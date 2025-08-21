Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Southern Region, Malte

Qormi
29
Birzebbuga
17
Hamrun
15
Zurrieq
13
Montrer plus
125 propriétés total trouvé
Villa 6 chambres dans Hamrun, Malte
Villa 6 chambres
Hamrun, Malte
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Cette superbe villa de six chambres dans le quartier recherché de Madliena offre une rare op…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Zurrieq, Malte
Maison 3 chambres
Zurrieq, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Cette superbe maison en terrasse à Zurrieq est maintenant disponible à la vente. Avec trois …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Qormi, Malte
Maison 3 chambres
Qormi, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Nouveauté sur le marché, cette maison de caractère de 3 chambres, située dans le meilleur qu…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
TekceTekce
Maison de ville 3 chambres dans Hamrun, Malte
Maison de ville 3 chambres
Hamrun, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Cette superbe propriété s'étend sur 3 étages avec espace aérien propre autour de 135 m2 pour…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Ghaxaq, Malte
Maison 3 chambres
Ghaxaq, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Ghaxaq Maisons en terrasse avec terrain 3 chambres Niveau des rues 2 garages Avec Parcelle P…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Qormi, Malte
Maison de ville 2 chambres
Qormi, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Une masionette au rez-de-chaussée avec accès au toit partiel pour être idéalement transformé…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 1 chambre dans Qormi, Malte
Maison 1 chambre
Qormi, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Cette charmante maison de caractère est un véritable joyau, situé dans la zone très recherch…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Siggiewi, Malte
Maison 5 chambres
Siggiewi, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Une belle maison de caractère, pleine de caractéristiques originales situé dans un très bon …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Siggiewi, Malte
Maison 4 chambres
Siggiewi, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
La paix du Ciel... Ferme convertie couvrant 19.5 tumuli de terre. Cette propriété se compose…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Zurrieq, Malte
Maison 5 chambres
Zurrieq, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 1
Une ancienne ferme entièrement indépendante de Zurrieq située à la périphérie de Zurrieq, pl…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Birzebbuga, Malte
Maison 3 chambres
Birzebbuga, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une ferme non convertie de 600m2 située dans la campagne B'Bugia, bénéficiant d'une belle ca…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Zurrieq, Malte
Maison 3 chambres
Zurrieq, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Cette charmante maison de trois chambres, deux salles de bains en terrasse est située dans l…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Birzebbuga, Malte
Maison 3 chambres
Birzebbuga, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Cette belle maison de 3 chambres, 3 salles de bains en terrasse est maintenant à vendre à Bi…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Birzebbuga, Malte
Maison de ville 2 chambres
Birzebbuga, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Un coin 170m2 Maison de ville située près de l'église est vendu non converti. Il se compose …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison dans Zebbug, Malte
Maison
Zebbug, Malte
Une maison mitoyenne de 3 chambres à Zebbug très centrale et proche de toutes commodités, la…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Hamrun, Malte
Maison de ville 3 chambres
Hamrun, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Charmante maison de ville dans un emplacement privilégié Niché dans une ruelle paisible mai…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Qormi, Malte
Maison 3 chambres
Qormi, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une maison de caractère non convertie, riche en éléments architecturaux et en pleine proprié…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Luqa, Malte
Maison 4 chambres
Luqa, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Cette charmante propriété à Luqa offre la combinaison parfaite de confort et de commodité. I…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Qormi, Malte
Maison 3 chambres
Qormi, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Freehold vient ce coin Maison de caractère à Qormi. Cette magnifique maison de caractère à …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 1 chambre dans Qrendi, Malte
Maison 1 chambre
Qrendi, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Située dans le village pittoresque de Qrendi, cette charmante maison de caractère offre un m…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 1 chambre dans Hamrun, Malte
Maison de ville 1 chambre
Hamrun, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Cette maison de ville à Hamrun est l'occasion parfaite Avec 1 chambre et 1 salle de bains, i…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Qrendi, Malte
Maison 4 chambres
Qrendi, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Une grande maison de caractère non convertie, située dans cette zone paisible de Qrendi. La …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Birzebbuga, Malte
Maison de ville 3 chambres
Birzebbuga, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un étage pour le développement à Birzebbugia
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 1 chambre dans Birzebbuga, Malte
Maison de ville 1 chambre
Birzebbuga, Malte
Chambres 1
Maison de ville à Birzebbuga pour les développeurs.•70x19 pieds•4 plus une zone•face à de be…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Birzebbuga, Malte
Maison 4 chambres
Birzebbuga, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Cette superbe ferme de 4 chambres, 2 salles de bains dans la charmante ville de Birzebbugia …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa dans Hamrun, Malte
Villa
Hamrun, Malte
La villa offre un espace de vie ouvert avec un grand étage au plafond fenêtres avant. Espace…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Siggiewi, Malte
Maison 3 chambres
Siggiewi, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Cette belle ferme à Siggiewi est une excellente opportunité. Bénéficiant de trois chambres e…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Qormi, Malte
Maison 4 chambres
Qormi, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Cette charmante maison de caractère, située dans la ville pittoresque de Qormi, est parfaite…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Zebbug, Malte
Maison de ville 3 chambres
Zebbug, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une maison de ville de 3 chambres à Zebbug très centrale et proche de toutes commodités. Vue…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 2 chambres dans Zebbug, Malte
Maison 2 chambres
Zebbug, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Cette belle maison de caractère de 2 3 chambres est située au coeur du village très proche d…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande

Types de propriétés en Southern Region

villas
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Southern Region, Malte

Bon marché
Luxe
