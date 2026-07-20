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Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement

Haïfa, Israël
depuis
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ID: 38691
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Haifa Subdistrict
  • Ville
    Haïfa
  • Adresse
    Herzliya

À propos du complexe

Référence: HR 129 Quartier: Herzliya dans projet de herzliya hills 2 pièces Surface: 60 m2 Terrasse: 14 m2 2e étage avec ascenseur Climatisation 2 places de parking Cave Le bien est actuellement loué à 8000 nis/mois

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Haïfa, Israël
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