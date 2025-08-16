Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Malte
  3. Attard
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Attard, Malte

villas
10
12 propriétés total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Attard, Malte
Maison de ville 3 chambres
Attard, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une maison de ville récemment rénovée située dans ce village très recherché d'Attard, situé …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Attard, Malte
Villa 3 chambres
Attard, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
ATTARD - Une occasion rare d'acquérir une maison semi-détachée extrêmement lumineuse dans l'…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Attard, Malte
Villa 4 chambres
Attard, Malte
Chambres 4
Une grande villa lumineuse située dans ce lieu très calme recherché à Attard Misrah Kola. Pr…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
TekceTekce
Villa 4 chambres dans Attard, Malte
Villa 4 chambres
Attard, Malte
Nombre de pièces 8
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 620 m²
ATTARD - Highly finished Villa on 530sqms of land comprising of an entrance hall, large sepa…
$1,76M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Attard, Malte
Villa 4 chambres
Attard, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Cette exquise villa entièrement indépendante offre une expérience de vie luxueuse avec sa di…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Attard, Malte
Maison 3 chambres
Attard, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Superbe maison de caractère de trois chambres située dans la zone UCA d'Attard, et proche de…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Attard, Malte
Villa 4 chambres
Attard, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Villa entièrement indépendante située dans cette zone très recherchée de Misrah Kola Compren…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Attard, Malte
Villa 4 chambres
Attard, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
AGENCE SOLE - Attard - Nouveau sur le marché, une villa lumineuse et très aérée avec un jard…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Attard, Malte
Villa 4 chambres
Attard, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Spacieuse Villa dans la meilleure partie de Misrah Kola ayant un jardin privé arrière avec e…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Attard, Malte
Villa 3 chambres
Attard, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Être vendu sous forme de coquille Villa situé dans cette zone très recherchée à Attard Misra…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Attard, Malte
Villa 3 chambres
Attard, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une villa semi-détachée située à Attard, avec une allée pouvant accueillir 3-4 voitures et u…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Attard, Malte
Villa 3 chambres
Attard, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Cette villa bien entretenue et spacieuse, située dans un quartier très calme d'Attard. En en…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Realting.com
Aller