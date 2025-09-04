Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en South Eastern Region, Malte

104 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Marsascala, Malte
Villa 3 chambres
Marsascala, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Villa à Kappara Découvrez cette rare opportunité de posséder une villa individuelle sur un …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison dans Zabbar, Malte
Maison
Zabbar, Malte
Zabbar - Maison non convertie avec un grand jardin situé dans une zone UCA. La maison a un t…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 1 chambre dans La Valette, Malte
Maison de ville 1 chambre
La Valette, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
La Valette Maison de ville idéale pour B n b ou investissement locatif comprenant un salon. …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Zejtun, Malte
Maison de ville 3 chambres
Zejtun, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Cette charmante maison de ville / ferme est nichée dans la périphérie tranquille de Zejtun, …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Kalkara, Malte
Maison 3 chambres
Kalkara, Malte
Chambres 3
belle maison de ville lumineuse située à la périphérie de Kalkara Récemment rénové et prêt à…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Zabbar, Malte
Maison 3 chambres
Zabbar, Malte
Chambres 3
Situé dans un quartier résidentiel calme à Zabbar, cette propriété structurellement saine of…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Senglea, Malte
Maison de ville 3 chambres
Senglea, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une maison de ville entièrement meublée Converted situé au cœur de la ville,Son 300 ans mais…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Xghajra, Malte
Maison 4 chambres
Xghajra, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Une maison mitoyenne de quatre chambres à Xghajra comprenant un salon d'entrée, une cuisine/…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Cospicua, Malte
Maison de ville 2 chambres
Cospicua, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Une maison de ville très bien entretenue, située dans ce quartier résidentiel calme de Cospi…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Birgu, Malte
Maison de ville 3 chambres
Birgu, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Vous recherchez une propriété charmante et bien entretenue dans un emplacement historique? N…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Marsascala, Malte
Maison 3 chambres
Marsascala, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Difficile de passer ! Une ferme entièrement détachée non convertie s'étend sur un tumolo de …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville dans Marsa, Malte
Maison de ville
Marsa, Malte
Un terrain pour une maison de ville situé à Marsa frontière avec Qormi. Possibilité de const…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Paola, Malte
Maison 5 chambres
Paola, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
PALAZZO - Une des maisons les plus anciennes de Paola datant des années 1700•Propriété avec …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Birgu, Malte
Maison 4 chambres
Birgu, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Beau palazzo ayant une vue splendide sur la mer La disposition comprend de hall d'entrée sal…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Zabbar, Malte
Maison 3 chambres
Zabbar, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Une belle maison de caractère qui a été récemment rénovée selon les normes les plus élevées,…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison dans Kalkara, Malte
Maison
Kalkara, Malte
Une ferme non convertie à Kalkara avec un grand terrain d'environ 34 100 m2. Cette propriété…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Kalkara, Malte
Maison 3 chambres
Kalkara, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Découvrez ces 2 étonnantes fermes de 3 chambres situées entre Kalkara et Birgu. À partir de …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Cospicua, Malte
Maison 3 chambres
Cospicua, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une très bien entretenue Maison Terrasse ayant un spacieux plan ouvert séjour / salle à mang…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Marsascala, Malte
Maison 4 chambres
Marsascala, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Une ferme non convertie dans un environnement paisible à la périphérie de Bahrija de 675m2. …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 2 chambres dans Tarxien, Malte
Maison 2 chambres
Tarxien, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Une belle maison de caractère à vendre à Tarxien. Il se compose de cuisine/salle à manger/sé…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Birgu, Malte
Maison de ville 3 chambres
Birgu, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Maison de ville sur la place principale sur 4 étages avec espace pour ascenseur. La propriét…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Cospicua, Malte
Maison de ville 4 chambres
Cospicua, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Une maison de ville de 4 chambres à Bormla avec une vue imprenable. Cette propriété comprend…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Cospicua, Malte
Villa 3 chambres
Cospicua, Malte
Nombre de pièces 11
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 350 m²
Nombre d'étages 2
Experience Luxurious Living in Kappara: Exquisite Semi-Detached Villa for Sale in Elite Malt…
$1,16M
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Marsascala, Malte
Maison 4 chambres
Marsascala, Malte
Chambres 4
Une ferme sur un million 300 ans située dans une zone rurale très calme à la périphérie de M…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Kalkara, Malte
Maison 3 chambres
Kalkara, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Kalkara - Un grand ensemble de ferme non converti Dans un quartier calme mais proche de tout…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 1 chambre dans Cospicua, Malte
Maison 1 chambre
Cospicua, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
AGENCE SOLE - En entrant dans le foyer de ce designer fini Maison de caractère on entre dans…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Paola, Malte
Maison de ville 2 chambres
Paola, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Une maison de ville bien finie dans un quartier résidentiel calme à Paola. L'hébergement se …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Marsa, Malte
Maison 3 chambres
Marsa, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une grande maison d'angle dans un quartier résidentiel calme à Marsa ayant de grandes chambr…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Marsaxlokk, Malte
Maison 3 chambres
Marsaxlokk, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Maison mitoyenne à vendre à quelques secondes de la promenade. Au rez-de-chaussée on trouve …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Marsa, Malte
Maison de ville 2 chambres
Marsa, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Une maison de ville de 2 chambres à Marsa. Très central et proche de toutes commodités. Cett…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande

