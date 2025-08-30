Maisons à vendre en Mosta, Malte

Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maison 3 chambres dans Mosta, Malte
Maison 3 chambres
Mosta, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
TENUTA GIAFANTI SAN GIACOMO Contrada Giafanti à environ 1 km du hameau rural de San Giacomo,…
Prix ​​sur demande
Maison 4 chambres dans Mosta, Malte
Maison 4 chambres
Mosta, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Situé dans un quartier résidentiel très calme à vient cette entièrement et expertement entiè…
Prix ​​sur demande
Maison 3 chambres dans Mosta, Malte
Maison 3 chambres
Mosta, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Mosta: Centrally situated - Quaint, partiellement converti UCA maison de caractère avec ampl…
Prix ​​sur demande
AdriastarAdriastar
Maison 3 chambres dans Mosta, Malte
Maison 3 chambres
Mosta, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Maison de charme à Mostas UCA Zone avec des caractéristiques uniques Située au cœur de l'ai…
Prix ​​sur demande
Villa 5 chambres dans Mosta, Malte
Villa 5 chambres
Mosta, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
La Villa entièrement meublée située à 2 km de la mer est répartie sur deux niveaux d'environ…
Prix ​​sur demande
Maison 4 chambres dans Mosta, Malte
Maison 4 chambres
Mosta, Malte
Chambres 4
Une ferme en pierre caractéristique d'environ 260m2 avec environ 3 etteri de terre à la camp…
Prix ​​sur demande
Villa 3 chambres dans Mosta, Malte
Villa 3 chambres
Mosta, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
San Giacomo Montesano Une grande propriété agricole, composée d'environ 4 hectares (40 000m2…
Prix ​​sur demande
Maison 1 chambre dans Mosta, Malte
Maison 1 chambre
Mosta, Malte
Chambres 1
Casetta situé dans la belle campagne de San Giacomo Montesano avec terrain d'environ 29.000m2
Prix ​​sur demande
Maison dans Mosta, Malte
Maison
Mosta, Malte
PIANO POZZO San Giacomo Raguse Immeuble d'environ 800m2 comprend; Maison Entrepôt Stables C…
Prix ​​sur demande
Maison 1 chambre dans Mosta, Malte
Maison 1 chambre
Mosta, Malte
Chambres 1
Masseria Montesano•Une belle ferme construite en 1890, dans la campagne de San Giacomo parmi…
Prix ​​sur demande
Maison dans Mosta, Malte
Maison
Mosta, Malte
Giarratana (Raguse) Salle Et bien, 12 dates de la terre 180 000 euros
Prix ​​sur demande
Maison 3 chambres dans Mosta, Malte
Maison 3 chambres
Mosta, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
San Giacomo Montesano - RAGUSA Ferme située dans la belle campagne de Montesano La propriété…
Prix ​​sur demande
Villa dans Mosta, Malte
Villa
Mosta, Malte
Nombre de salles de bains 3
Cette résidence est située dans la partie centrale de Malte à la périphérie de Mosta Il a de…
Prix ​​sur demande
Maison dans Mosta, Malte
Maison
Mosta, Malte
San Martino, Ragusa. La maison se compose de 10 chambres dont un garage Sols en mezzanine U…
Prix ​​sur demande
Maison 5 chambres dans Mosta, Malte
Maison 5 chambres
Mosta, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Ragusa, nous vous proposons à la vente une ancienne ferme caractéristique d'environ 450m2 do…
Prix ​​sur demande
Maison dans Mosta, Malte
Maison
Mosta, Malte
C'est le cas. Villa 300sq m Terrain 5000m2 de 50 oliviers et autres arbres fruitiers Et bie…
Prix ​​sur demande
Maison 3 chambres dans Mosta, Malte
Maison 3 chambres
Mosta, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
COMISO Tenuta Mangiapane se trouve à quelques km du château de Donnacufugata, s'étend sur en…
Prix ​​sur demande
Maison 1 chambre dans Mosta, Malte
Maison 1 chambre
Mosta, Malte
Chambres 1
Vue époustouflante de GIARRATANA Côté campagne offrant un bâtiment rural qui pourrait être t…
Prix ​​sur demande
Maison 5 chambres dans Mosta, Malte
Maison 5 chambres
Mosta, Malte
Chambres 5
Cette ferme accueillante se retrouve derrière de grands arbres anciens, comme si vous étiez …
Prix ​​sur demande
Maison de ville dans Mosta, Malte
Maison de ville
Mosta, Malte
Une maison de ville non convertie de 360 m2 ayant un grand extérieur de plus de 200 m2 situé…
Prix ​​sur demande
Maison 4 chambres dans Mosta, Malte
Maison 4 chambres
Mosta, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Ferme 1818 Chiaramonte Gulfi Un hébergement d'environ 260m2 entouré de verdure et d'oliverai…
Prix ​​sur demande
Bungalow 4 chambres dans Mosta, Malte
Bungalow 4 chambres
Mosta, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
San Giacomo Magnifiquement convertie maison de 4 chambres doubles prête à emménager.• La pro…
Prix ​​sur demande
Maison 3 chambres dans Mosta, Malte
Maison 3 chambres
Mosta, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Une maison de caractère rénovée avec goût de 300 ans dans la partie la plus prestigieuse de …
Prix ​​sur demande
Maison 3 chambres dans Mosta, Malte
Maison 3 chambres
Mosta, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Mosta Cette maison de caractère magnifiquement convertie et prête à bouger est inondée de lu…
Prix ​​sur demande
Maison 2 chambres dans Mosta, Malte
Maison 2 chambres
Mosta, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Un grand terrain mesurant 21 Tumoli avec des amandes, des caroubes et des oliviers et une ci…
Prix ​​sur demande
Maison de ville dans Mosta, Malte
Maison de ville
Mosta, Malte
Situé sur un terrain de charme d'environ 320 m2 Zone UCA, cette propriété exceptionnelle off…
Prix ​​sur demande
Maison 3 chambres dans Mosta, Malte
Maison 3 chambres
Mosta, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Maison de caractère à vendre Mosta (zone de l'UCA, sans droit de timbre) Niché dans une rue…
Prix ​​sur demande
