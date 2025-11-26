  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Plodovskoe selskoe poselenie
  4. Village de chalets Otradnaa buhta 20

Village de chalets Otradnaa buhta 20

Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$41,743
;
27
Laisser une demande
ID: 32912
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 5652
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 26/11/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Russie
  • État
    District fédéral du Nord-Ouest
  • Région
    Käkisalmi District
  • Ville
    Plodovskoe selskoe poselenie

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский
Terrain sur la rive du lac Otradnoe
_______________.
Lieu:
Le village est situé sur la rive du lac Otradnoye, avec lequel coexistent plusieurs lacs plus pittoresques: Komsomolskoye, Sukhodolskoye et Vuoksa, et dans l'est - lac Ladoga.
→ Tout ce dont vous avez besoin pour la vie est à 20 minutes en voiture dans le village de Gromovo: hôpital, maternelles, maternelles et écoles, bureau de poste, cafés et magasins, banque et bureaux de poste, MFC, point d'émission "Yandex Market"

Environnement naturel:
→ Lac rassurant, forêt de pins

Communications et infrastructures du village
→ Électricité 15 kW (par décret gouvernemental n° 861)
→ Pipeline
Points de contrôle, sécurité.
→ Zone de repos, quai, glissement pour bateaux
→ Routes larges - chapelure asphaltée, système de drainage ouvert
→ Éclairage des rues
→ Le service du territoire est effectué par la société de services professionnels "Greenline"

Conditions d'achat:
→ Prêts hypothécaires des principales banques sur les programmes préférentiels
→ Installation à partir du prix comme avec 100% de paiement! sans intérêts pendant les six premiers mois; possibilité de construction immédiatement après la conclusion de l'opération;
Échange à la valeur du marché avec un marché à partir d'une semaine

Garantie:
→ Vente directement du propriétaire, il y a des documents
→ Le projet est mis en œuvre par FACT.
→ La société de services fournit de l'aide pour résoudre tous les problèmes après l'achat du site

Avez-vous besoin d'une zone plus petite ou plus grande? Appelez-nous maintenant et nous le prendrons pour vous sur nos sites!

Site de présentation en ligne 148. Numéro cadastral 1: 47:03:0802001:548

Localisation sur la carte

Plodovskoe selskoe poselenie, Russie

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$20,742
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$43,790
Village de chalets Sosnovyj plaz
Primorskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$76,019
Village de chalets Levada 2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$30,315
Village de chalets Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$34,219
Vous regardez
Village de chalets Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$41,743
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
Afficher tout Village de chalets Levada 2
Village de chalets Levada 2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Russie
depuis
$28,719
Construire une maison saisonnière ou un nid familial depuis plusieurs générations à Levada 2! Marcher dans la forêt mixte, être inspiré par les vues pittoresques qui semblent être descendues des peintures de classiques célèbres, cet endroit est un véritable trésor pour ceux qui aiment manque…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Afficher tout Village de chalets Prilesnyj stil
Village de chalets Prilesnyj stil
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$96,980
Votre maison idéale commence d'où vous voulez vivre.S'IL VOUS plaît STYLE est un village prêt et résidentiel dans le quartier Vsevolozhsky, à 15 minutes de la route périphérique le long de l'autoroute de Murmansk. Ici, vous pouvez acheter des terrains et des maisons finies avec différents de…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Afficher tout Village de chalets Korkinskij Rucej
Village de chalets Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Russie
depuis
$27,641
Le village cottage "Korkinsky Creek" est situé dans le quartier Vsevolozhsky de la région de Len. A seulement 12 km de Saint-Pétersbourg, non loin du lac Korkin. Si vous rêvez d'une vie riche et confortable dans la nature près de la ville, alors les zones bon marché avec un bon environnement…
Développeur
ФАКТ.Коттеджные поселки
Laisser une demande
Realting.com
Aller