Maisons à vendre en Cospicua, Malte

maisons de ville
7
11 propriétés total trouvé
Maison 1 chambre dans Cospicua, Malte
Maison 1 chambre
Cospicua, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
AGENCE SOLE - En entrant dans le foyer de ce designer fini Maison de caractère on entre dans…
Prix ​​sur demande
Villa 3 chambres dans Cospicua, Malte
Villa 3 chambres
Cospicua, Malte
Nombre de pièces 11
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 350 m²
Nombre d'étages 2
Experience Luxurious Living in Kappara: Exquisite Semi-Detached Villa for Sale in Elite Malt…
$1,16M
Maison de ville 3 chambres dans Cospicua, Malte
Maison de ville 3 chambres
Cospicua, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Maison de ville double face à Cospicua. Converti de manière très standard. Offert sous forme…
Prix ​​sur demande
TekceTekce
Maison 2 chambres dans Cospicua, Malte
Maison 2 chambres
Cospicua, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Une maison mitoyenne de deux chambres à Bormla. Cette propriété comprend une voiture garage …
Prix ​​sur demande
Maison 3 chambres dans Cospicua, Malte
Maison 3 chambres
Cospicua, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une très bien entretenue Maison Terrasse ayant un spacieux plan ouvert séjour / salle à mang…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 4 chambres dans Cospicua, Malte
Maison de ville 4 chambres
Cospicua, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Cette maison de ville récemment convertie dispose de quatre chambres et deux salles de bains…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 3 chambres dans Cospicua, Malte
Maison de ville 3 chambres
Cospicua, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Une maisonnette de 2 chambres au rez-de-chaussée dans un quartier central de Cospicua.Cette …
Prix ​​sur demande
Maison de ville 4 chambres dans Cospicua, Malte
Maison de ville 4 chambres
Cospicua, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Cotonera dans les 3 villes de Cospicua, Une grande maison avec autorisation d'aménagement po…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 2 chambres dans Cospicua, Malte
Maison de ville 2 chambres
Cospicua, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Une maison de ville très bien entretenue, située dans ce quartier résidentiel calme de Cospi…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 5 chambres dans Cospicua, Malte
Maison de ville 5 chambres
Cospicua, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Une maison de ville de 5 chambres à Bormla très centrale et proche de toutes commodités. Cet…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 4 chambres dans Cospicua, Malte
Maison de ville 4 chambres
Cospicua, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Une maison de ville de 4 chambres à Bormla avec une vue imprenable. Cette propriété comprend…
Prix ​​sur demande
