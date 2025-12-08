Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons avec terrasse à vendre en Malte

2 propriétés total trouvé
Maison de ville 2 chambres dans Hamrun, Malte
Maison de ville 2 chambres
Hamrun, Malte
Nombre de pièces 8
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 198 m²
Nombre d'étages 4
Hamrun – Modern Converted Townhouse in a Central Location Situated in a prime central are…
$471,317
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Gharghur, Malte
Maison 3 chambres
Gharghur, Malte
Nombre de pièces 11
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 220 m²
Nombre d'étages 3
Gharghur - A tastefully converted House of Character, boasting authentic features, situated …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
