  1. Realting.com
  2. Malte
  3. Northern Region
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Northern Region, Malte

Naxxar
27
Mosta
27
Rabat
26
Swieqi
16
165 propriétés total trouvé
Bungalow 3 chambres dans Mellieha, Malte
Bungalow 3 chambres
Mellieha, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un charmant Bungalow construit sur un terrain de environ 1000m2, dans une zone de villa très…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Bahar ic Caghaq, Malte
Villa 4 chambres
Bahar ic Caghaq, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Une villa jumelée gracieuse et plutôt élégante dans l'une des zones les plus désirées de Mag…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Mosta, Malte
Villa 5 chambres
Mosta, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
La Villa entièrement meublée située à 2 km de la mer est répartie sur deux niveaux d'environ…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Tut TravelTut Travel
Bungalow 3 chambres dans Mellieha, Malte
Bungalow 3 chambres
Mellieha, Malte
Nombre de pièces 7
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 1 030 m²
Nombre d'étages 2
This luxurious bungalow in the prestigious Santa Maria Estate, Mellieha, sits on an expansiv…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Dingli, Malte
Maison 3 chambres
Dingli, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une ferme unique, les limites de Dingli. Cette ferme est une parcelle de 300 m2 et dispose a…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Swieqi, Malte
Maison 5 chambres
Swieqi, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Une maison de caractère du genre située à la périphérie d'Ibrag. Cette belle propriété dispo…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Swieqi, Malte
Villa 4 chambres
Swieqi, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Possibilité d'acquérir une Villa absolument unique, semi-déplacement dans ce qui est probabl…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Mosta, Malte
Maison 4 chambres
Mosta, Malte
Chambres 4
Une ferme en pierre caractéristique d'environ 260m2 avec environ 3 etteri de terre à la camp…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Naxxar, Malte
Maison 5 chambres
Naxxar, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Un bâtiment historique du début du 17ème siècle est cette belle maison de caractère converti…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Saint Pauls Bay, Malte
Villa 3 chambres
Saint Pauls Bay, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Villas à vendre Bidnija Une rare chance de posséder une villa dans l'un des endroits les plu…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 5 chambres dans Naxxar, Malte
Maison 5 chambres
Naxxar, Malte
Nombre de pièces 10
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 340 m²
Nombre d'étages 3
NAXXAR - Expertly converted House Of Character to a luxury home with all the modern comforts…
$1,58M
Laisser une demande
Maison 1 chambre dans Bahar ic Caghaq, Malte
Maison 1 chambre
Bahar ic Caghaq, Malte
Chambres 1
Une très grande ferme située dans cette zone paisible de Maghtab ayant environ 22 500m2 de t…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 1 chambre dans Bugibba, Malte
Maison 1 chambre
Bugibba, Malte
Chambres 1
Une ferme non convertie d'environ 2900m2 dans cette zone paisible de Salina Peut être divisé…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Swieqi, Malte
Villa 3 chambres
Swieqi, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une villa entièrement indépendante bénéficiant de belles vues sur la campagne et la mer situ…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Saint Pauls Bay, Malte
Maison 3 chambres
Saint Pauls Bay, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
BIDNIJA - Une ferme non convertie située dans un endroit calme avec devant et arrière jardin…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Mosta, Malte
Maison 3 chambres
Mosta, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
COMISO Tenuta Mangiapane se trouve à quelques km du château de Donnacufugata, s'étend sur en…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Mosta, Malte
Maison 3 chambres
Mosta, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une très lumineuse Maison de caractère de design de charme située dans un quartier extrêmeme…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Dingli, Malte
Maison 3 chambres
Dingli, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Charmante Maison de caractère au coeur de Dingli (UCA) Située dans le coeur du village de D…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville dans Mosta, Malte
Maison de ville
Mosta, Malte
Situé sur un terrain de charme d'environ 320 m2 Zone UCA, cette propriété exceptionnelle off…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Bungalow 3 chambres dans Qawra, Malte
Bungalow 3 chambres
Qawra, Malte
Nombre de pièces 8
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 440 m²
Nombre d'étages 2
Situé à proximité du magnifique front de mer de Qawra, ce superbe bungalow indépendant offre…
$1,94M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Swieqi, Malte
Villa 3 chambres
Swieqi, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Nouveauté sur le marché, ce SEMI DETACHED VILLA, situé à deux pas de la plage de St. George.…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Mellieha, Malte
Villa 3 chambres
Mellieha, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 5
Vue sur la mer FULLY DETACHED VILLA construit dans un terrain massif de 1 Tumolo de Terre (1…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Bahar ic Caghaq, Malte
Maison 4 chambres
Bahar ic Caghaq, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Excellentement situé Ferme non convertie mesurant 700m2. Sons structurels et ayant de nombre…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Rabat, Malte
Maison de ville 3 chambres
Rabat, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Cette charmante maison de ville à Rabat, Malte offre le mélange parfait de commodités modern…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Mellieha, Malte
Villa 4 chambres
Mellieha, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Située dans le prestigieux domaine de Santa Maria, cette villa entièrement indépendante et e…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Rabat, Malte
Villa 3 chambres
Rabat, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Cette villa semi-détachée, située dans le quartier recherché de Tal-Virtù, Rabat, offre un a…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Mellieha, Malte
Villa 4 chambres
Mellieha, Malte
Chambres 4
Une immense villa de 485 m2 située dans cette zone très recherchée de Mellieha Propriété ser…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Saint Pauls Bay, Malte
Villa 3 chambres
Saint Pauls Bay, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Villas à vendre Une rare chance de posséder une villa dans l'un des endroits les plus paisib…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison de ville 4 chambres dans Rabat, Malte
Maison de ville 4 chambres
Rabat, Malte
Chambres 4
Cette superbe maison de ville de 4 chambres, située dans la charmante ville de Rabat à Malte…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Naxxar, Malte
Maison 3 chambres
Naxxar, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
NAXXAR - Une maison de caractère non convertie située à un pas de l'église principale. Il se…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande

Types de propriétés en Northern Region

villas
bungalows
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Northern Region, Malte

avec Garage
avec Jardin
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
