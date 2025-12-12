  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Imeni Sverdlova
  4. Nouvelles maisons

Maisons neuves en Imeni Sverdlova, Russie

Moscou
1
District fédéral du Nord-Ouest
454
Oblast de Léningrad
454
Vsevolozhsky District
209
Montrer plus
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Village de chalets Negorod Zanevskij
Village de chalets Negorod Zanevskij
Village de chalets Negorod Zanevskij
Village de chalets Negorod Zanevskij
Village de chalets Negorod Zanevskij
Afficher tout Village de chalets Negorod Zanevskij
Village de chalets Negorod Zanevskij
Imeni Sverdlova, Russie
depuis
$207,033
Negorod Zanevsky est une alternative confortable et humaine aux complexes résidentiels dans le sud-ouest de Saint-Pétersbourg. Le complexe résidentiel "Negorod Zanevsky" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Leningrad, à 12 km du pont Big Obukhovski."Negorod Zanevsky" est c…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller