prilesny 2.0" à 15 minutes de Saint-Pétersbourg!__________________.Lieu:Quartier Vsevolozhsky de la région de Leningrad16 km de la RAD→ Vous pouvez arriver à Saint-Pétersbourg sur l'autoroute de Murmansk→ Le village est adjacent au village d'Eksolovo, où il y…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Afficher tout Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$30,608
Le village cottage "Korkinsky Creek" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Len. A seulement 12 km de Saint-Pétersbourg, non loin du lac Korkin. Si vous rêvez d'une vie riche et confortable dans la nature près de la ville, alors les zones bon marché avec un bon environnement…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Afficher tout Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$88,712
Votre maison idéale commence d'où vous voulez vivre.S'IL VOUS plaît STYLE est un village prêt et résidentiel dans le quartier Vsevolozhsky, à 15 minutes de la route périphérique le long de l'autoroute de Murmansk. Ici, vous pouvez acheter des terrains et des maisons finies avec différents de…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Afficher tout Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$28,004
Le village cottage "Korkinsky Creek" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Len. A seulement 12 km de Saint-Pétersbourg, non loin du lac Korkin. Si vous rêvez d'une vie riche et confortable dans la nature près de la ville, alors les zones bon marché avec un bon environnement…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Krokusy
Village de chalets Krokusy
Village de chalets Krokusy
Village de chalets Krokusy
Village de chalets Krokusy
Afficher tout Village de chalets Krokusy
Village de chalets Krokusy
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$62,680
Terrain dans un village de chalets à 13 km de Saint-Pétersbourg Crocusa15 minutes de la Ring Road, près du parc forestier Nevsky et du lac Korkin____________Lieu:Quartier Vsevolozhsky de la région de Leningrad, à 11 km de la CAO→ Vous pouvez arriver à Saint-Pétersbourg sur l'autoroute de Mur…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Afficher tout Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$27,925
Le village cottage "Korkinsky Creek" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Len. A seulement 12 km de Saint-Pétersbourg, non loin du lac Korkin. Si vous rêvez d'une vie riche et confortable dans la nature près de la ville, alors les zones bon marché avec un bon environnement…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Afficher tout Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$23,122
Le village cottage "Korkinsky Creek" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Len. A seulement 12 km de Saint-Pétersbourg, non loin du lac Korkin. Si vous rêvez d'une vie riche et confortable dans la nature près de la ville, alors les zones bon marché avec un bon environnement…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Afficher tout Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$37,140
Le village cottage "Korkinsky Creek" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Len. A seulement 12 km de Saint-Pétersbourg, non loin du lac Korkin. Si vous rêvez d'une vie riche et confortable dans la nature près de la ville, alors les zones bon marché avec un bon environnement…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Afficher tout Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$40,491
Le village cottage "Korkinsky Creek" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Len. A seulement 12 km de Saint-Pétersbourg, non loin du lac Korkin. Si vous rêvez d'une vie riche et confortable dans la nature près de la ville, alors les zones bon marché avec un bon environnement…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Afficher tout Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
Prix ​​sur demande
Votre maison idéale commence d'où vous voulez vivre.S'IL VOUS plaît STYLE est un village prêt et résidentiel dans le quartier Vsevolozhsky, à 15 minutes de la route périphérique le long de l'autoroute de Murmansk. Ici, vous pouvez acheter des terrains et des maisons finies avec différents de…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Afficher tout Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$68,609
Votre maison idéale commence d'où vous voulez vivre.S'IL VOUS plaît STYLE est un village prêt et résidentiel dans le quartier Vsevolozhsky, à 15 minutes de la route périphérique le long de l'autoroute de Murmansk. Ici, vous pouvez acheter des terrains et des maisons finies avec différents de…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller