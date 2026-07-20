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Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, clair, dans un bel immeuble, grand, investi, spacieux

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,44M
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8
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ID: 38657
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Leonardo da Vinci, 2

À propos du complexe

Référence: TL 2402 Quartier: Sarona Immeuble avec gardien 4 pièces Surface: 135 m2 Terrasse: 45 m2 10e étage avec ascenseurs dont un de shabbat Vendu partiellement meublé Climatisation 2 places de parking Bien également disponible à la location à partir de février 2024

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Tel-Aviv, Israël
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