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Quartier résidentiel Bonne affaire

Ascalon, Israël
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$567,840
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ID: 36126
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

4 pieces terrasse souccah petit immeuble 4e etage cave adjacent agamim vue parc immeuble ressent bon promoteur

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Ascalon, Israël
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