Quartier résidentiel Appartement 5 pièces avec vue sur le lac

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Appartement 5 pièces à vendre – Rue Mapal HaTanur, Ashkelon
Un bien spacieux avec vue dégagée sur le lac
Cet appartement 5 pièces à Ashkelon se situe rue Mapal HaTanur, au 9ᵉ étage d'un immeuble moderne et haut de gamme.
Il offre une surface généreuse de 120 m², ainsi qu'une mirpeset de 12 m² avec une belle vue sur le lac.
Un cadre de vie confortable et pratique
L'appartement bénéficie d'un excellent emplacement, avec un centre commercial situé juste en bas de l'immeuble.
Le projet propose des prestations de qualité :
Deux ascenseurs dont un ascenseur de Shabbat
Deux places de parking
Club pour les résidents
Immeuble récent et bien entretenu
Un cadre de vie idéal pour les familles à la recherche d'espace et de confort.
? Contactez-nous dès maintenant pour plus d'informations ou pour organiser une visite.
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Ascalon, Israël
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