  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Donji Orahovac
  4. Complexe résidentiel Residential complex with sea view in Orahovac

Complexe résidentiel Residential complex with sea view in Orahovac

Donji Orahovac, Monténégro
depuis
$168,323
;
9
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 33235
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 2720
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 31/01/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Kotor
  • Village
    Donji Orahovac

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    3

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • Octroi d'un permis de séjour

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Русский Русский

Complexe résidentiel avec vue sur la mer à Orahovac

Un complexe résidentiel unique à basse densité situé dans une zone côtière tranquille du Monténégro, à seulement 200 mètres de la mer d'azur. Le projet est идеально adapté à la fois pour les revenus d'investissement et de location, ainsi que pour ceux qui apprécient la paix, l'intimité, et le confort de la vie de style de station.

Principales caractéristiques du complexe:
• Nombre d'appartements: 9
• Planchers: 3
• Nombre de garages: 6.

Avantages:
• Terrasses spacieuses avec vue imprenable sur la baie et les montagnes
• Territoire aménagé avec garages et places de stationnement
• Zones vertes paysagères
• À seulement 200 mètres de la mer cristalline
• Piscine pour résidents
• Possibilité de participer à des programmes de location.

Orahovac est un endroit où les montagnes rencontrent la mer, où les matins commencent par le chant des oiseaux et chaque soir se termine par un coucher de soleil sur la baie de Kotor. Un des coins les plus pittoresques et tranquilles du Monténégro, il offre une occasion rare de vivre au bord de la mer, entouré par la nature centenaire, l'air pur et la sérénité complète.

Localisation sur la carte

Donji Orahovac, Monténégro
Épiceries
Alimentation et boissons

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel New modern condo-hotel on the waterfront
Rafailovici, Monténégro
depuis
$713,912
Complexe résidentiel Boka Bellevue
Dobrota, Monténégro
depuis
$89,541
Immeuble Тиват
Tivat, Monténégro
depuis
$146,926
Complexe résidentiel Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Risan, Monténégro
depuis
$224,587
Immeuble Pole
Polje, Monténégro
depuis
$74,168
Vous regardez
Complexe résidentiel Residential complex with sea view in Orahovac
Donji Orahovac, Monténégro
depuis
$168,323
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Complexe résidentiel Boka Bellevue
Complexe résidentiel Boka Bellevue
Complexe résidentiel Boka Bellevue
Complexe résidentiel Boka Bellevue
Complexe résidentiel Boka Bellevue
Complexe résidentiel Boka Bellevue
Complexe résidentiel Boka Bellevue
Dobrota, Monténégro
depuis
$89,541
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Surface 32–60 m²
2 objets immobiliers 2
Agence
MD Realty
Laisser une demande
Complexe résidentiel Modern villas in a gated complex with a tennis court
Complexe résidentiel Modern villas in a gated complex with a tennis court
Complexe résidentiel Modern villas in a gated complex with a tennis court
Complexe résidentiel Modern villas in a gated complex with a tennis court
Complexe résidentiel Modern villas in a gated complex with a tennis court
Afficher tout Complexe résidentiel Modern villas in a gated complex with a tennis court
Complexe résidentiel Modern villas in a gated complex with a tennis court
Herceg Novi, Monténégro
depuis
$1,74M
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 1
Surface 232–313 m²
2 objets immobiliers 2
Introducing a new residential complex of villas with swimming pools and a tennis court in the suburbs of Herceg Novi. The complex comprises 11 villas, each with spacious open terraces and panoramic sea views, a green area, and a tennis court. The plots are generous, ranging from 700 to 1000 …
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Complexe résidentiel Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Complexe résidentiel Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Complexe résidentiel Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Complexe résidentiel Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Afficher tout Complexe résidentiel Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Complexe résidentiel Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Radovici, Monténégro
depuis
$491,351
L'année de construction 2016
Nombre d'étages 2
Surface 65–338 m²
8 objets immobiliers 8
Anchored in a rich local tradition and a deep respect for nature, Lustica Bay is the largest luxury resort and residential project to date with a golf course, yacht marina and many more. This development is situated on the beautiful Lustica peninsula in the marvellous Traste Bay. Complex ter…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
65.0
468,815
Apartment 2 chambres
98.0 – 118.0
707,668 – 1,61M
Villa
184.0 – 338.0
2,59M – 4,08M
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller