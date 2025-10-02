  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Leskolovskoe selskoe poselenie
  4. Village de chalets Levada

Village de chalets Levada

Lehtusi, Russie
depuis
$26,193
;
10
Laisser une demande
ID: 29841
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 4573
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 02/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Russie
  • État
    District fédéral du Nord-Ouest
  • Région
    Vsevolozhsky District
  • Ville
    Leskolovskoe selskoe poselenie
  • Village
    Lehtusi

Localisation sur la carte

Lehtusi, Russie
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Village de chalets Sosnovyj plaz
Primorskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$27,280
Village de chalets Levada
Lehtusi, Russie
depuis
$36,515
Village de chalets Prilesnyj stil
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$57,990
Village de chalets Lubimovo
Ladoga, Russie
depuis
$29,952
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$19,334
Vous regardez
Village de chalets Levada
Lehtusi, Russie
depuis
$26,193
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Afficher tout Village de chalets Negorod Toksovo
Village de chalets Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$71,092
Il est temps de prendre les bonnes décisions ! Achetez un terrain en FACT avec un avantage supplémentaire en versements sans intérêt pour la première année! Zones picturales en tranches du propriétaire. Près de la forêt et des lacs, de célèbres centres de loisirs. Appelez-moi ! Les ménages e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$19,417
Où vous voulez rester: atterrir sur le rivage du lac dans la région de LeningradSi vous voulez acheter un terrain dans la région de Leningrad, surtout un terrain sur la rive du lac - ne manquez pas Vuoksaari! A côté du village cottage il y aura un parc d'art avec des écotropes! Des endroits …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Afficher tout Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$72,575
Votre maison idéale commence d'où vous voulez vivre.S'IL VOUS plaît STYLE est un village prêt et résidentiel dans le quartier Vsevolozhsky, à 15 minutes de la route périphérique le long de l'autoroute de Murmansk. Ici, vous pouvez acheter des terrains et des maisons finies avec différents de…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Realting.com
Aller