Maisons à vendre en Central Region, Malte

Sliema
19
Birkirkara
30
Attard
12
San Gwann
9
94 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison 3 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
SOLE AGENTS: This recently restored, double fronted townhouse / palazzino is truly unique an…
$986,834
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Sliema, Malte
Maison de ville 4 chambres
Sliema, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Sliema - Double face, coin maison de ville, non converti. Surface terrain de 170m2, largeur …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison de ville 3 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Cette belle maison de ville, située dans la ville pittoresque de Birkirkara, offre un mélang…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Sliema, Malte
Maison de ville 4 chambres
Sliema, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Zone UCA - Un impeccable, 500 m2 Maison de ville au coeur de Sliema. Cette belle maison fami…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison de ville 2 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Une maison de 2 chambres ayant son propre espace aérien. L'hébergement se compose d'un hall …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison de ville 2 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Bienvenue dans cette superbe maison de ville de 2 chambres, 3 salles de bains située dans le…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison de ville 4 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Cette disposition moderne offre une combinaison de luxe et de fonctionnalité avec ses caract…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Attard, Malte
Villa 4 chambres
Attard, Malte
Chambres 4
Une grande villa lumineuse située dans ce lieu très calme recherché à Attard Misrah Kola. Pr…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Sliema, Malte
Maison de ville 4 chambres
Sliema, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Une opportunité difficile à obtenir d'acheter une maison de ville authentique à double face …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Sliema, Malte
Maison de ville 4 chambres
Sliema, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Une maison de ville hautement finie, située dans ce quartier très recherché à Sliema. L'hébe…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans San Gwann, Malte
Villa 3 chambres
San Gwann, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Nouveauté sur le marché est cette belle villa semi-détachée avec un terrain d'environ 500 mè…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Iklin, Malte
Villa 5 chambres
Iklin, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Impressionnant une villa individuelle sur un million située sur un terrain élevé d'environ 5…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Msida, Malte
Maison de ville 4 chambres
Msida, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Une maison de ville bien entretenue, située dans ce quartier résidentiel calme de Msida. L'h…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Lija, Malte
Villa 4 chambres
Lija, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
LIJA 445m2 VILLA AVEC LA GRANDE GARDEN !! AGENCE SOLE Négociation !!! Seulement avec EXCEL …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Sliema, Malte
Maison de ville 3 chambres
Sliema, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Une maison de ville de 3 chambres dans un quartier privilégié de Sliema très central et proc…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison de ville 3 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
La maison idéale pour une famille moderne, cette nouvelle construction dispose d'une cuisine…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Attard, Malte
Maison de ville 3 chambres
Attard, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une maison de ville récemment rénovée située dans ce village très recherché d'Attard, situé …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Lija, Malte
Maison 5 chambres
Lija, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Situé dans ce quartier calme de ce village on trouve cette maison unique de CHARACTER ayant …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Attard, Malte
Villa 4 chambres
Attard, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Villa entièrement indépendante située dans cette zone très recherchée de Misrah Kola Compren…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 2 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison 2 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Une Maison de caractère de 2 chambres à coucher à B'Kara. Très central et proche de toutes c…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison de ville 3 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Cette magnifique maison de ville dans le quartier recherché de Birkirkara est maintenant dis…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Attard, Malte
Villa 4 chambres
Attard, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
AGENCE SOLE - Attard - Nouveau sur le marché, une villa lumineuse et très aérée avec un jard…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Attard, Malte
Villa 3 chambres
Attard, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
ATTARD - Une occasion rare d'acquérir une maison semi-détachée extrêmement lumineuse dans l'…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison 3 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
BIRKIRKARA Niché dans l'UCA (Urban Conservation Area) d'un excellent emplacement à Birkirkar…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Attard, Malte
Villa 3 chambres
Attard, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Cette villa bien entretenue et spacieuse, située dans un quartier très calme d'Attard. En en…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Sliema, Malte
Villa 4 chambres
Sliema, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 300 m²
Nombre d'étages 3
Highly Finished, Fully detached villa on a very quiet street. Sold mostly furnished, proeprt…
$1,62M
Laisser une demande
Bungalow 5 chambres dans Iklin, Malte
Bungalow 5 chambres
Iklin, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Ce bungalow détaché semble être une propriété étonnante qui combine luxe et fonctionnalité. …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Balzan, Malte
Villa 3 chambres
Balzan, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une très grande villa entièrement indépendante comprenant un hall accueillant spacieux menan…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison de ville 3 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une maison de ville non convertie dans un bon emplacement à Birkirkara, à proximité de toute…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Lija, Malte
Maison 4 chambres
Lija, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Situé dans ce quartier calme de ce village on trouve cette maison de caractère unique, ayant…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande

