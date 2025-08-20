Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Malte
  3. Żejtun
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Zejtun, Malte

maisons de ville
4
14 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Zejtun, Malte
Maison 4 chambres
Zejtun, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Maison de caractère de 3 chambres avec piscine privée et garage 2/3-voiture Entrez dans le l…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Zejtun, Malte
Maison 3 chambres
Zejtun, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Ferme historique avec grand potentiel à Zejtun Découvrez cette ferme unique et non converti…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison dans Zejtun, Malte
Maison
Zejtun, Malte
Zejtun maison mitoyenne dans un bel emplacement à la périphérie. Bien continué à être vendu…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
AdriastarAdriastar
Maison 4 chambres dans Zejtun, Malte
Maison 4 chambres
Zejtun, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Converti fermes limites de Zejtun Plein de caractéristiques historiques authentiques 1.5 tum…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Zejtun, Malte
Maison 3 chambres
Zejtun, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Une maison de caractère à Zejtun. Cette maison unique et pleine de potentiel non converti es…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Zejtun, Malte
Maison de ville 3 chambres
Zejtun, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Spacieuse maison de ville de 450 m2 avec un jardin de 250 m2 et une surface construite de 20…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison dans Zejtun, Malte
Maison
Zejtun, Malte
Ferme à vendre à Zejtun avec 3 Tumoli de terrain agricole Cette propriété est située dans l…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Zejtun, Malte
Maison de ville 3 chambres
Zejtun, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Cette charmante maison de ville / ferme est nichée dans la périphérie tranquille de Zejtun, …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 2 chambres dans Zejtun, Malte
Maison 2 chambres
Zejtun, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Une belle maison de caractère non convertie située dans le centre du village de Zejtun.•À l'…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Zejtun, Malte
Maison 4 chambres
Zejtun, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Maison de caractère non convertie dans une belle zone à la périphérie de Zejtun.•Le logement…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Zejtun, Malte
Maison 5 chambres
Zejtun, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Grande Maison de caractère non convertie à la périphérie de Zejtun.Bel emplacement offrant à…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison dans Zejtun, Malte
Maison
Zejtun, Malte
Ferme à vendre à Zejtun avec 3 Tumoli de terrain agricole Cette propriété est située dans l…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Zejtun, Malte
Maison de ville 2 chambres
Zejtun, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Une propriété au rez-de-chaussée à UCA avec une façade finie, y compris un balcon en bois ré…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 2 chambres dans Zejtun, Malte
Maison de ville 2 chambres
Zejtun, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Nichée au cœur de la vieille partie de Zejtun, cette charmante vieille maison de ville allie…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Realting.com
Aller