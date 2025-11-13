Maisons à vendre en Swieqi, Malte

Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Villa 4 chambres dans Swieqi, Malte
Villa 4 chambres
Swieqi, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Un terrain de 1,565 m2 avec permis en main de construire une magnifique villa de luxe entièr…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Swieqi, Malte
Villa 3 chambres
Swieqi, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Nouveauté sur le marché, ce SEMI DETACHED VILLA, situé à deux pas de la plage de St. George.…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Swieqi, Malte
Maison 3 chambres
Swieqi, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Nestled in the sought-after area of Ibrag?g, this beautifully converted terraced house offer…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Swieqi, Malte
Villa 3 chambres
Swieqi, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une villa entièrement indépendante bénéficiant de belles vues sur la campagne et la mer situ…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Swieqi, Malte
Villa 3 chambres
Swieqi, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Nouveau Shell formulaire Villa dans la partie la plus calme de Madliena situé sur un terrain…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Bungalow 3 chambres dans Swieqi, Malte
Bungalow 3 chambres
Swieqi, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Bungalow entièrement indépendant, situé dans une rue calme à Swieqi, offrant une grande cuis…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Swieqi, Malte
Villa 3 chambres
Swieqi, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 5
Nestled in the elevated tranquillity of Madliena, this villa stands as an embodiment of styl…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Swieqi, Malte
Villa 3 chambres
Swieqi, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une Villa Semi détachée située dans cette zone de choix de Swieqi
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 1 chambre dans Swieqi, Malte
Maison 1 chambre
Swieqi, Malte
Chambres 1
2 Maisons mitoyennes adjacentes dans un quartier résidentiel idéal pour le développement
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Swieqi, Malte
Villa 3 chambres
Swieqi, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Cette grande villa, nouvellement construite, entièrement indépendante bénéficiant d'une vue …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Swieqi, Malte
Villa 3 chambres
Swieqi, Malte
Chambres 3
N.A
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Swieqi, Malte
Maison 5 chambres
Swieqi, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Une maison de caractère du genre située à la périphérie d'Ibrag. Cette belle propriété dispo…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Swieqi, Malte
Villa 3 chambres
Swieqi, Malte
Chambres 3
N.A
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Swieqi, Malte
Villa 4 chambres
Swieqi, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Possibilité d'acquérir une Villa absolument unique, semi-déplacement dans ce qui est probabl…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Chalet 3 chambres dans Swieqi, Malte
Chalet 3 chambres
Swieqi, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Locatedinmadliena, ThisSpacious (Approx.170SQM), WellmainedandDesignedtopfloormisonette Aliv…
$699,498
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Swieqi, Malte
Villa 4 chambres
Swieqi, Malte
Chambres 4
Villa indépendante de luxe nouvellement construite à vendre en forme de coquille comprenant …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Swieqi, Malte
Villa 3 chambres
Swieqi, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Villa semi indépendante de luxe nouvellement construite comprenant 3 chambres toutes avec sa…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Swieqi, Malte
Villa 5 chambres
Swieqi, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Une villa exceptionnelle sur un terrain massif dans la zone la plus exclusive de Malte. Cett…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
