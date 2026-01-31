Complexe résidentiel Residential complex with sea view in Orahovac

Complexe résidentiel avec vue sur la mer à Orahovac

Un complexe résidentiel unique à basse densité situé dans une zone côtière tranquille du Monténégro, à seulement 200 mètres de la mer d'azur. Le projet est идеально adapté à la fois pour les revenus d'investissement et de location, ainsi que pour ceux qui apprécient la paix, l'intimité, et le confort de la vie de style de station.

Principales caractéristiques du complexe:

• Nombre d'appartements: 9

• Planchers: 3

• Nombre de garages: 6.

Avantages:

• Terrasses spacieuses avec vue imprenable sur la baie et les montagnes

• Territoire aménagé avec garages et places de stationnement

• Zones vertes paysagères

• À seulement 200 mètres de la mer cristalline

• Piscine pour résidents

• Possibilité de participer à des programmes de location.

Orahovac est un endroit où les montagnes rencontrent la mer, où les matins commencent par le chant des oiseaux et chaque soir se termine par un coucher de soleil sur la baie de Kotor. Un des coins les plus pittoresques et tranquilles du Monténégro, il offre une occasion rare de vivre au bord de la mer, entouré par la nature centenaire, l'air pur et la sérénité complète.