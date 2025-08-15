Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Malte
  3. Paola
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Paola, Malte

maisons de ville
4
12 propriétés total trouvé
Maison de ville 2 chambres dans Paola, Malte
Maison de ville 2 chambres
Paola, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Une maison de ville bien finie dans un quartier résidentiel calme à Paola. L'hébergement se …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa dans Paola, Malte
Villa
Paola, Malte
Nombre de salles de bains 4
Une belle Villa entièrement indépendante ensemble sur 3 Routes Très bien Lit Extra Grandes C…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Paola, Malte
Maison 5 chambres
Paola, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
PALAZZO - Une des maisons les plus anciennes de Paola datant des années 1700•Propriété avec …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
TekceTekce
Maison 5 chambres dans Paola, Malte
Maison 5 chambres
Paola, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Une belle maison de caractère non convertie dans un endroit assez à Paola.Cette propriété re…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Paola, Malte
Maison de ville 3 chambres
Paola, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une belle maison de ville prête à emménager dans 3 chambres doubles est une excellente oppor…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 1 chambre dans Paola, Malte
Maison 1 chambre
Paola, Malte
Chambres 1
Une maison en terrasse à Paola
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Paola, Malte
Maison 4 chambres
Paola, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Cette charmante maison en terrasse est la maison familiale parfaite, située dans la paisible…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Paola, Malte
Maison de ville 2 chambres
Paola, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Une jolie maison de ville au cœur de Paola. Entouré de toutes commodités. A l'entrée un gran…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Paola, Malte
Maison 3 chambres
Paola, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
PAOLA Découvrez une maison en terrasse nichée dans l'UCA. Cette propriété dispose d'un salon…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Paola, Malte
Maison 4 chambres
Paola, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Maison mitoyenne comprenant son espace aérien et son sous-sol sous-jacent, ainsi qu'un garag…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 2 chambres dans Paola, Malte
Maison 2 chambres
Paola, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Une maison de caractère Well Lit de grande taille au milieu de Paola Aussi idéal pour un mag…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Paola, Malte
Maison de ville 2 chambres
Paola, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Prêt à emménager, ce Townhouse hautement transformé est entièrement meublé, y compris des ap…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Realting.com
Aller