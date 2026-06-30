Village de chalets Levada 2

Vous pouvez acheter un terrain, ou vous pouvez choisir un environnement réfléchi - où non seulement la nature est appréciée, mais aussi un niveau élevé d'infrastructure! Chalet village Levada-2, quartier Vsevolozhsky, village de Matoxa, à 30 minutes de la Ring Road sur l'autoroute Novopriozersk. Pour les acheteurs des régions nous donnons un bonus supplémentaire à l'achat!



L'atmosphère de l'enfance



Imaginez : la lumière du matin éclate à travers le feuillage des arbres, l'arôme d'herbe fraîchement coupée se sent dans l'air, les conversations tranquilles de parents sur la véranda et le jardin dans lequel tout pousse pour de vrai. Ici, vous pouvez aller pieds nus au site, recueillir des baies pour le petit déjeuner, entendre comment la forêt mixte roule à l'extérieur de la fenêtre. Et tout cela est à votre disposition !



Vivez où la nature inspire.



Terrain à Levada 2 est votre billet personnel pour la réserve. Le village de chalets est entouré d'une forêt mixte, qui semble être descendue des peintures des grands artistes russes. Sièges de champignons - juste derrière la clôture, il est facile d'atteindre le lac en vélo. Les amateurs de loisirs nautiques apprécieront la proximité appropriée pour les lacs de baignade Sirkojärvi et Nurzynjärvi. En outre, des possibilités de loisirs familiaux actifs sont offertes par les stations de vacances, le parc Okhta et le slope nord, l'écopark, le centre touristique, le lac Emeraude, les pistes de ski sur la base de, le centre d'entraînement et le centre d'entraînement.



Accueil facile et rapide



Combiner harmonieusement les commodités urbaines et la liberté du pays. Près de Matoxa et de Leskolvo il y a des écoles et des jardins d'enfants, des magasins, des services, une clinique ambulatoire, une crèche et même un parc de patins. Vous gardez le rythme habituel, l'activité commerciale et la commodité, tandis que chaque soir vous retournez au silence de la forêt mixte et de votre propre maison. Environ une demi-heure sur l'autoroute Novopriozersk ou Leningrad – et la ville est laissée derrière, laissant place à l'espace, à l'air et au calme.



Confort à chaque étape



Vente de terrain directement à partir du promoteur. Avec nous, vous obtenez non seulement un terrain, mais un système de soutien bâti - à partir du moment de la transaction et tout au long de la propriété de l'immobilier. Conditions d'achat flexibles, crédit et assistant d'inscription - tout est organisé en un seul endroit sans étapes inutiles!



Contactez-nous pour vous informer des détails de l'achat et organiser le spectacle, y compris en ligne. Plus d'offres prêtes au téléphone! Article 76. Numéro cadastrale 1: 47:07:0120001:3400