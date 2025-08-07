Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Gozo Region, Malte

Maison 4 chambres dans Zebbug, Malte
Maison 4 chambres
Zebbug, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Une grande maison mitoyenne idéale pour le développement. 310m2 d'empreinte
Prix ​​sur demande
Maison 5 chambres dans Saint Lawrence, Malte
Maison 5 chambres
Saint Lawrence, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Une maison de caractère dans le paisible village de San Lawrenz. Cette propriété a toutes le…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 4 chambres dans Kercem, Malte
Maison de ville 4 chambres
Kercem, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Maison de ville à vendre dans le charmant village de Kercem. Cette propriété authentique dis…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 2 chambres dans Munxar, Malte
Maison de ville 2 chambres
Munxar, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Maison de ville nouvellement convertie dans la ville idyllique de Munxar, Gozo est à quelque…
Prix ​​sur demande
Maison 2 chambres dans Xaghra, Malte
Maison 2 chambres
Xaghra, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Une nouvelle maison TERRACE de 260m2 vendue sur plan et en forme de coquille donnant sur la …
Prix ​​sur demande
Maison de ville 3 chambres dans Kercem, Malte
Maison de ville 3 chambres
Kercem, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Cette maison de ville double face offre beaucoup de potentiel, avec des intérieurs spacieux …
Prix ​​sur demande
Maison 3 chambres dans Xewkija, Malte
Maison 3 chambres
Xewkija, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Maison mitoyenne de 3 chambres, située dans la charmante ville de Xewkija. La chambre princi…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 5 chambres dans Saint Lawrence, Malte
Maison de ville 5 chambres
Saint Lawrence, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 1
Cette belle maison de ville de 5 chambres dans la ville pittoresque de San Lawrenz est une p…
Prix ​​sur demande
Maison 3 chambres dans Xaghra, Malte
Maison 3 chambres
Xaghra, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Située dans un quartier calme de Zebbug, cette maison mitoyenne offre un aménagement confort…
Prix ​​sur demande
Maison 3 chambres dans Zebbug, Malte
Maison 3 chambres
Zebbug, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Maison de caractère semi-convertie au coeur de Zebbug (UCA), d'une superficie d'environ 168m…
Prix ​​sur demande
Maison 3 chambres dans Xewkija, Malte
Maison 3 chambres
Xewkija, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Maison mitoyenne de 3 chambres, située dans la charmante ville de Xewkija. La chambre princi…
Prix ​​sur demande
Maison 2 chambres dans Xaghra, Malte
Maison 2 chambres
Xaghra, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Une nouvelle maison TERRACED de 275m2 étant vendue sur plan et en forme de coquille donnant …
Prix ​​sur demande
Maison 4 chambres dans Xaghra, Malte
Maison 4 chambres
Xaghra, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
La propriété est une maison mitoyenne en toute propriété située à Xaghra, offrant un aménage…
Prix ​​sur demande
Maison 4 chambres dans Munxar, Malte
Maison 4 chambres
Munxar, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
A 4 chambres 5 salles de bain Maison mitoyenne avec piscine et garage à Munxar en calcaire t…
Prix ​​sur demande
Maison 2 chambres dans Sannat, Malte
Maison 2 chambres
Sannat, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Niché dans une ruelle charmante à Sannat, cette maison de caractère magnifiquement rénovée o…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 3 chambres dans Xewkija, Malte
Maison de ville 3 chambres
Xewkija, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Cette maison de ville, située à Xewkija, possède 3 chambres, 3 salles de bains, un sous-sol …
Prix ​​sur demande
Maison de ville 3 chambres dans Zebbug, Malte
Maison de ville 3 chambres
Zebbug, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une charmante maison de ville non convertie située dans le village très recherché de Zebbug.…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 2 chambres dans Munxar, Malte
Maison de ville 2 chambres
Munxar, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Situé dans la ville pittoresque de Munxar, à quelques pas de la pittoresque baie de Xlendi, …
Prix ​​sur demande
Maison 3 chambres dans Zebbug, Malte
Maison 3 chambres
Zebbug, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Maison de caractère partiellement démolie surface UCA 152m2. Permis approuvés pour 3 chambre…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 8 chambres dans Rabat (Victoria), Malte
Maison de ville 8 chambres
Rabat (Victoria), Malte
Chambres 8
Nombre de salles de bains 3
Une belle maison de ville avec un grand jardin situé dans le coeur de Victoria, à proximité …
Prix ​​sur demande
Maison 4 chambres dans Rabat (Victoria), Malte
Maison 4 chambres
Rabat (Victoria), Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Sous l'imposante Citadelle et juste à côté du centre de Victoria, ces maisons sont toutes éq…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 3 chambres dans Rabat (Victoria), Malte
Maison de ville 3 chambres
Rabat (Victoria), Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Cette maison de ville non convertie à Victoria, Gozo, est disponible à la vente. Le rez-de-c…
Prix ​​sur demande
Maison 4 chambres dans Gharb, Malte
Maison 4 chambres
Gharb, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Seulement ferme A disponible. Superbe ferme toute neuve comprenant quatre chambres, 3 salles…
Prix ​​sur demande
Maison 4 chambres dans Xaghra, Malte
Maison 4 chambres
Xaghra, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Maison mitoyenne juste à côté du centre de Victoria, Cette maison comprend un garage sous-so…
Prix ​​sur demande
Maison 3 chambres dans Gharb, Malte
Maison 3 chambres
Gharb, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Cette charmante maison en terrasse nichée au coeur de Gharb. Spanning sur trois étages, cett…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 3 chambres dans Rabat (Victoria), Malte
Maison de ville 3 chambres
Rabat (Victoria), Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
VICTORIA GOZO: Corner Townhouse. Construit dans les années 1600 au centre de Victoria. Entou…
Prix ​​sur demande
Maison 3 chambres dans Sannat, Malte
Maison 3 chambres
Sannat, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une ferme non convertie, située dans ce village calme de Sannat. La propriété se compose d'u…
Prix ​​sur demande
Maison 5 chambres dans Gharb, Malte
Maison 5 chambres
Gharb, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Gozo - A converti FARMHOUSE rénové à des normes très élevées, situé dans une zone très reche…
Prix ​​sur demande
Maison 3 chambres dans Xaghra, Malte
Maison 3 chambres
Xaghra, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
A vendre à Xaghra•Ces 2 maisons spacieuses sont vendues sous forme de coquille qui sera comp…
Prix ​​sur demande
Maison 4 chambres dans Zebbug, Malte
Maison 4 chambres
Zebbug, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
La propriété de rêve ultime à Zebbug Gozo.Perché au sommet d'une colline avec une vue impren…
Prix ​​sur demande
