Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$142,749
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$96,355
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$127,947
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$70,317
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$67,725
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$78,667
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$95,399
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$150,756
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$118,597
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$138,840
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$101,484
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$161,314
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$140,545
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Sosnovyj plaz
Village de chalets Sosnovyj plaz
Village de chalets Sosnovyj plaz
Village de chalets Sosnovyj plaz
Village de chalets Sosnovyj plaz
Village de chalets Sosnovyj plaz
Primorskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$29,400
Terrain dans le village préparé près du lac Pioneer et juste à côté de la forêt!Lieu:100 km de la CAO→ Le terrain est situé dans le quartier de Vyborg de LO, dans le village de chalet fini "Pine Beach", sur la rive sablonneuse du lac Pioneer entouré de forêts reliques et la nature de l'isthm…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Tis da Glad
Village de chalets Tis da Glad
Village de chalets Tis da Glad
Village de chalets Tis da Glad
Village de chalets Tis da Glad
Village de chalets Tis da Glad
Primorskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$51,436
Un terrain dans un village paysagé près de deux lacs et une forêt de conifères Lieu:Quartier de Vyborg dans la région de Leningrad, à 85 km de la CAO→ Vous pouvez vous rendre à Saint-Pétersbourg par Primorsky et Vyborg autorouteSocial.importance infrastructure est situé 5 minutes en voiture …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$146,404
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Tis da Glad
Village de chalets Tis da Glad
Village de chalets Tis da Glad
Village de chalets Tis da Glad
Village de chalets Tis da Glad
Village de chalets Tis da Glad
Primorskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$32,147
Un terrain dans un village paysagé près de deux lacs et une forêt de conifères Lieu:Quartier de Vyborg dans la région de Leningrad, à 85 km de la CAO→ Vous pouvez vous rendre à Saint-Pétersbourg par Primorsky et Vyborg autorouteSocial.importance infrastructure est situé 5 minutes en voiture …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$151,023
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$93,859
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$104,481
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$122,932
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$196,750
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$127,489
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$106,817
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$112,450
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$123,196
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$114,836
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$104,378
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$97,822
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$91,489
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$80,523
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Sosnovyj plaz
Village de chalets Sosnovyj plaz
Village de chalets Sosnovyj plaz
Village de chalets Sosnovyj plaz
Village de chalets Sosnovyj plaz
Village de chalets Sosnovyj plaz
Primorskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$29,313
Terrain dans le village préparé près du lac Pioneer et juste à côté de la forêt!Lieu:100 km de la CAO→ Le terrain est situé dans le quartier de Vyborg de LO, dans le village de chalet fini "Pine Beach", sur la rive sablonneuse du lac Pioneer entouré de forêts reliques et la nature de l'isthm…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$106,766
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Sosnovyj plaz
Village de chalets Sosnovyj plaz
Village de chalets Sosnovyj plaz
Village de chalets Sosnovyj plaz
Village de chalets Sosnovyj plaz
Village de chalets Sosnovyj plaz
Primorskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$78,326
Terrain dans le village préparé près du lac Pioneer et juste à côté de la forêt!Lieu:100 km de la CAO→ Le terrain est situé dans le quartier de Vyborg de LO, dans le village de chalet fini "Pine Beach", sur la rive sablonneuse du lac Pioneer entouré de forêts reliques et la nature de l'isthm…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$65,090
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$129,856
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$71,643
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$141,162
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$12,142
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$90,220
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$109,195
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$122,702
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$102,832
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$97,832
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$115,954
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$83,322
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$151,724
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$118,810
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$115,447
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$109,190
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$103,841
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$123,540
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$129,345
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$122,580
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$116,213
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$115,382
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$124,850
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$85,917
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$156,236
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$216,243
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Tis da Glad
Village de chalets Tis da Glad
Village de chalets Tis da Glad
Village de chalets Tis da Glad
Village de chalets Tis da Glad
Village de chalets Tis da Glad
Primorskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$30,592
Un terrain dans un village paysagé près de deux lacs et une forêt de conifères Lieu:Quartier de Vyborg dans la région de Leningrad, à 85 km de la CAO→ Vous pouvez vous rendre à Saint-Pétersbourg par Primorsky et Vyborg autorouteSocial.importance infrastructure est situé 5 minutes en voiture …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$84,766
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$130,760
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$88,528
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$123,984
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$98,694
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$122,007
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$65,824
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$75,826
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$112,109
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$103,898
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Tis da Glad
Village de chalets Tis da Glad
Village de chalets Tis da Glad
Village de chalets Tis da Glad
Village de chalets Tis da Glad
Village de chalets Tis da Glad
Primorskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$30,502
Un terrain dans un village paysagé près de deux lacs et une forêt de conifères Lieu:Quartier de Vyborg dans la région de Leningrad, à 85 km de la CAO→ Vous pouvez vous rendre à Saint-Pétersbourg par Primorsky et Vyborg autorouteSocial.importance infrastructure est situé 5 minutes en voiture …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$121,785
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$142,375
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$113,533
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$115,383
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$104,791
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$105,318
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$137,638
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Sosnovyj plaz
Village de chalets Sosnovyj plaz
Village de chalets Sosnovyj plaz
Village de chalets Sosnovyj plaz
Village de chalets Sosnovyj plaz
Village de chalets Sosnovyj plaz
Primorskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$34,605
Terrain dans le village préparé près du lac Pioneer et juste à côté de la forêt!Lieu:100 km de la CAO→ Le terrain est situé dans le quartier de Vyborg de LO, dans le village de chalet fini "Pine Beach", sur la rive sablonneuse du lac Pioneer entouré de forêts reliques et la nature de l'isthm…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Tis da Glad
Village de chalets Tis da Glad
Village de chalets Tis da Glad
Village de chalets Tis da Glad
Village de chalets Tis da Glad
Village de chalets Tis da Glad
Primorskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$38,323
Un terrain dans un village paysagé près de deux lacs et une forêt de conifères Lieu:Quartier de Vyborg dans la région de Leningrad, à 85 km de la CAO→ Vous pouvez vous rendre à Saint-Pétersbourg par Primorsky et Vyborg autorouteSocial.importance infrastructure est situé 5 minutes en voiture …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Village de chalets Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$127,306
Terrain dans le village avec son propre parc dans le quartier de Vyborg_______________.Lieu:Cottage village "Lintulovo" à 35 km de Saint-Pétersbourg. En 15 minutes en voiture est Zelenogorsk, qui a l'infrastructure nécessaire pour le repos et la vie: écoles et jardins d ' enfants; magasins e…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Tis da Glad
Village de chalets Tis da Glad
Village de chalets Tis da Glad
Village de chalets Tis da Glad
Village de chalets Tis da Glad
Village de chalets Tis da Glad
Primorskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$32,758
Un terrain dans un village paysagé près de deux lacs et une forêt de conifères Lieu:Quartier de Vyborg dans la région de Leningrad, à 85 km de la CAO→ Vous pouvez vous rendre à Saint-Pétersbourg par Primorsky et Vyborg autorouteSocial.importance infrastructure est situé 5 minutes en voiture …
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
