  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Appartement 5 pièces avec vue sur le lac

Quartier résidentiel Appartement 5 pièces avec vue sur le lac

Ascalon, Israël
depuis
$662,670
12/08/2026
$662,670
11/08/2026
$664,660
;
4
Laisser une demande
ID: 39799
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 12/08/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

Appartement 5 pièces à vendre – Rue Mapal HaTanur, Ashkelon Un bien spacieux avec vue dégagée sur le lac Cet appartement 5 pièces à Ashkelon se situe rue Mapal HaTanur, au 9ᵉ étage d'un immeuble moderne et haut de gamme. Il offre une surface généreuse de 120 m², ainsi qu'une mirpeset de 12 m² avec une belle vue sur le lac. Un cadre de vie confortable et pratique L'appartement bénéficie d'un excellent emplacement, avec un centre commercial situé juste en bas de l'immeuble. Le projet propose des prestations de qualité : Deux ascenseurs dont un ascenseur de Shabbat Deux places de parking Club pour les résidents Immeuble récent et bien entretenu Un cadre de vie idéal pour les familles à la recherche d'espace et de confort. ? Contactez-nous dès maintenant pour plus d'informations ou pour organiser une visite.

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel À ne pas manquer ! mini penthouse 3 pièces avec piscine privée et terrasse - aquarelle ganim bet
Eilat, Israël
depuis
$2,331
Quartier résidentiel Lev hair – bel immeuble classé
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,42M
Quartier résidentiel Rare à la location – maison avec piscine
Raanana, Israël
depuis
$12,987
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces avec mamad, balcon et parking, à côté du parc
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,63M
Quartier résidentiel Penthouse d'exception proche boulevard ben gourion
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,60M
Vous regardez
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces avec vue sur le lac
Ascalon, Israël
depuis
$662,670
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Magnifique appartement 3 pieces avec potentiel balcon et 4 pieces situe entre gordon et la mer 5 mn
Quartier résidentiel Magnifique appartement 3 pieces avec potentiel balcon et 4 pieces situe entre gordon et la mer 5 mn
Quartier résidentiel Magnifique appartement 3 pieces avec potentiel balcon et 4 pieces situe entre gordon et la mer 5 mn
Quartier résidentiel Magnifique appartement 3 pieces avec potentiel balcon et 4 pieces situe entre gordon et la mer 5 mn
Quartier résidentiel Magnifique appartement 3 pieces avec potentiel balcon et 4 pieces situe entre gordon et la mer 5 mn
Afficher tout Quartier résidentiel Magnifique appartement 3 pieces avec potentiel balcon et 4 pieces situe entre gordon et la mer 5 mn
Quartier résidentiel Magnifique appartement 3 pieces avec potentiel balcon et 4 pieces situe entre gordon et la mer 5 mn
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,69M
ideal pied a terre appartement 3 pieces avec potentiel les 4 pieces tres spacieux possibilite balcon situe quartier mer gordon a ne pas louper !!!!!!!!!!!!!!!
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement à louer
Quartier résidentiel Appartement à louer
Ashdod, Israël
depuis
$866
Quartier Bet : Appartement 2,5 pièces rénové, climatisation (mazgane), 1er étage, proche des transports, libre de suite
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Tout le charme de l'ancien
Quartier résidentiel Tout le charme de l'ancien
Quartier résidentiel Tout le charme de l'ancien
Quartier résidentiel Tout le charme de l'ancien
Quartier résidentiel Tout le charme de l'ancien
Quartier résidentiel Tout le charme de l'ancien
Jérusalem, Israël
depuis
$1,30M
Appartement à vendre – Quartier Baka, rue Boaz Dans une ruelle pittoresque et calme, à deux pas des cafés et des commodités, en rez-de-chaussée d'une charmante maison arabe, 3 pièces d'une superficie d'environ 90 m², comprenant 2 salles de bains avec WC + 1 WC indépendant. La propriété dis…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller