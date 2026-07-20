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Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, proche de la mer, a ne pas manquer !, bien agencé, clair, spacieux, magnifique, immeuble neuf !!!!!!!!!!!

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,12M
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ID: 38249
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Pinsker, 25

À propos du complexe

appartement situe a 6 mn de la mer quartier bougrashov dans petite rue residentiel immeuble neuf parking ascenseur terrasse 2 salles de bains lumineux calme spacieux a ne pas louper !!!!!!!!!!

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Tel-Aviv, Israël
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