  2. Malte
  3. San Ġwann
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en San Gwann, Malte

villas
6
9 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans San Gwann, Malte
Villa 3 chambres
San Gwann, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Nouveauté sur le marché est cette belle villa semi-détachée avec un terrain d'environ 500 mè…
Prix ​​sur demande
Villa 3 chambres dans San Gwann, Malte
Villa 3 chambres
San Gwann, Malte
Nombre de pièces 11
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 350 m²
Nombre d'étages 2
KAPPARA - Cette villa jumelée, située dans un quartier prestigieux, a été rénovée avec soin …
$1,37M
Villa 4 chambres dans San Gwann, Malte
Villa 4 chambres
San Gwann, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Voir aussi Kappara. Ce coin, semi-détaché villa est situé dans un très beau quartier résiden…
Prix ​​sur demande
Villa dans San Gwann, Malte
Villa
San Gwann, Malte
Nombre d'étages 2
$1,29M
Maison 4 chambres dans San Gwann, Malte
Maison 4 chambres
San Gwann, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Découvrez le luxe de vivre à son meilleur avec notre superbe villa neuve, prête en forme de …
Prix ​​sur demande
Maison 4 chambres dans San Gwann, Malte
Maison 4 chambres
San Gwann, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 475 m²
$1,14M
Maison 3 chambres dans San Gwann, Malte
Maison 3 chambres
San Gwann, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Situé dans les limites de San Gwann avec une belle ferme située sur un terrain d'aprx 7 500 …
Prix ​​sur demande
Villa 3 chambres dans San Gwann, Malte
Villa 3 chambres
San Gwann, Malte
Nombre de pièces 11
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 350 m²
Nombre d'étages 2
KAPPARA - Highly finished by it's present owners is this semi-detached villa located in this…
$1,36M
Villa 4 chambres dans San Gwann, Malte
Villa 4 chambres
San Gwann, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Une villa moderne entièrement indépendante a fini à des normes élevées et installé dans un q…
Prix ​​sur demande
