  2. Monténégro
  3. Tivat
  4. Nouvelles maisons

Maisons neuves en Tivat, Monténégro

Villa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Villa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Tivat, Monténégro
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
GATE Realty
GATE Realty
Langues
English, Русский, Српски
Club-house TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Tivat, Monténégro
depuis
$145,776
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 4
Surface 120 m²
1 objet immobilier 1
Vous voulez acheter un appartement dans un complexe complexe ? Il y a des magasins, des restaurants, des hôtels et la région prestigieuse du Port du Monténégro. Les appartements sont bien équipés pour aménager votre maison et profiter de la vue panoramique de votre maison. Dans tous les cas,…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
120.0
284,943
Montenegro Intel city
Village de chalets
Village de chalets
Tivat, Monténégro
depuis
$6,42M
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Nouvelles maisons de ville à vendre dans le complexe résidentiel haut de gamme Lastva Park, Tivat.   Quartier élite de Donja Lastva, entouré de verdure et surplombant la mer et les montagnes   ?Zone 154 à 204 m² 3 étages ?2,3 chambres ?4 salles de bains ?Cuisine ?Terrasse avec vue p…
Montenegro Intel city
