Maisons à vendre en Birkirkara, Malte

villas
3
maisons de ville
16
30 propriétés total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison de ville 3 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Cette disposition offre un mélange parfait de conception moderne et de fonctionnalité. Il di…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison 3 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Cette maison de caractère unique non convertie au cœur de birkirkara. Il se compose de 11 ch…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison 3 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Grande maison de caractère massive non convertie à B'Kara avec espace aérien et possibilité …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison de ville 2 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Bienvenue dans cette superbe maison de ville de 2 chambres, 3 salles de bains située dans le…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison 3 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 3
Un beau non converti 3 chambres Maison de caractère avec la possibilité de faire une piscine…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison de ville 3 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
La maison idéale pour une famille moderne, cette nouvelle construction dispose d'une cuisine…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison 5 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Cette maison de caractère non convertie, située au cœur de Birkirkara, offre une occasion ra…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison 3 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une maison de caractère traditionnelle, située dans un quartier charmant, est un mélange par…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison de ville 2 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Une maison de 2 chambres ayant son propre espace aérien. L'hébergement se compose d'un hall …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison de ville 3 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une maison de caractère traditionnelle, située dans un quartier charmant, est un mélange par…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Birkirkara, Malte
Villa 3 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Cette villa jumelée bien entretenue est située sur environ 200 m2 de terrain dans un quartie…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison de ville 3 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Cette magnifique maison de ville dans le quartier recherché de Birkirkara est maintenant dis…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison de ville 3 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Bkara - Emplacement parfait non converti Maison de ville, qui a besoin de modernisation, sit…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Birkirkara, Malte
Villa 3 chambres
Birkirkara, Malte
Nombre de pièces 11
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 350 m²
Nombre d'étages 2
KAPPARA - Highly finished by it's present owners is this semi-detached villa located in this…
$1,36M
Laisser une demande
Maison 2 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison 2 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Une Maison de caractère de 2 chambres à coucher à B'Kara. Très central et proche de toutes c…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison de ville 4 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Cette disposition moderne offre une combinaison de luxe et de fonctionnalité avec ses caract…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison de ville 2 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Ce spacieux, récemment rénové Townhouse est un mélange parfait de modernité et de confort, c…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 1 chambre dans Birkirkara, Malte
Maison 1 chambre
Birkirkara, Malte
Chambres 1
Une très grande propriété d'environ 820m2 dans un quartier très calme à Mriehel Très grandes…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison 3 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
BIRKIRKARA Niché dans l'UCA (Urban Conservation Area) d'un excellent emplacement à Birkirkar…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison 4 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Magnifiquement converti Ferme située sur environ 2 tumoli de terrain bénéficiant d'une vue d…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 1 chambre dans Birkirkara, Malte
Maison 1 chambre
Birkirkara, Malte
Chambres 1
Une grande maison de ville d'environ 740m2 dans un très bon emplacement à Birkirkara Idéal p…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison 3 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
SOLE AGENTS: This recently restored, double fronted townhouse / palazzino is truly unique an…
$986,834
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison de ville 3 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Une remarquable maison de ville entièrement rénovée dans le quartier Birkirkara/Balzan. Cett…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison de ville 3 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Nouveau sur le marché ! Être vendu à un prix abordable vient ce grand Townhouse non converti…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison de ville 4 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Immaculément rénové maison de ville située dans la zone de conservation urbaine de Birkirkar…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison de ville 3 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Cette belle maison de ville, située dans la ville pittoresque de Birkirkara, offre un mélang…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison de ville 2 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Birkirkara - Une maison de ville non convertie dans un emplacement très central à Birkirkara…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison de ville 3 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une maison de ville non convertie dans un bon emplacement à Birkirkara, à proximité de toute…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Birkirkara, Malte
Villa 3 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Villa semi-détachée à la périphérie de Mriehel, récemment rénovée et équipée. Le rez-de-chau…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison de ville 2 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Vous cherchez une propriété confortable et abordable au cœur de Birkirkara? Ne cherchez pas …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
