Maisons à vendre en Zurrieq, Malte

maisons de ville
3
13 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Zurrieq, Malte
Maison 3 chambres
Zurrieq, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une grande maison de caractère (non convertie) à Zurrieq avec des charges de caractéristique…
Prix ​​sur demande
Maison 3 chambres dans Zurrieq, Malte
Maison 3 chambres
Zurrieq, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un terrain pour une ferme, sur un terrain d'environ 650 m2, situé dans le meilleur quartier …
Prix ​​sur demande
Maison de ville 2 chambres dans Zurrieq, Malte
Maison de ville 2 chambres
Zurrieq, Malte
Chambres 2
Une maison de ville comprenant 2 chambres, salle de bains, cuisine/séjour/salle à manger et …
Prix ​​sur demande
Maison 5 chambres dans Zurrieq, Malte
Maison 5 chambres
Zurrieq, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Cette maison en terrasse unique, située à la périphérie paisible de Zurrieq, offre une occas…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 3 chambres dans Zurrieq, Malte
Maison de ville 3 chambres
Zurrieq, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une maison de ville de 3 chambres à Zurrieq
Prix ​​sur demande
Maison 3 chambres dans Zurrieq, Malte
Maison 3 chambres
Zurrieq, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Cette charmante maison en terrasse dans la ville tranquille de Zurrieq est la maison familia…
Prix ​​sur demande
Maison 1 chambre dans Zurrieq, Malte
Maison 1 chambre
Zurrieq, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 3
Cette charmante maison de caractère à Zurrieq est l'occasion idéale pour ceux qui cherchent …
Prix ​​sur demande
Maison 5 chambres dans Zurrieq, Malte
Maison 5 chambres
Zurrieq, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 1
Une ancienne ferme entièrement indépendante de Zurrieq située à la périphérie de Zurrieq, pl…
Prix ​​sur demande
Maison 4 chambres dans Zurrieq, Malte
Maison 4 chambres
Zurrieq, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Cette charmante propriété de 4 chambres, 2 salles de bains est une maison parfaite pour ceux…
Prix ​​sur demande
Maison 3 chambres dans Zurrieq, Malte
Maison 3 chambres
Zurrieq, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Cette superbe maison en terrasse à Zurrieq est maintenant disponible à la vente. Avec trois …
Prix ​​sur demande
Maison 3 chambres dans Zurrieq, Malte
Maison 3 chambres
Zurrieq, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une ferme non convertie située à la périphérie de Zurrieq datant de centaines d'années avec …
Prix ​​sur demande
Maison 3 chambres dans Zurrieq, Malte
Maison 3 chambres
Zurrieq, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Cette charmante maison de trois chambres, deux salles de bains en terrasse est située dans l…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 3 chambres dans Zurrieq, Malte
Maison de ville 3 chambres
Zurrieq, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Ce spacieux double devant Townhouse offre un espace de vie polyvalent de 3 chambres et 2 sal…
Prix ​​sur demande
