  2. Russie
  3. Romaskinskoe selskoe poselenie
  4. Village de chalets Vuoksaari

Village de chalets Vuoksaari

Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$20,070
;
6
ID: 32648
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 5008
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 14/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Russie
  • État
    District fédéral du Nord-Ouest
  • Région
    Käkisalmi District
  • Ville
    Romaskinskoe selskoe poselenie

Localisation sur la carte

Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie

Autres complexes
Village de chalets Krokusy
Village de chalets Krokusy
Village de chalets Krokusy
Village de chalets Krokusy
Village de chalets Krokusy
Afficher tout Village de chalets Krokusy
Village de chalets Krokusy
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$59,474
Terrain dans un village de chalets à 13 km de Saint-Pétersbourg Crocusa15 minutes de la Ring Road, près du parc forestier Nevsky et du lac Korkin____________Lieu:Quartier Vsevolozhsky de la région de Leningrad, à 11 km de la CAO→ Vous pouvez arriver à Saint-Pétersbourg sur l'autoroute de Mur…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
Afficher tout Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russie
Prix ​​sur demande
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Afficher tout Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$26,572
Le village cottage "Korkinsky Creek" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Len. A seulement 12 km de Saint-Pétersbourg, non loin du lac Korkin. Si vous rêvez d'une vie riche et confortable dans la nature près de la ville, alors les zones bon marché avec un bon environnement…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
