  2. Malte
  3. Rabat
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Rabat, Malte

villas
7
maisons de ville
13
26 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Rabat, Malte
Villa 3 chambres
Rabat, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Cette villa semi-détachée, située dans le quartier recherché de Tal-Virtù, Rabat, offre un a…
Prix ​​sur demande
Maison 3 chambres dans Rabat, Malte
Maison 3 chambres
Rabat, Malte
Chambres 3
Cette charmante maison de caractère dans la ville pittoresque de Rabat, Malte est sûr de cap…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 3 chambres dans Rabat, Malte
Maison de ville 3 chambres
Rabat, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Une belle maison de ville située dans la zone de conservation urbaine de Rabat. La propriété…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 3 chambres dans Rabat, Malte
Maison de ville 3 chambres
Rabat, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Cette charmante maison de ville à Rabat offre un espace de vie confortable et entièrement me…
Prix ​​sur demande
Maison 3 chambres dans Rabat, Malte
Maison 3 chambres
Rabat, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Une remarquable maison de caractère située sur une rue latérale très calme à Rabat. La propr…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 4 chambres dans Rabat, Malte
Maison de ville 4 chambres
Rabat, Malte
Chambres 4
Cette superbe maison de ville de 4 chambres, située dans la charmante ville de Rabat à Malte…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 4 chambres dans Rabat, Malte
Maison de ville 4 chambres
Rabat, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Maison de ville à Rabat avec un grand jardin et plein espace aérien. La propriété dispose de…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 3 chambres dans Rabat, Malte
Maison de ville 3 chambres
Rabat, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Maison non convertie située dans le centre du village de Rabat, sur 2 routes et bénéficiant …
Prix ​​sur demande
Maison de ville 3 chambres dans Rabat, Malte
Maison de ville 3 chambres
Rabat, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Une charmante maison de ville non convertie étant vendue avec des permis de planification, à…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 2 chambres dans Rabat, Malte
Maison de ville 2 chambres
Rabat, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Découvrez la vie de luxe au cœur de Rabat avec cette maison de ville exclusive. En entrant d…
Prix ​​sur demande
Maison de ville dans Rabat, Malte
Maison de ville
Rabat, Malte
Cette superbe maison de ville à vendre à Rabat (UCA) offre la combinaison parfaite de vie mo…
Prix ​​sur demande
Villa dans Rabat, Malte
Villa
Rabat, Malte
Agents isolés ! Offrant celui-ci dans un million de villa, situé dans la zone prestigieuse e…
Prix ​​sur demande
Villa 4 chambres dans Rabat, Malte
Villa 4 chambres
Rabat, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Niché dans le quartier prestigieux et tranquille de Tal-Virtù, Rabat, cette superbe villa of…
Prix ​​sur demande
Maison 4 chambres dans Rabat, Malte
Maison 4 chambres
Rabat, Malte
Chambres 4
Très grande ferme offrant une vue imprenable sur le pays 360 cette grande propriété offre un…
Prix ​​sur demande
Villa 5 chambres dans Rabat, Malte
Villa 5 chambres
Rabat, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Magnifique détaché Villa sur une superficie de 2000m2, très privée grande piscine jardin inv…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 2 chambres dans Rabat, Malte
Maison de ville 2 chambres
Rabat, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Cette maison est située dans un quartier résidentiel très calme à Rabat. Il se compose d'une…
Prix ​​sur demande
Maison de ville dans Rabat, Malte
Maison de ville
Rabat, Malte
Découvrez une maison de ville non convertie de 2/3 chambres au cœur de Rabat - Un joyau cach…
Prix ​​sur demande
Maison 5 chambres dans Rabat, Malte
Maison 5 chambres
Rabat, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Actuellement convertie, une maison de ville de 5 chambres située dans ce quartier prestigieu…
Prix ​​sur demande
Villa 4 chambres dans Rabat, Malte
Villa 4 chambres
Rabat, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Cette superbe Villa à Rabat, Malte offre une vie luxueuse avec ses 4 chambres spacieuses et …
Prix ​​sur demande
Maison 4 chambres dans Rabat, Malte
Maison 4 chambres
Rabat, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Une maison mitoyenne de 4 chambres à Rabat, cette propriété est très centrale et proche de t…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 3 chambres dans Rabat, Malte
Maison de ville 3 chambres
Rabat, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Cette charmante maison de ville à Rabat, Malte offre le mélange parfait de commodités modern…
Prix ​​sur demande
Villa 4 chambres dans Rabat, Malte
Villa 4 chambres
Rabat, Malte
Nombre de pièces 11
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 940 m²
Nombre d'étages 3
Villa Détachée avec des Vues Magnifiques Située dans un quartier résidentiel très recherché …
$2,37M
Maison de ville 5 chambres dans Rabat, Malte
Maison de ville 5 chambres
Rabat, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Cette occasion unique pour une maison de ville dans le meilleur quartier de Rabat ayant beau…
Prix ​​sur demande
Maison 3 chambres dans Rabat, Malte
Maison 3 chambres
Rabat, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Ferme bénéficiant de sa propre route privée, située à la périphérie de Rabat. Cette belle pr…
Prix ​​sur demande
Villa 3 chambres dans Rabat, Malte
Villa 3 chambres
Rabat, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une villa d'une nature impeccablement gardée d'environ 335m2 dans cette zone très recherchée…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 3 chambres dans Rabat, Malte
Maison de ville 3 chambres
Rabat, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Cette belle maison de ville du village de Rabat (Malte) est récemment rénovée à des normes é…
Prix ​​sur demande
